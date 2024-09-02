Ричард Гир опроверг химию с Джулией Робертс в откровенном эпизоде фильма «Красотка»

Posted 2 сентября, 20:24
Published 2 сентября, 20:24
Modified 2 сентября, 20:36
Updated 2 сентября, 20:36
Как сообщает peopletalk.ru, ссылаясь на The Hollywood reporter, Гир описал чувства, которые на данный момент у него вызывает возвращение к этой любовной сцене. Сейчас актеру кажется, что в сцене между ним и его партнершей по фильму не присутствует химии. Также он подчеркнул, что уже долгое время не видел этот откровенный момент культовой кинокартины.
Артист вспоминает, что эпизод с пианино — крайне неожиданная задумка, не прописанная в сценарии. Во время съемок режиссер спросил у Ричарда, что он делает по вечерам в отеле. Гир ответил, что всю ночь он играет на пианино, после чего получил предложение исполнить что-нибудь прямо на съемках — так и родилась эта сцена.
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