Эксперт опроверг миф, рассказав, можно ли есть яблочные семечки

Однако, помимо яблочных семечек есть куда более опасные продукты с высоким содержанием цианида. Как показывают исследования, это вещество было обнаружено в напитках, в которых использовались семена льна, цельные яблоки с косточками, сырое и пастеризованное миндальное молоко.