Камила Валиева подтвердила слова отца: она будет учиться в МГИМО

Интервью вызвало эмоциональную реакцию у спортсменки, которая редко делится подробностями личной жизни. Она уже на следующий день опубликовала длинный пост на своих страницах в соцсетях. Валиева рассказала о своей любви и привязанности к матери и подчеркнула, что именно мама воспитывала её с самого детства. Об этом пишет kp.ru.