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Posted 2 сентября, 15:06

Published 2 сентября, 15:06

Modified 2 сентября, 15:10

Updated 2 сентября, 15:10

Камила Валиева

Камила Валиева подтвердила слова отца: она будет учиться в МГИМО

2 сентября 2024, 15:06
Фото: Социальная сеть Вконтакте
Камила Валиева
Летом этого года стало известно, что отец российской фигуристки Камилы Валиевой, проживающий в Крыму военный Валерий Рамазанов, не имел возможности общаться с дочерью долгое время по разным причинам. При этом именно он сообщил в интервью, что его знаменитая дочь поступит в МГИМО.

Интервью вызвало эмоциональную реакцию у спортсменки, которая редко делится подробностями личной жизни. Она уже на следующий день опубликовала длинный пост на своих страницах в соцсетях. Валиева рассказала о своей любви и привязанности к матери и подчеркнула, что именно мама воспитывала её с самого детства. Об этом пишет kp.ru.

1 сентября Ренат Лайшев, руководитель Самбо-70, подчеркнул, что поступление Валиевой в МГИМО — личное дело спортсменки. Он также отметил, что это решение является радостным для неё, её близких и наставников.

Тренер Татьяна Тарасова добавила, что это решение принадлежит самой Камиле, выразив при этом свое уважение и поддержку. Она также подчеркнула, что образование является очень важной ступенью для каждого человека.

Камила принимает участие в шоу у Татьяны Навки в период, пока действует ее дисквалификация. Тренер отметила, что планирует согласовывать графики выступлений спортсменки с расписанием занятий в вузе.

Валиеву также поддержала экс-фигуристка, а ныне — поп-исполнительница Анна Семенович. Она выразила уверенность в успехе Камилы и отметила, что тренировки очень дисциплинируют, поэтому спортсмены обычно достигают поставленных целей.

Валиева была дисквалифицирована до декабря 2025 года после скандала с допингом. Участие в шоу Навки позволяет ей оставаться на льду и поддерживать связь с публикой в период дисквалификации.

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