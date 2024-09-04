Он — твоя карма: 4 признака опасных отношений

Тебе тяжело с этим человеком, но ты и не думаешь расставаться с ним. «Это судьба нас свела», — отвечаешь ты на все советы близких и друзей. При этом тебя нельзя назвать жертвой и мямлей — ты спокойно прерываешь негативные отношения с другими и строишь свою жизнь сама. Но вот с этим человеком так не получается.