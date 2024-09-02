Отдых в России: что посмотреть в Амурской области

Не менее интересно посетить космодром и в межпусковой период, когда можно осмотреть весь технический комплекс и понаблюдать за подготовкой ракеты к старту. Кроме того, можно посетить ЗАТО Циолковский и местный музей космонавтики — город находится буквально в тайге.