Не хочу, но надо! Как я убедила себя пойти на тренировку — личный опыт редактора Newia

Да, чаще всего такие отговорки — просто лень. Но есть моменты, когда сам организм просит тебя об отдыхе, поэтому и посылает сигналы. Если к ним не прислушиваться, то тренировка может принести тебе вред — ты почувствуешь себя разбитой и больной, а не активной и бодрой.