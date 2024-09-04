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Posted 4 сентября, 11:02

Published 4 сентября, 11:02

Modified 4 сентября, 11:02

Updated 4 сентября, 11:02

Аксолотль — все, что нужно знать о его домашнем содержании: уход, условия, чем кормить

Аксолотль — все, что нужно знать о его домашнем содержании: уход, условия, чем кормить

4 сентября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Аксолотль — все, что нужно знать о его домашнем содержании: уход, условия, чем кормить
Аксолотль — забавное, но не самое простое в уходе и содержании домашнее животное. Ему нужны специальные условия и рацион, о которых мы рассказываем в этом материале.

Где держать аксолотля

Для аксолотля лучше приобрести отдельный аквариум, поскольку с рыбами он вряд ли будет комфортно существовать, так как ему требуются особые условия. Не рекомендуется селить его к аквариумным рыбам еще и по той причине, что внешность аксолотля обманчива: он самый настоящий хищник и охотится на рыб. Наиболее удобным соседом для него станет другой аксолотль, однако и между ними может вспыхнуть конфликт.

Для аксолотля лучше приобрести отдельный аквариумДля аксолотля лучше приобрести отдельный аквариум
Для аксолотля лучше приобрести отдельный аквариум. Фото: Изображение Midjourney

Правила ухода

Аксолотлю нужна вода, причем наливать ее можно прямо из-под крана, однако затем придется отстаивать — на это потребуется два или три дня. Вода обязательно должна быть чистой — менять ее нужно регулярно и минимум на четверть. Оптимальный вариант — купить для аксолотля аквариум с фильтром.

Наиболее комфортно аксолотль чувствует себя при наличии укрытия. Он хорошо ориентируется в темноте, так что у него должна быть возможность укрыться от солнечного света. В аквариуме для этого можно установить что-то декоративное, например грот из ракушек.

Какой аквариум нужен аксолотлю

Оптимальный объем аквариума — порядка 50 литров, если в нем планируется держать одну особь. Вода в аквариуме должна быть достаточно прохладной — с температурой не выше 18 градусов. Теплая вода повергает животное в состояние стресса и вызывает серьезные заболевания. Можно приобрести специальный термометр для отслеживания температуры.

Оптимальный объем аквариума — порядка 50 литров, если в нем планируется держать одну особьОптимальный объем аквариума — порядка 50 литров, если в нем планируется держать одну особь
Оптимальный объем аквариума — порядка 50 литров, если в нем планируется держать одну особь. Фото: Изображение Midjourney

Чем кормить аксолотля

Для питания подходят специальные корма — замороженные или сухие, их можно приобрести в зоомагазинах. Можно кормить аксолотля мотылем.

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#Мария Казак#Общество#Все материалы авторов#Питомцы#Дом и сад
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