Пестициды не попадут в организм, если мыть и чистить яблоки правильно

Не важно от куда у вас яблоки в доме, с дачного участка, рынка или магазина. Прежде чем употреблять их в пищу или готовить из них блюда важно правильно помыть и очистить, чтобы убрать как можно больше пестицидов. К тому же, не забывайте, что помимо химических веществ в них содержится опасный яд, употребление которого в больших количествах может вызвать проблемы со здоровьем.