Один на один: лучшие настольные игры для двоих, с которыми вечер пролетит незаметно

Новая экономическая игра для тех, кто хочет попробовать себя в роли бизнесмена. Акции и деньги, штрафы и налоги, а главное, постоянная необходимость быстро принимать решения делают эту игру очень увлекательной. Придумайте свою бизнес-стратегию, чтобы не стать банкротом. Если вы только начинаете знакомство с экономическими играми, то не переживайте: «Бизнес-Life» понятна и доступна даже детям.