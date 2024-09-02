Отдых в России: что посмотреть в Амурской области

Posted 2 сентября, 07:57
Published 2 сентября, 07:57
Modified 2 сентября, 07:57
Updated 2 сентября, 07:57
Центр притяжения туристов в Амурской области — космодром Восточный. Многие путешественники мечтают увидеть своими глазами пуск ракеты, и им это удается. Зрелище незабываемое — ракета устанавливается на стартовый стол, после чего взлетает.
Не менее интересно посетить космодром и в межпусковой период, когда можно осмотреть весь технический комплекс и понаблюдать за подготовкой ракеты к старту. Кроме того, можно посетить ЗАТО Циолковский и местный музей космонавтики — город находится буквально в тайге.
А в Ивановском районе Амурской области находится аэрокосмический музей — он работает прямо под открытым небом. В нем можно увидеть уникальную технику времен Великой Отечественной войны, а также современное оборудование.
Туристы с удовольствием посещают грандиозные ГЭС Амурской области. В их числе Зейская ГЭС с уникальной плотиной. Кроме того, на этой электростанции есть музей золотодобычи, который тоже будет очень интересно посетить.
К посещению открыта Бурейская ГЭС, которая считается на Дальнем Востоке самой мощной, и более новая станция — Нижне-Бурейская. Путешественники смогут осмотреть территории ГЭС, посетить смотровые площадки, сделать запоминающиеся красочные фотографии.
В Амурской области есть множество возможностей для экотуризма. В регионе есть уникальные природные места, где буквально не ступала нога человека.
В числе наиболее популярных экотуристических маршрутов Зейский район, где путешественники могут взойти на хребет Тукурингра. Протяженность этого маршрута составляет порядка 12 км, он пролегает по заповеднику, где путешественники смогут своими глазами увидеть и тайгу, и тундру.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14