Эскортницы и проститутки Владивостока взвинтили цены на период ВЭФ-2024

Posted 4 сентября, 13:53
Published 4 сентября, 13:53
Modified 4 сентября, 13:55
Updated 4 сентября, 13:55
Ежегодно ВЭФ собирает на своих деловых площадках видных представителей российского и международного бизнеса, членов правительства, знаменитостей. В столицу ДФО съезжаются сотни гостей из более чем десятков стран мира. Днем на мероприятиях ВЭФ ведутся деловые разговоры, заключаются контракты. Ну, а вечером начинается развлекательная программа: банкеты, презентации, концерты, вечеринки, на которые принято приходить вовсе не в одиночестве, а в сопровождении красивой спутницы.
Агентства по эскорту заранее распространяют рекламу своих услуг, чтобы «в сезон» не остаться без заработка. Как следует из объявлений, для сопровождения премиум-класса предоставляются самые лучшие модели. Цены при этом заоблачные — от 300 до 600 тысяч рублей за 3 часа работы. При этом секс в эту сумму не входит, при согласии девушки эта услуга оплачивается отдельно. Многие элитные рестораны и клубы перед форумом активно нанимают «хостес», которым обещают зарплату от 500 тысяч и больше, негласно вменяя им эскорт-сопровождение клиента.
Впрочем, для тех, кто ищет именно физического удовольствия, тоже масса предложений. Владивостокские паблики сообщают, что на тематических ресурсах резко возросло количество анкет от проституток. Так, телеграм-канал «Ливадия Приморская» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на рынке интим-услуг, сообщает, что такого наплыва не наблюдалось уже давно. Из чего следует сделать вывод: многие приехали в дальневосточную столицу в «командировку».
Также отмечается, что растет не только количество жриц любви, но и их гонорар. Так, элитные проститутки берут за ночь до 300 тысяч рублей. Для менее состоятельных клиентов есть расценки и поменьше. В среднем это плюс-минус 80–100 тысяч рублей. Чтобы никто не обвинил кураторов рынка владивостокских интим-услуг в некорректной гендерной политике, предоставляются услуги и для женщин, приехавших на ВЭФ. Мускулистые красавцы готовы приехать по договоренности за 40 тысяч в час. Альтруисты же готовы сделать это совершенно бесплатно.
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