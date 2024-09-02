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Posted 2 сентября, 13:10

Published 2 сентября, 13:10

Modified 2 сентября, 13:12

Updated 2 сентября, 13:12

Рианна стала лицом Dior вместо Шарлиз Терон: почему публика освистала певицу

Рианна стала лицом Dior вместо Шарлиз Терон: почему публика освистала певицу

2 сентября 2024, 13:10
Фото: скриншот/youtube.com/ChristianDior
Рианна стала лицом Dior вместо Шарлиз Терон: почему публика освистала певицу
1 сентября стартовала рекламная компания Parfums Christian Dior, которая в этот раз проходит без участия Шарлиз Терон. Голливудскую диву, которая много лет была лицом люксового бренда, потеснила барбадосская дива с волшебным голосом — Рианна.
1 сентября стартовала рекламная компания Parfums Christian Dior1 сентября стартовала рекламная компания Parfums Christian Dior
1 сентября стартовала рекламная компания Parfums Christian Dior. Фото: скриншот/youtube.com/ChristianDior
Рекламный ролик культового аромата Dior J'adore, ставший уже четвертым мини-фильмом в серии Secret GardenРекламный ролик культового аромата Dior J'adore, ставший уже четвертым мини-фильмом в серии Secret Garden
Рекламный ролик культового аромата Dior J'adore, ставший уже четвертым мини-фильмом в серии Secret Garden. Фото: скриншот/youtube.com/ChristianDior

Рекламный ролик культового аромата Dior J'adore, ставший уже четвертым мини-фильмом в серии Secret Garden, снял американский фотограф Стивен Кляйн. Рианна в нем предстает чувственной блондинкой в роскошном декольтированном платье. Акцент всего образа — золотое ожерелье-чокер с жемчужными бусинами из кутюрной коллекции Dior 1997 года. Все происходит в роскошных интерьерах Версальского дворца и его садах под покровом ночи.

Рианна предстает чувственной блондинкой в роскошном декольтированном платьеРианна предстает чувственной блондинкой в роскошном декольтированном платье
Рианна предстает чувственной блондинкой в роскошном декольтированном платье. Фото: скриншот/youtube.com/ChristianDior
Акцент всего образа — золотое ожерелье-чокер с жемчужными бусинами из кутюрной коллекции Dior 1997 годаАкцент всего образа — золотое ожерелье-чокер с жемчужными бусинами из кутюрной коллекции Dior 1997 года
Акцент всего образа — золотое ожерелье-чокер с жемчужными бусинами из кутюрной коллекции Dior 1997 года. Фото: скриншот/youtube.com/ChristianDior

36-летняя певица отметила, что данная миссия является для нее почетной и желанной одновременно и ей не терпится сделать свой вклад в историю дома посредством своего творчества, корней, истории. А вот публика неоднозначно приняла выбор именитого бренда.

«Была нежность, а стала…», «Рианна никогда не дотянется до уровня Шарлиз Терон», «Шарлиз — богиня, а Рианна — торговка с рынка» — такие комментарии можно увидеть в Сети.
36-летняя певица отметила, что данная миссия является для нее почетной и желанной36-летняя певица отметила, что данная миссия является для нее почетной и желанной
36-летняя певица отметила, что данная миссия является для нее почетной и желанной. Фото: скриншот/youtube.com/ChristianDior
Публика неоднозначно приняла выбор именитого брендаПублика неоднозначно приняла выбор именитого бренда
Публика неоднозначно приняла выбор именитого бренда. Фото: скриншот/youtube.com/ChristianDior

Тем не менее руководство парфюмерного дома считает, что рекламная кампания требует определенной новизны и в существующих условиях именно Рианна как никто другой достойна стать амбассадором аромата — об этом заявила генеральный директор Parfums Christian Dior Вероник Куртуа. Она отметила:

«Певица не только успешна на сцене, но также она прекрасный бизнесмен и мать. Рианна — образец расширения прав и возможностей женщин, вдохновляющая фигура во всем мире для всех поколений».
Видео: youtube.com/ChristianDior. Рианна стала лицом парфюма Dior J'adore

Напомним: Рианна действительно не только певица, но и музыкальный продюсер и модный дизайнер, входит в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира. А недавно звезда стала мамой и теперь воспитывает двоих сыновей.

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