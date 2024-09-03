Как красить деревянный пол

Подготовка пола к покраске Какие виды красок подойдут для деревянного пола Как выбрать краску для пола Как правильно красить деревянный пол

Деревянный окрашенный пол — классический вариант покрытия со множеством плюсов. При правильном подборе и соблюдении техники этот вариант долговечен и устойчив к износу. Еще один плюс — вы легко сможете обновить цветовую гамму помещения, не привлекая сторонних специалистов.