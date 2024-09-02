Сплошной вред: почему лучше как можно скорее избавиться от искусственных цветов в интерьере

Когда речь заходит о недорогих пластиковых цветах, обычно доступных на рынках и преимущественно производимых в Китае, можно с уверенностью утверждать, что они изготавливаются из поливинилхлорида или другого некачественного пластика. Это свидетельствует о наличии в изделиях вредных веществ. Такие токсины могут испаряться, загрязняя воздух в комнате и провоцируя серьезные аллергические реакции. Если же речь идет о цветах из тканей, то такие изделия быстро накапливают пыль, от которой сложно избавиться. Это тоже большая проблема для аллергиков.