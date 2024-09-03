Как красить деревянный пол

Posted 3 сентября, 17:47
Published 3 сентября, 17:47
Modified 4 сентября, 07:04
Updated 4 сентября, 07:04
Перед тем как приступить к окраске, нужно правильно подготовить поверхность пола, пишет Общественная служба новостей.
Если на полу уже есть старое лакокрасочное покрытие, его следует удалить. Это можно сделать разными способами: механически с помощью шлифовальной машины или ручного скребка, либо химически с применением специальных средств.
После удаления предыдущего покрытия пол необходимо тщательно отшлифовать для выравнивания поверхности. Шлифовку можно провести вручную или с использованием шлифовальной машины.
Щели или трещины на поверхности пола следует заделать специальной шпаклёвкой для дерева. После высыхания шпаклёвку нужно отшлифовать.
Перед нанесением краски пол рекомендуется загрунтовать пол. Грунтовка поможет улучшить сцепление покрытия с деревом и предотвратить гниение. Её следует наносить равномерно по всей поверхности пола.
Если после шлифовки остались неровности, их можно исправить шпаклёвкой. Нанесите её на проблемные участки, дайте высохнуть, затем — опять отшлифуйте.
1. Масляные краски. Они обладают хорошей влагостойкостью и износостойкостью, но сохнут дольше других видов, к тому же имеют довольно резкий запах.
2. Акриловые краски. Они быстро сохнут и защищают от ультрафиолета, однако менее стойки к износу.
3. Алкидные краски. Они также быстро сохнут и хорошо защищают от влаги, но могут обладать резким запахом.
4. Полиуретановые краски. Они обеспечивают высокую степень защиты, но могут быть дороже остальных вариантов.
При выборе краски следует учесть несколько критериев.
Для помещений с большой проходимостью выбирайте варианты с хорошей стойкостью к износу.
Для помещений с высокой влажностью нужна влагостойкая краска.
Если важна экологичность, выбирайте краску на водной основе.
Представьте конечный результат и выбирайте цвет, который лучше всего подойдет к интерьеру.
Для деревянных полов лучше использовать акриловые или полиуретановые краски — они обеспечивают хорошую защиту от влаги, износа и ультрафиолета, а сохнут быстрее.
Перед началом работы подготовьте следующие инструменты:
валик или кисть для нанесения краски;
малярный скотч, чтобы защиты плинтусы и стены;
плотные перчатки, при необходимости — респиратор и очки;
одежда, которую не жалко запачкать;
специальная емкость для краски.
Прежде чем наносить краску, убедитесь, что поверхность сухая и чистая. Удалите обезжиривателем жирные пятна при необходимости
Начинайте окрашивание с дальних углов, равномерно нанося краску и избегая подтёков. Первый слой должен полностью высохнуть перед нанесением второго.
Каждый следующий слой наносится с соблюдением тех же принципов. Обычно требуется два-три слоя краски.
Для того, чтобы окрашенный пол был более устойчив к внешним воздействиям, рекомендуется сверху покрыть его глянцевым или матовым лаком в зависимости от типа краски.
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