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Posted 4 сентября, 13:53

Published 4 сентября, 13:53

Modified 4 сентября, 13:55

Updated 4 сентября, 13:55

Эскортницы и проститутки Владивостока взвинтили цены на период ВЭФ-2024

Эскортницы и проститутки Владивостока взвинтили цены на период ВЭФ-2024

4 сентября 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney
Эскортницы и проститутки Владивостока взвинтили цены на период ВЭФ-2024
3 сентября во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум (ВЭФ). К этому крупному событию подготовились не только городские власти, но и бизнес. Расценки в сфере торговли и услуг повысились. Не остались в стороне и представительницы первой древнейшей профессии.

Эскорт дороже интима

Ежегодно ВЭФ собирает на своих деловых площадках видных представителей российского и международного бизнеса, членов правительства, знаменитостей. В столицу ДФО съезжаются сотни гостей из более чем десятков стран мира. Днем на мероприятиях ВЭФ ведутся деловые разговоры, заключаются контракты. Ну, а вечером начинается развлекательная программа: банкеты, презентации, концерты, вечеринки, на которые принято приходить вовсе не в одиночестве, а в сопровождении красивой спутницы.

В столицу ДФО съезжаются сотни гостей из более чем десятков стран мираВ столицу ДФО съезжаются сотни гостей из более чем десятков стран мира
В столицу ДФО съезжаются сотни гостей из более чем десятков стран мира. Фото: Изображение Midjourney

Агентства по эскорту заранее распространяют рекламу своих услуг, чтобы «в сезон» не остаться без заработка. Как следует из объявлений, для сопровождения премиум-класса предоставляются самые лучшие модели. Цены при этом заоблачные — от 300 до 600 тысяч рублей за 3 часа работы. При этом секс в эту сумму не входит, при согласии девушки эта услуга оплачивается отдельно. Многие элитные рестораны и клубы перед форумом активно нанимают «хостес», которым обещают зарплату от 500 тысяч и больше, негласно вменяя им эскорт-сопровождение клиента.

Как следует из объявлений, для сопровождения премиум-класса предоставляются самые лучшие моделиКак следует из объявлений, для сопровождения премиум-класса предоставляются самые лучшие модели
Как следует из объявлений, для сопровождения премиум-класса предоставляются самые лучшие модели. Фото: Изображение Midjourney

Жрицы любви дерут втридорога

Впрочем, для тех, кто ищет именно физического удовольствия, тоже масса предложений. Владивостокские паблики сообщают, что на тематических ресурсах резко возросло количество анкет от проституток. Так, телеграм-канал «Ливадия Приморская» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на рынке интим-услуг, сообщает, что такого наплыва не наблюдалось уже давно. Из чего следует сделать вывод: многие приехали в дальневосточную столицу в «командировку».

Владивостокские паблики сообщают, что на тематических ресурсах резко возросло количество анкет от проститутокВладивостокские паблики сообщают, что на тематических ресурсах резко возросло количество анкет от проституток
Владивостокские паблики сообщают, что на тематических ресурсах резко возросло количество анкет от проституток. Фото: Изображение Midjourney

Также отмечается, что растет не только количество жриц любви, но и их гонорар. Так, элитные проститутки берут за ночь до 300 тысяч рублей. Для менее состоятельных клиентов есть расценки и поменьше. В среднем это плюс-минус 80–100 тысяч рублей. Чтобы никто не обвинил кураторов рынка владивостокских интим-услуг в некорректной гендерной политике, предоставляются услуги и для женщин, приехавших на ВЭФ. Мускулистые красавцы готовы приехать по договоренности за 40 тысяч в час. Альтруисты же готовы сделать это совершенно бесплатно.

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#Алла Хан#Политика#Общество#Все материалы авторов
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