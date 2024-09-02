Сплошной вред: почему лучше как можно скорее избавиться от искусственных цветов в интерьере

Posted 2 сентября, 12:35
Published 2 сентября, 12:35
Modified 2 сентября, 12:35
Updated 2 сентября, 12:35
У многих людей искусственные цветы ассоциируются с кладбищем. Другие считают их признаком искусственного, иллюзорного счастья, за которым скрывается семейное неблагополучие.
Поэтому одной из основных причин, по которым многие отказываются от декоративных пластиковых растений в своем доме, являются суеверия.
Существует мнение, что в таких домах чаще происходят ссоры и конфликты между членами семьи. Часто они перерастают в скандалы и разводы.
Если человек живёт один, то у него меньше шансов встретить вторую половинку.
Особенно негативным считается дарение искусственных растений — от такого подарка лучше всего отказаться или немедленно избавиться от него.
Эзотерики полагают, что такие букеты способны притягивать негатив и легко проецировать его в окружающее пространство. Это особенно ощутимо проявляется в спальне. Поэтому, если вы внезапно заметили ухудшение отношений, немедленно уберите цветы из помещения.
Если вы не верите в приметы и все же решили использовать искусственные растения для украшения своего дома, сразу откажитесь от бюджетных вариантов. Дешевые декоративные цветы выглядят неестественно и сильно удешевляют даже самый стильный интерьер. Кроме того, растения из дешевого пластика быстро теряют свою привлекательность и яркость красок.
Более серьезная причина отказаться от искусственных цветов — это тот факт, что они представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды. Особенно остро проблема стоит с тех пор, как похоронные службы начали широко использовать венки и корзины из такого материала. После использования пластиковые изделия в большом объеме оказываются на свалках и лежат там в буквальном смысле столетиями: процесс разложения пластика занимает от 100 до 500 лет. То же происходит и с интерьерными искусственными букетами.
Когда речь заходит о недорогих пластиковых цветах, обычно доступных на рынках и преимущественно производимых в Китае, можно с уверенностью утверждать, что они изготавливаются из поливинилхлорида или другого некачественного пластика. Это свидетельствует о наличии в изделиях вредных веществ. Такие токсины могут испаряться, загрязняя воздух в комнате и провоцируя серьезные аллергические реакции. Если же речь идет о цветах из тканей, то такие изделия быстро накапливают пыль, от которой сложно избавиться. Это тоже большая проблема для аллергиков.
Помните, что безопасного пластика не существует. Это подтверждает эксперт, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов:
«Любой пластик для человека вреден — как бы его ни рекламировали, каким бы безопасным ни представляли маркетологи».
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