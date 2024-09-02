Рианна стала лицом Dior вместо Шарлиз Терон: почему публика освистала певицу

Posted 2 сентября, 13:10
Published 2 сентября, 13:10
Modified 2 сентября, 13:12
Updated 2 сентября, 13:12
Рекламный ролик культового аромата Dior J'adore, ставший уже четвертым мини-фильмом в серии Secret Garden, снял американский фотограф Стивен Кляйн. Рианна в нем предстает чувственной блондинкой в роскошном декольтированном платье. Акцент всего образа — золотое ожерелье-чокер с жемчужными бусинами из кутюрной коллекции Dior 1997 года. Все происходит в роскошных интерьерах Версальского дворца и его садах под покровом ночи.
36-летняя певица отметила, что данная миссия является для нее почетной и желанной одновременно и ей не терпится сделать свой вклад в историю дома посредством своего творчества, корней, истории. А вот публика неоднозначно приняла выбор именитого бренда.
«Была нежность, а стала…», «Рианна никогда не дотянется до уровня Шарлиз Терон», «Шарлиз — богиня, а Рианна — торговка с рынка» — такие комментарии можно увидеть в Сети.
Тем не менее руководство парфюмерного дома считает, что рекламная кампания требует определенной новизны и в существующих условиях именно Рианна как никто другой достойна стать амбассадором аромата — об этом заявила генеральный директор Parfums Christian Dior Вероник Куртуа. Она отметила:
«Певица не только успешна на сцене, но также она прекрасный бизнесмен и мать. Рианна — образец расширения прав и возможностей женщин, вдохновляющая фигура во всем мире для всех поколений».
Напомним: Рианна действительно не только певица, но и музыкальный продюсер и модный дизайнер, входит в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира. А недавно звезда стала мамой и теперь воспитывает двоих сыновей.
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