10 вопросов, которые следует задать ребенку помимо «Как дела в школе?»

Как наладить диалог с детьми-школьниками

1. «Что было лучшим моментом дня?» 2. «Что удивило тебя сегодня?» 3. «Кем ты мог бы сегодня гордиться?» 4. «Был ли момент, когда ты гордился собой?» 5. «Что ты хотел бы изменить, чтобы сделать день еще лучше?» 6. «Что было самым интересным из того, что ты узнал?» 7. «Во что вы играли на перемене?» 8. «Сделал ли ты сегодня доброе дело?» 9. «Что бы ты хотел попробовать нового?» 10. «Совершил ли ты сегодня ошибку?»

Если спросить своего ребенка: «Как дела в школе?», скорее всего, вы получите односложный ответ, но не узнаете о том, что действительно его волнует. Лучше задать несколько хорошо продуманных вопросов. Тогда вы сможете по-настоящему понять, что волнует и что радует ребенка.