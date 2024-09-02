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Posted 2 сентября, 10:28

Published 2 сентября, 10:28

Modified 2 сентября, 10:30

Updated 2 сентября, 10:30

Один на один: лучшие настольные игры для двоих, с которыми вечер пролетит незаметно

Один на один: лучшие настольные игры для двоих, с которыми вечер пролетит незаметно

2 сентября 2024, 10:28
Фото: 1MI
Один на один: лучшие настольные игры для двоих, с которыми вечер пролетит незаметно
Большинство настольных игр интересны тогда, когда в них играют компании от 3 человек. Однако существуют и те, в которые можно играть вдвоем. Будет весело!

«Бизнес-Life»

Новая экономическая игра для тех, кто хочет попробовать себя в роли бизнесмена. Акции и деньги, штрафы и налоги, а главное, постоянная необходимость быстро принимать решения делают эту игру очень увлекательной. Придумайте свою бизнес-стратегию, чтобы не стать банкротом. Если вы только начинаете знакомство с экономическими играми, то не переживайте: «Бизнес-Life» понятна и доступна даже детям.

Упаковка игры Бизнес-LifeУпаковка игры Бизнес-Life
Игра Бизнес-LifeИгра Бизнес-Life
Упаковка игры Бизнес-Life. Фото: Яндекс.Маркет

«Нуар»

Если вам надоело смотреть детективы, попробуйте в них поиграть. В этом вам поможет игра-«триллер» с названием «Нуар». Чтобы выиграть, придется пораскинуть мозгами, ведь распутать дело будет трудно.

Упаковка игры «Нуар»Упаковка игры «Нуар»
Игра «Нуар»Игра «Нуар»
Упаковка игры «Нуар». Фото: Яндекс.Маркет

Uno Flip

Новый вариант любимой Uno, в которую добавлена карта Flip. Если она выпадает, то игра продолжается с новым набором цветов и цифр. Успейте перестроиться! Игра очень динамичная.

Игра "UNO Flip"Игра "UNO Flip"
Карты для игры «UNO Flip»Карты для игры «UNO Flip»
Игра "UNO Flip". Фото: Яндекс.Маркет

«Большая бродилка»

Все просто и привычно: кубики, клетки и карточки для ходов. И в то же время эту игру нельзя назвать банальной бродилкой, слишком уж много интересных и нестандартных элементов добавили в нее разработчики.

Упаковка игры "Большая Бродилка"Упаковка игры "Большая Бродилка"
Игра «Большая Бродилка»Игра «Большая Бродилка»
Упаковка игры "Большая Бродилка". Фото: Яндекс.Маркет

«Эволюция»

Создавайте необычных существ и адаптируйте их к изменчивым окружающим условиям. Кем станет ваше творение: ловким хищником или искусным мастером маскировки? Проверьте теорию Дарвина и пройдите путь эволюции вместе со своим персонажем.

Игра "Эволюция"Игра "Эволюция"
Оборотная сторона коробки игры «Эволюция» с полезной информациейОборотная сторона коробки игры «Эволюция» с полезной информацией
Игра "Эволюция". Фото: Яндекс.Маркет

«Пиксель Тактикс»

Игра создана для тех, кто соскучился по старым восьмибитным стратегиям. Чтобы выиграть бой, вам придется применить все известные тактические приемы. Игра долго не надоест, а когда все же наскучит, можно приобрести к ней дополнение.

Полный набор игр серии "Пиксель Тактикс"Полный набор игр серии "Пиксель Тактикс"
Карты и фишки для «Пиксель Тактикс»Карты и фишки для «Пиксель Тактикс»
Полный набор игр серии "Пиксель Тактикс". Фото: Яндекс.Маркет

«Что за мем»

Если вам уже есть 18 лет, вы опытный мемолог и знаете все шутки из интернета, значит, эта игра для вас. Задача игрока — подобрать мем, наиболее подходящий к представленной ситуации. Чем смешнее получится, тем лучше.

Игра «Что за мем» с примерами карточекИгра «Что за мем» с примерами карточек
Оборотная сторона упаковки игры «Что за мем» с полезной информациейОборотная сторона упаковки игры «Что за мем» с полезной информацией
Игра «Что за мем» с примерами карточек. Фото: Яндекс.Маркет

«Соображарий два»

Давно хотели проверить эрудицию и почувствовать себя знатоком? Сыграйте в новую версию «Соображария»! Если у вас хорошая память и быстрая реакция, вы наверняка станете победителем.

Игра «Соображарий Два»Игра «Соображарий Два»
Примеры карточек для игры «Соображарий Два»Примеры карточек для игры «Соображарий Два»
Игра «Соображарий Два». Фото: Яндекс.Маркет
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