Рианна стала лицом Dior вместо Шарлиз Терон: почему публика освистала певицу

Рекламный ролик культового аромата Dior J'adore, ставший уже четвертым мини-фильмом в серии Secret Garden, снял американский фотограф Стивен Кляйн. Рианна в нем предстает чувственной блондинкой в роскошном декольтированном платье. Акцент всего образа — золотое ожерелье-чокер с жемчужными бусинами из кутюрной коллекции Dior 1997 года. Все происходит в роскошных интерьерах Версальского дворца и его садах под покровом ночи.