newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 20:24

Published 2 сентября, 20:24

Modified 2 сентября, 20:36

Updated 2 сентября, 20:36

Ричард Гир и Джулия Робертс

Ричард Гир опроверг химию с Джулией Робертс в откровенном эпизоде фильма «Красотка»

2 сентября 2024, 20:24
Фото: Кадр из фильма «Красотка»
Ричард Гир и Джулия Робертс
Ричард Гир вновь вернулся к воспоминаниям о съемках с Джулией Робертс в фильме «Красотка». На мастер-классе в рамках Венецианского фестиваля продемонстрировали откровенный фрагмент мелодрамы — герой Ричарда сажает Вивиан на пианино, чтобы раздеть ее.

Как сообщает peopletalk.ru, ссылаясь на The Hollywood reporter, Гир описал чувства, которые на данный момент у него вызывает возвращение к этой любовной сцене. Сейчас актеру кажется, что в сцене между ним и его партнершей по фильму не присутствует химии. Также он подчеркнул, что уже долгое время не видел этот откровенный момент культовой кинокартины.

Артист вспоминает, что эпизод с пианино — крайне неожиданная задумка, не прописанная в сценарии. Во время съемок режиссер спросил у Ричарда, что он делает по вечерам в отеле. Гир ответил, что всю ночь он играет на пианино, после чего получил предложение исполнить что-нибудь прямо на съемках — так и родилась эта сцена.

Читайте также:
Дрю Бэрримор: Экранная химия с Адамом Сэндлером основана на любви и восхищенииДжош Хартнетт рассказал о том, каково быть отцом четверых детейИван Охлобыстин преобразился в почтальона Печкина на съёмках «Простоквашино»
#Марина Никишина#Знаменитости#Кино
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика