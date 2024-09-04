Не хочу, но надо! Как я убедила себя пойти на тренировку — личный опыт редактора Newia

Posted 4 сентября, 06:41
Published 4 сентября, 06:41
Modified 4 сентября, 06:41
Updated 4 сентября, 06:41
Сколько раз я хваталась за любую причину не ходить на тренировку. Надо доделать работу, забыла постирать тренировочный костюм, на улице дождь и т. д.
Да, чаще всего такие отговорки — просто лень. Но есть моменты, когда сам организм просит тебя об отдыхе, поэтому и посылает сигналы. Если к ним не прислушиваться, то тренировка может принести тебе вред — ты почувствуешь себя разбитой и больной, а не активной и бодрой.
Не игнорируй сигналы организма. Можно отслеживать свое состояние с помощью различных приложений или умных часов — например, Body Insights или Energy Level. Иногда лучше пропустить пробежку, заменив ее йогой или медитацией.
Не хочется заниматься? Скажи себе: я позанимаюсь совсем немного — всего 10 минут. Расстели коврик, засеки время и начни заниматься. Ты не заметишь, как войдешь во вкус и прозанимаешься положенное время.
Приятный бонус — после того, как ты позанимаешься больше отведенного самой себе времени, ты почувствуешь приятное чувство выполненного долга и необычный прилив сил.
Обязательно подбодри себя. Я, например, назначаю себе небольшую награду — кофе в любимом кафе, просмотр сериала, на который обычно нет времени. А после каждой десятой тренировки устраиваю себе небольшой шопинг.
В этом случае может помочь друг. Если вы договорились ходить на тренировки вместе, то пропустить занятие в минуты слабости будет сложней. Так вы будете мотивировать друг друга.
Еще один вариант — запишитесь на занятие заранее и оплатите его. Я несколько раз пропускала тренировки, пока не купила абонемент. Хочешь — не хочешь, а на тренировку приходилось идти — банально жаль денег.
Кому-то нравится йога, кому-то — тренажерный зал, кому-то — танцы, кому-то — плавание. Выбери то, что тебе по душе. Если ты будешь безрадостно изматывать себя на тренажерах, то это вряд ли пойдет тебе на пользу.
Современные фитнес-центры предлагают занятия на любой вкус: сходи на пробное занятие и посмотри, как откликается на него твое тело. Я чередую разные тренировки — они не успевают наскучить.
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