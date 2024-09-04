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Posted 4 сентября, 20:33

Published 4 сентября, 20:33

Modified 4 сентября, 20:42

Updated 4 сентября, 20:42

Как наладить диалог с детьми-школьниками

10 вопросов, которые следует задать ребенку помимо «Как дела в школе?»

4 сентября 2024, 20:33
Фото: Изображение Midjourney

Как наладить диалог с детьми-школьниками

Если спросить своего ребенка: «Как дела в школе?», скорее всего, вы получите односложный ответ, но не узнаете о том, что действительно его волнует. Лучше задать несколько хорошо продуманных вопросов. Тогда вы сможете по-настоящему понять, что волнует и что радует ребенка.

1. «Что было лучшим моментом дня?»

Этот вопрос побуждает вашего ребенка поделиться своим самым ярким моментом. Задавайте его и в случае, если ваш ребенок не слишком любит школу. Разговор о положительных аспектах поможет ему увидеть, что каждый день происходит что-то хорошее. Об этом пишет psychologytoday.com.

2. «Что удивило тебя сегодня?»

Этот вопрос побуждает вашего ребенка задуматься о неординарных событиях дня и поделиться забавными подробностями.

3. «Кем ты мог бы сегодня гордиться?»

Вопрос способствует развитию социальных навыков. Он поможет ребенку увидеть, как он может подбадривать одноклассников вместо того, чтобы думать о них как о конкурентах .

4. «Был ли момент, когда ты гордился собой?»

Детям очень важно отмечать собственные достижения. Это может повысить их уверенность в себе и станет стимулом для хорошей учебы и прилежного поведения.

5. «Что ты хотел бы изменить, чтобы сделать день еще лучше?»

Этот вопрос даст вам представление о тех областях, где ребенку может понадобиться поддержка. Это также может помочь ему развить способность решать проблемы и понимать, что он хочет изменить в себе.

6. «Что было самым интересным из того, что ты узнал?»

Этот вопрос даст ребенку возможность поделиться своими интересами и поможет взглянуть на учебу как на захватывающий процесс, а не метод получения оценок.

7. «Во что вы играли на перемене?»

Перемена — важнейшая часть социального и физического развития школьников. Этот вопрос побудит ребенка рассказать о дружеских отношениях и возможных конфликтных ситуациях, готовности к командной работе.

8. «Сделал ли ты сегодня доброе дело?»

Этот вопрос и последующие рассуждения поощряют доброту и готовность помочь. Он также может показать, что для вас важны человеческие качества ребенка, а не только его успеваемость.

9. «Что бы ты хотел попробовать нового?»

Услышав такой вопрос, ваш ребенок поделится тем, что ему любопытно попробовать: например, катание на коньках или музыкальный инструмент. Иногда дети слишком заняты текущими делами и забывают искать что-то новое. Этот вопрос может напомнить им, что в мире есть много интересных вещей и увлечений.

10. «Совершил ли ты сегодня ошибку?»

Дети должны знать, что ошибки — это не то, чего стоит стыдиться, и это не признак их низкого уровня интеллекта. Наоборот, ошибки могут быть прекрасной возможностью для обучения. Если вы считаете ошибки нормой и стимулом к действиям, то и ребенок поймет, как важно брать на себя ответственность и учиться на своих промахах.

Помните: ваши разговоры с ребенком не должны быть длинными и подробными и не должны касаться только школы. Помните, что цель — не просто собрать информацию, но и дать возможность наладить связь и показать ребенку, что вы цените его мысли и чувства.

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#Марина Колодкина#Общество#Дети#Школа#Психология
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