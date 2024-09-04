5 нескучных завтраков из творога — рецепты за 10 минут

Posted 4 сентября, 04:23
Published 4 сентября, 04:23
Modified 4 сентября, 04:51
Updated 4 сентября, 04:51
Мёд — натуральная и полезная сладость, а орехи сделают завтрак более питательным и сытным.
Творог отлично сочетается с различными семенами и специями: ванилью, семенами льна и чиа, кунжутом, корицей, семенами тыквы.
Смешивайте творог с любыми сезонными фруктами или ягодами. Это не только вкусно, но и очень полезно. Сухофрукты также содержат большое количество минералов, витаминов, клетчатки — завтрак будет сытным.
Любое варенье очень хорошо дополняет творог. Дети точно не откажутся от такой вкуснятины на завтрак.
Если вы не любите сладкие завтраки, то приготовьте творог по средиземноморским рецептам — с овощами и зеленью. Творог хорошо сочетается со свежими огурцами, помидорами, болгарским перцем и любой зеленью.
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