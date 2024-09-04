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Posted 4 сентября, 04:23

Published 4 сентября, 04:23

Modified 4 сентября, 04:51

Updated 4 сентября, 04:51

Разнообразь свой завтрак: 5 вкусных добавок к творогу — завтраки за 10 минут

5 нескучных завтраков из творога — рецепты за 10 минут

4 сентября 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney
Разнообразь свой завтрак: 5 вкусных добавок к творогу — завтраки за 10 минут
Есть каждый день на завтрак обычный творог быстро надоедает. Но хочется, чтоб завтрак был полезным и питательным. Расскажем, как разнообразить завтраки из творога, добавив простые ингредиенты.

Мёд и орехи

Мёд — натуральная и полезная сладость, а орехи сделают завтрак более питательным и сытным.

  1. Обжарьте на сухой сковороде горсть фундука и грецких орешков.
  2. Разомните творог вилкой, полейте мёдом и смешайте с орешками.
Мёд и орехи с творогомМёд и орехи с творогом
Мёд и орехи с творогом. Фото: Изображение Midjourney

Семена и специи

Творог отлично сочетается с различными семенами и специями: ванилью, семенами льна и чиа, кунжутом, корицей, семенами тыквы.

  1. 300 г творога отправьте в блендер. Влейте 150 мл сливок, добавьте немного ванили или корицы. Взбейте до однородности.
  2. 1/3 полученной массы отложите. В остальную массу добавьте горсть семян чиа. Тщательно перемешайте.
  3. Разложите по формочкам или стаканам. Отправьте в морозильную камеру на 5 минут.
  4. Сверху выложите оставшуюся массу взбитого творога.
  5. Несколько кусочков шоколадного печенья разломите в крошку. Посыпьте сверху творога.
Смешивайте творог с любыми сезонными фруктами или ягодамиСмешивайте творог с любыми сезонными фруктами или ягодами
Смешивайте творог с любыми сезонными фруктами или ягодами. Фото: Изображение Midjourney

Фрукты и сухофрукты

Смешивайте творог с любыми сезонными фруктами или ягодами. Это не только вкусно, но и очень полезно. Сухофрукты также содержат большое количество минералов, витаминов, клетчатки — завтрак будет сытным.

  1. Разомните в мисочке 200 г творога и пару столовых ложек сметаны.
  2. Добавьте 1 ст. л. мёда или 2 ст. л. сахара.
  3. Курагу и изюм мелко измельчите и перемешайте с творожной массой.

Варенье и джемы

Любое варенье очень хорошо дополняет творог. Дети точно не откажутся от такой вкуснятины на завтрак.

  1. Разомните творог вилкой и смешайте его с небольшим количеством сметаны.
  2. Разложите творог по тарелкам. Сверху полейте любимым вареньем.
Любое варенье очень хорошо дополняет творогЛюбое варенье очень хорошо дополняет творог
Любое варенье очень хорошо дополняет творог. Фото: Изображение Midjourney

Овощи и зелень

Если вы не любите сладкие завтраки, то приготовьте творог по средиземноморским рецептам — с овощами и зеленью. Творог хорошо сочетается со свежими огурцами, помидорами, болгарским перцем и любой зеленью.

  1. Несколько небольших помидоров (или помидоры черри) мелко нарежьте. Чуть посыпьте солью и перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.
  2. Петрушку, укроп, базилик мелко порубите. Отправьте зелень к помидорной массе и хорошенько всё перемешайте.
  3. Творог разомните вилкой и полейте соусом из томатов и зелени.
Приготовьте творог по средиземноморским рецептам — с овощами и зеленьюПриготовьте творог по средиземноморским рецептам — с овощами и зеленью
Приготовьте творог по средиземноморским рецептам — с овощами и зеленью. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Еда#Творог#Все материалы авторов#Завтрак#Рецепт
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