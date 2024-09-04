Пестициды не попадут в организм, если мыть и чистить яблоки правильно

Posted 4 сентября, 13:56
Published 4 сентября, 13:56
Modified 4 сентября, 20:30
Updated 4 сентября, 20:30
Не важно от куда у вас яблоки в доме, с дачного участка, рынка или магазина. Прежде чем употреблять их в пищу или готовить из них блюда важно правильно помыть и очистить, чтобы убрать как можно больше пестицидов. К тому же, не забывайте, что помимо химических веществ в них содержится опасный яд, употребление которого в больших количествах может вызвать проблемы со здоровьем.
Так как же правильно очищать яблоки? Многие просто моют их под холодной проточной водой и считают, что этого достаточно. Однако не все так просто. Есть лучший способ очистки яблок, который доказал свою эффективность.
Перед употреблением любых продуктов, включая даже те, которые вы планируете чистить (бананы), рекомендуется хорошо промыть под проточной прохладной водой. Это позволяет удалить грязь, микробы, бактерии, а также смыть как можно больше остатков фунгицидов и пестицидов.
Например, яблоки из супермаркета обычно выглядят крепкими, здоровыми, блестящими и без единого пятнышка. Однако, группа по охране окружающей среды EWG протестировала их и обнаружила, что они покрыты в среднем четырьмя видами пестицидов.
«Если вас беспокоят пестициды и фунгициды на яблоках, просто очистите их от кожуры перед употреблением в пищу, — предлагает Сара Брекке, магистр медицины. Но при этом всегда мойте яблоки перед очисткой, потому что овощечистка или нож перенесут все поверхностные загрязнения на мякоть».
Но при сравнении с обычной водой есть более эффективный способ, доказавший свою эффективность в исследовании. После замачивания яблоке в пищевой соде оказалось, что с их поверхности удаляется намного больше химических веществ.
Но и этот способ не является 100% результатом, так как небольшое количество пестицидов может проникнуть в мякоть яблока, поэтому даже если вы очистите их от кожуры, то все равно съедите немного.
Мойте яблоки непосредственно перед употреблением в пищу, чтобы избыток влаги не ускорил процесс порчи, советует Брекке. Что сделать это правильно, необходимо следовать инструкции:
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