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Posted 3 сентября, 17:28

Published 3 сентября, 17:28

Modified 3 сентября, 17:30

Updated 3 сентября, 17:30

Эксперт опроверг миф, рассказав, можно ли есть яблочные семечки

Эксперт опроверг миф, рассказав, можно ли есть яблочные семечки

3 сентября 2024, 17:28
Фото: 1MI
Эксперт опроверг миф, рассказав, можно ли есть яблочные семечки
Съедаете яблоко полностью вместе с семечками? Вам будет полезно узнать, что об этом думает доктор и почему это опасно для жизни.

Перекусывая яблоком или нарезая этот фрукт для приготовления пирога, многие задаются вопросом, а так ли вредно есть яблочные семечки, которые приобрели плохую репутацию из-за цианида, смертельно опасного вещества для человека. Эксперт рассказал, объяснив почему это вредно.

Безопасно ли употреблять в пищу семена яблок?

Многие врачи рекомендуют избегать употребления яблочных семечек, чтобы свести к минимуму любые риски для здоровья. Дело в том, что в состав семян входит особое вещество, которое превращается в высокотоксичный яд.

«Яблочные семечки содержат соединение под названием амигдалин, которое при смешивании с желудочным соком и ферментами превращается в цианистый водород, который в больших количествах очень токсичен. По этой причине я бы не рекомендовал употреблять в пищу яблочные семечки», — рассказывает доктор Стефани Крэбтри.

Но если вы случайно проглотите одну или две косточки, вам не стоит беспокоиться. Количество амигдалина, выделяемого несколькими семенами, как правило, слишком мало, чтобы причинить вред, считает доктор.

Однако, помимо яблочных семечек есть куда более опасные продукты с высоким содержанием цианида. Как показывают исследования, это вещество было обнаружено в напитках, в которых использовались семена льна, цельные яблоки с косточками, сырое и пастеризованное миндальное молоко.

Ранее мы рассказывали, какую пользу несет руккола, которую можно есть вместо витаминов и выращивать даже на окне.

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