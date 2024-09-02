Ричард Гир опроверг химию с Джулией Робертс в откровенном эпизоде фильма «Красотка»

Как сообщает peopletalk.ru, ссылаясь на The Hollywood reporter, Гир описал чувства, которые на данный момент у него вызывает возвращение к этой любовной сцене. Сейчас актеру кажется, что в сцене между ним и его партнершей по фильму не присутствует химии. Также он подчеркнул, что уже долгое время не видел этот откровенный момент культовой кинокартины.