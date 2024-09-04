Аксолотль — все, что нужно знать о его домашнем содержании: уход, условия, чем кормить

Для аксолотля лучше приобрести отдельный аквариум, поскольку с рыбами он вряд ли будет комфортно существовать, так как ему требуются особые условия. Не рекомендуется селить его к аквариумным рыбам еще и по той причине, что внешность аксолотля обманчива: он самый настоящий хищник и охотится на рыб. Наиболее удобным соседом для него станет другой аксолотль, однако и между ними может вспыхнуть конфликт.