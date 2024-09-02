newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 04:00

Published 2 сентября, 04:00

Modified 2 сентября, 04:00

Updated 2 сентября, 04:00

Самый вкусный рассольник с перловкой: топ-3 рецептов

Самый вкусный рассольник с перловкой: топ-3 рецептов

2 сентября 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Самый вкусный рассольник с перловкой: топ-3 рецептов
С колбасой, морской капустой, рыбой — вы умеете готовить рассольник именно так? Попробуйте, это легко!

Рассольник с колбасой

Вкусный рассольник с огурцами, которые придают ему пикантный и освежающий аромат.

Что потребуется:

  • Картофель — три штуки.
  • Крупа перловая — 60 г.
  • Репчатый лук — одна штука.
  • Соленые огурцы — четыре штуки.
  • Мясной бульон — два с половиной литра.
  • Морковь — одна штука.
  • Копченая колбаса — 500 г.
  • Томатная паста — две столовые ложки.
  • Перец болгарский — одна штука.
  • Рассол огуречный — 200 мл.

Рецепт:

  • Перловка заливается водой и оставляется на три часа, после чего вода сливается, а крупа промывается.
  • В кипящий бульон или в воду добавляется крупа, варится в течение получаса на медленном огне.
  • В крупу добавляется очищенный и нарезанный картофель, варится в течение десяти минут.
  • Добавляются нарезанные огурцы, тертая морковь, лук, перец.
  • На сковороде в масле овощи обжариваются в течение пяти минут, добавляется томатная паста, рассол, все вместе тушится в течение десяти минут и добавляется в кастрюлю.
  • Колбаса обжаривается на сухой сковороде и добавляется в кастрюлю.

Далее суп варится в течение десяти минут, добавляются перец и соль по вкусу. Затем рассольник должен настаиваться под крышкой в кастрюле в течение десяти минут.

Вкусный рассольник с огурцами, которые придают ему пикантный и освежающий ароматВкусный рассольник с огурцами, которые придают ему пикантный и освежающий аромат
Вкусный рассольник с огурцами, которые придают ему пикантный и освежающий аромат. Фото: Изображение Midjourney

Рассольник с рыбой

Суп по необычному, но простому рецепту, который по достоинству оценят ваши домашние.

Что потребуется:

  • Крупа перловая — 180 г.
  • Суповой рыбный набор — одна штука.
  • Картофель — четыре штуки.
  • Вода — два с половиной литра.
  • Соленые огурцы — три штуки.
  • Морковь — одна штука.
  • Лук репчатый — одна штука.

Рецепт:

  • Перловка заливается водой на три часа, затем промывается.
  • Рыба заливается водой, ставится на огонь, после закипания варится в течение получаса.
  • Бульон процеживается, рыба должна остыть, также потребуется отделить от костей филе.
  • В бульон добавляется крупа, после того, как он закипит, нужно варить в течение получаса на медленном огне.
  • В бульон добавляются нарезанные огурцы, морковь, картофель, лук, все вместе варится в течение десяти минут.
  • На сковородке обжариваются лук и морковь, добавляются в суп, аналогичным образом обжариваются огурцы и добавляются в кастрюлю, затем добавляются рыба и рассол.

Суп после добавления всех ингредиентов должен вариться в течение пяти минут, затем его можно снимать с плиты.

Суп по необычному, но простому рецепту, который по достоинству оценят ваши домашниеСуп по необычному, но простому рецепту, который по достоинству оценят ваши домашние
Суп по необычному, но простому рецепту, который по достоинству оценят ваши домашние. Фото: Изображение Midjourney

Рассольник с морской капустой

Отличный постный рецепт для тех, кто любит и ценит классический рассольник, но хочет попробовать что-то новое.

Что потребуется:

  • Крупа перловая — 80 г.
  • Лук — одна штука.
  • Картофель — три штуки.
  • Чеснок — два или три зубчика.
  • Морская капуста маринованная — 150 г.
  • Огурцы соленые — три штуки.
  • Морковь — одна штука.
  • Бульон овощной — полтора литра.
  • Рассол — 50 мл.

Рецепт:

  • Крупа промывается, заливается кипятком на 20 минут.
  • Чистятся и нарезаются картофель, чеснок, лук, морковь, огурцы.
  • В кипящий бульон добавляется крупа.
  • В сковороде обжариваются морковь и лук, далее к ним добавляются томатная паста, чеснок, огурцы, овощи тушатся в течение десяти минут.
  • Овощи добавляются в кастрюлю вместе с морской капустой, затем добавляются рассол, перец и соль, далее бульон готовится в течение пяти минут.

После того, как рассольник будет снят с плиты, его необходимо оставить на десять минут.

Отличный постный рецепт для тех, кто любит и ценит классический рассольник, но хочет попробовать что-то новоеОтличный постный рецепт для тех, кто любит и ценит классический рассольник, но хочет попробовать что-то новое
Отличный постный рецепт для тех, кто любит и ценит классический рассольник, но хочет попробовать что-то новое. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Этот десерт покоряет с первого кусочка: воздушный лимонный торт с поджаренной меренгойПобалуйте себя! Готовим домашние батончики «Фадж» с насыщенным шоколадным вкусомЛучшая пикантная итальянская закуска из томатов на зиму: пошаговый рецепт
#Мария Казак#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика