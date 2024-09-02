Самый вкусный рассольник с перловкой: топ-3 рецептов

Posted 2 сентября, 04:00
Published 2 сентября, 04:00
Modified 2 сентября, 04:00
Updated 2 сентября, 04:00
Вкусный рассольник с огурцами, которые придают ему пикантный и освежающий аромат.
Что потребуется:
Рецепт:
Далее суп варится в течение десяти минут, добавляются перец и соль по вкусу. Затем рассольник должен настаиваться под крышкой в кастрюле в течение десяти минут.
Суп по необычному, но простому рецепту, который по достоинству оценят ваши домашние.
Что потребуется:
Рецепт:
Суп после добавления всех ингредиентов должен вариться в течение пяти минут, затем его можно снимать с плиты.
Отличный постный рецепт для тех, кто любит и ценит классический рассольник, но хочет попробовать что-то новое.
Что потребуется:
Рецепт:
После того, как рассольник будет снят с плиты, его необходимо оставить на десять минут.
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