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Posted 2 сентября, 12:35

Published 2 сентября, 12:35

Modified 2 сентября, 12:35

Updated 2 сентября, 12:35

Сплошной вред: почему лучше как можно скорее избавиться от искусственных цветов в интерьере

Сплошной вред: почему лучше как можно скорее избавиться от искусственных цветов в интерьере

2 сентября 2024, 12:35
Фото: 1MI
Сплошной вред: почему лучше как можно скорее избавиться от искусственных цветов в интерьере
Цветы в интерьере — всегда выигрышное решение, но только если они живые. Искусственные композиции приносят больше вреда, чем пользы. Почему их стоит выбросить прямо сейчас? Объясняем.

Плохие приметы

У многих людей искусственные цветы ассоциируются с кладбищем. Другие считают их признаком искусственного, иллюзорного счастья, за которым скрывается семейное неблагополучие.

Поэтому одной из основных причин, по которым многие отказываются от декоративных пластиковых растений в своем доме, являются суеверия.

Существует мнение, что в таких домах чаще происходят ссоры и конфликты между членами семьи. Часто они перерастают в скандалы и разводы.

Если человек живёт один, то у него меньше шансов встретить вторую половинку.

Особенно негативным считается дарение искусственных растений — от такого подарка лучше всего отказаться или немедленно избавиться от него.

Эзотерики полагают, что такие букеты способны притягивать негатив и легко проецировать его в окружающее пространство. Это особенно ощутимо проявляется в спальне. Поэтому, если вы внезапно заметили ухудшение отношений, немедленно уберите цветы из помещения.

Если верить приметам, искусственные цветы могут стать причиной проблем в отношенияхЕсли верить приметам, искусственные цветы могут стать причиной проблем в отношениях
Если верить приметам, искусственные цветы могут стать причиной проблем в отношениях. Фото: Изображение Midjourney

Дешевый вид

Если вы не верите в приметы и все же решили использовать искусственные растения для украшения своего дома, сразу откажитесь от бюджетных вариантов. Дешевые декоративные цветы выглядят неестественно и сильно удешевляют даже самый стильный интерьер. Кроме того, растения из дешевого пластика быстро теряют свою привлекательность и яркость красок.

Искусственные цветы быстро накапливают пыль и теряют свежий видИскусственные цветы быстро накапливают пыль и теряют свежий вид
Искусственные цветы быстро накапливают пыль и теряют свежий вид. Фото: 1MI

Вред природе

Более серьезная причина отказаться от искусственных цветов — это тот факт, что они представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды. Особенно остро проблема стоит с тех пор, как похоронные службы начали широко использовать венки и корзины из такого материала. После использования пластиковые изделия в большом объеме оказываются на свалках и лежат там в буквальном смысле столетиями: процесс разложения пластика занимает от 100 до 500 лет. То же происходит и с интерьерными искусственными букетами.

Декоративные цветы из пластика попадают на свалку, где разлагаются годамиДекоративные цветы из пластика попадают на свалку, где разлагаются годами
Декоративные цветы из пластика попадают на свалку, где разлагаются годами. Фото: 1MI

Вред для здоровья

Когда речь заходит о недорогих пластиковых цветах, обычно доступных на рынках и преимущественно производимых в Китае, можно с уверенностью утверждать, что они изготавливаются из поливинилхлорида или другого некачественного пластика. Это свидетельствует о наличии в изделиях вредных веществ. Такие токсины могут испаряться, загрязняя воздух в комнате и провоцируя серьезные аллергические реакции. Если же речь идет о цветах из тканей, то такие изделия быстро накапливают пыль, от которой сложно избавиться. Это тоже большая проблема для аллергиков.

Помните, что безопасного пластика не существует. Это подтверждает эксперт, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов:

«Любой пластик для человека вреден — как бы его ни рекламировали, каким бы безопасным ни представляли маркетологи».
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#Елена Гончарова#Все материалы авторов#Ремонт#Интерьер#Дом и сад
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