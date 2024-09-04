Эскортницы и проститутки Владивостока взвинтили цены на период ВЭФ-2024

Также отмечается, что растет не только количество жриц любви, но и их гонорар. Так, элитные проститутки берут за ночь до 300 тысяч рублей. Для менее состоятельных клиентов есть расценки и поменьше. В среднем это плюс-минус 80–100 тысяч рублей. Чтобы никто не обвинил кураторов рынка владивостокских интим-услуг в некорректной гендерной политике, предоставляются услуги и для женщин, приехавших на ВЭФ. Мускулистые красавцы готовы приехать по договоренности за 40 тысяч в час. Альтруисты же готовы сделать это совершенно бесплатно.