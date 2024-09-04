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Posted 4 сентября, 06:41

Published 4 сентября, 06:41

Modified 4 сентября, 06:41

Updated 4 сентября, 06:41

Не хочу, но надо! Как я убедила себя пойти на тренировку — личный опыт редактора Newia

Не хочу, но надо! Как я убедила себя пойти на тренировку — личный опыт редактора Newia

4 сентября 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
Не хочу, но надо! Как я убедила себя пойти на тренировку — личный опыт редактора Newia
Поддерживать себя в хорошей физической форме необходимо, но лень. Как заставить себя пойти на тренировку, если совсем не хочется? Расскажу, как я договорилась с собой и приучила себя к спортивным занятиям.

Прислушайся к себе

Сколько раз я хваталась за любую причину не ходить на тренировку. Надо доделать работу, забыла постирать тренировочный костюм, на улице дождь и т. д.

Да, чаще всего такие отговорки — просто лень. Но есть моменты, когда сам организм просит тебя об отдыхе, поэтому и посылает сигналы. Если к ним не прислушиваться, то тренировка может принести тебе вред — ты почувствуешь себя разбитой и больной, а не активной и бодрой.

Не игнорируй сигналы организма. Можно отслеживать свое состояние с помощью различных приложений или умных часов — например, Body Insights или Energy Level. Иногда лучше пропустить пробежку, заменив ее йогой или медитацией.
Иногда лучше пропустить пробежку, заменив ее йогой или медитациейИногда лучше пропустить пробежку, заменив ее йогой или медитацией
Иногда лучше пропустить пробежку, заменив ее йогой или медитацией. Фото: 1MI

Правило 10 минут

Не хочется заниматься? Скажи себе: я позанимаюсь совсем немного — всего 10 минут. Расстели коврик, засеки время и начни заниматься. Ты не заметишь, как войдешь во вкус и прозанимаешься положенное время.

Приятный бонус — после того, как ты позанимаешься больше отведенного самой себе времени, ты почувствуешь приятное чувство выполненного долга и необычный прилив сил.

Пообещай себе награду

Обязательно подбодри себя. Я, например, назначаю себе небольшую награду — кофе в любимом кафе, просмотр сериала, на который обычно нет времени. А после каждой десятой тренировки устраиваю себе небольшой шопинг.

После каждой тренировки пообещай себе небольшую наградуПосле каждой тренировки пообещай себе небольшую награду
После каждой тренировки пообещай себе небольшую награду. Фото: Изображение Midjourney

Ликвидируй пути к отступлению

В этом случае может помочь друг. Если вы договорились ходить на тренировки вместе, то пропустить занятие в минуты слабости будет сложней. Так вы будете мотивировать друг друга.

Еще один вариант — запишитесь на занятие заранее и оплатите его. Я несколько раз пропускала тренировки, пока не купила абонемент. Хочешь — не хочешь, а на тренировку приходилось идти — банально жаль денег.

Найди свою тренировку — то, что тебе по душеНайди свою тренировку — то, что тебе по душе
Найди свою тренировку — то, что тебе по душе. Фото: Изображение Midjourney

Найди свою тренировку

Кому-то нравится йога, кому-то — тренажерный зал, кому-то — танцы, кому-то — плавание. Выбери то, что тебе по душе. Если ты будешь безрадостно изматывать себя на тренажерах, то это вряд ли пойдет тебе на пользу.

Современные фитнес-центры предлагают занятия на любой вкус: сходи на пробное занятие и посмотри, как откликается на него твое тело. Я чередую разные тренировки — они не успевают наскучить.

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#Екатерина Непомнящая#Спорт#Здоровье#Тренировка#Фитнес#Все материалы авторов
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