Один на один: лучшие настольные игры для двоих, с которыми вечер пролетит незаметно

Posted 2 сентября, 10:28
Published 2 сентября, 10:28
Modified 2 сентября, 10:30
Updated 2 сентября, 10:30
Новая экономическая игра для тех, кто хочет попробовать себя в роли бизнесмена. Акции и деньги, штрафы и налоги, а главное, постоянная необходимость быстро принимать решения делают эту игру очень увлекательной. Придумайте свою бизнес-стратегию, чтобы не стать банкротом. Если вы только начинаете знакомство с экономическими играми, то не переживайте: «Бизнес-Life» понятна и доступна даже детям.
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Игра создана для тех, кто соскучился по старым восьмибитным стратегиям. Чтобы выиграть бой, вам придется применить все известные тактические приемы. Игра долго не надоест, а когда все же наскучит, можно приобрести к ней дополнение.
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