Он — твоя карма: 4 признака опасных отношений

Posted 4 сентября, 05:02
Published 4 сентября, 05:02
Modified 4 сентября, 05:02
Updated 4 сентября, 05:02
Кармические отношения — это сильная эмоциональная связь между двумя людьми, возникающая из прошлых жизней. Если в прошлой жизни между партнерами был конфликт и оба не вынесли из этого урок, то в последующих перевоплощениях будет возникать кармическая связь.
Вселенная дает обоим партнерам урок в виде роковой связи, чтобы они усвоили свои ошибки и переосмыслили мировоззрение.
Для того, чтобы определить кармические отношения, не обязательно ходить к тарологам или астрологам. Это можно сделать самостоятельно по нескольким признакам.
Уже после первой встречи у партнеров возникает чувство, что они знакомы всю жизнь. Они просто растворяются друг в друге и стремятся проводить все время вместе. А окружающие просто перестают для них существовать.
Возникают созависимые отношения. И как бы больно ни делал тебе твой партнер, тебя все равно тянет к нему.
Отношения развиваются стремительно, затуманивая разум. Поступки не поддаются логике, вы ориентируетесь только на чувства, бурю ссоры сменяет буря примирения. Вас всегда штормит — вы оба выплескиваете эмоции друг на друга, даже самые негативные. Вы устаете от таких отношений, но не можете разорвать этот бесконечный круг.
Тебе тяжело с этим человеком, но ты и не думаешь расставаться с ним. «Это судьба нас свела», — отвечаешь ты на все советы близких и друзей. При этом тебя нельзя назвать жертвой и мямлей — ты спокойно прерываешь негативные отношения с другими и строишь свою жизнь сама. Но вот с этим человеком так не получается.
Тебе кажется, что любовь тебя окрыляет, но в то же время ты чувствуешь себя опустошенной. Партнер забирает всю твою энергию, жизнь перестает радовать, а на другие эмоции не хватает сил.
Для того, чтобы закончить кармические отношения, перестаньте верить, что именно эта любовь — на всю жизнь. Измените отношение к ситуации, иначе вы не сможете правильно закончить кармические отношения, и они будут преследовать вновь и вновь.
Возможно, этот урок вам дан для того, чтобы вы научились прощать или научились быть твердыми в своих решениях. Научитесь отпускать и верьте, что впереди у вас лучшая жизнь. И в ней места этому человеку.
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