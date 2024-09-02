Как жить и строить отношения с человеком, страдающим пограничным расстройством личности

Posted 2 сентября, 20:27
Published 2 сентября, 20:27
Modified 2 сентября, 20:29
Updated 2 сентября, 20:29
Людям, страдающим пограничным расстройством личности (ПРЛ), трудно контролировать свои эмоции, которые они могут проявлять очень интенсивно. Такое поведение часто характеризуется частыми скандалами, вспышками агрессии, оскорблениями и даже рукоприкладством. Личная жизнь с такими людьми превращается в бурные отношения, которые здоровые люди воспринимают крайне тяжело.
Если вы живете с человеком, страдающим ПРЛ, вы можете чувствовать себя в растерянности, не зная, что с этим делать.
Доктор философии и клинический психолог Дэниел С. Лобель, специализирующийся на поддержке близких людей, живущих с партнером, страдающим ПРЛ, дает советы как помочь себе и вашим отношениям стать здоровее.
Жизнь с людьми, страдающими пограничным расстройством личности в конечном итоге может привести к изоляции. Близкие и сами страдающие часто чувствуют себя совершенно одинокими и страдают от эмоциональных скачков отношений.
«В конечном счеты более здоровый партнер в таких отношениях начинает плохо относится к самому себе», — рассказывает Дэниел С. Лобель.
Изучение причин ПРЛ помогает людям понять, что проблемы не с ними, а с теми, кто имеет пограничное расстройство личности. Психолог советует больше изучать информации об этом заболевании и искать поддержку.
Когда с вами плохо обращаются, на вас кричат, вы становитесь жертвой пассивно-агрессивного поведения, это небезопасно в первую очередь для вас.
«Вы должны помешать человеку причинить вам боль», — считает Лобель.
Вместо того, чтобы выяснять отношения, первым шагом является установление границ вашего благополучия. Психолог предлагает сказать партнеру: «Я не могу быть с тобой, пока мне не станет хорошо. Ты должен прекратить оскорблять меня, иначе нам некуда будет идти».
В разгоревшемся конфликте скажите своему партнеру: «Я не буду участвовать в том, что вредно для здоровья». Нужно настаивать на своем и иметь жесткую позицию, чтобы люди с ПРЛ не делали вещи, которые не приятным вам. Это может означать даже уход, если ваш партнер кричит или принижает вас.
Люди с пограничным расстройством личности часто хотят «заразить» своими эмоциями близкого человека. Они думают примерно так: «Если я злюсь, тебе тоже нужно злиться», поэтому они создают обстоятельства, которые выводят другого человека из себя.
Если вы сможете выявить эти тенденции, это будет иметь большое значение для прекращения созависимого цикла. Психолог предлагает сказать следующее своему партнеру: «Ты злишься. Я понимаю. Но мне не нужно злиться, чтобы понять тебя. Мы можем поговорить о твоем гневе, но ты не можешь кричать на меня или оскорблять».
Если он не может остановиться, вы можете сказать ему: «Ты должен справиться с этим сам».
Жизнь с партнером, который плохо с вами обращается, подрывает личный интерес к нему и желание заниматься с ним приятными вещами. Это затрудняет установление тесного контакта.
Лобель считает, что изменение ситуации, например, уход, когда с вами плохо обращаются, может использоваться для позитивного взаимодействия, например, для совместного просмотра фильма или прогулки.
Вы не можете однажды изменить границу и ожидать, что люди так легко пойдут на ограничения. В краткосрочной перспективе они будут испытывать ее чаще, чем когда либо. Это значит, что ситуация скорее всего ухудшится, прежде чем станет лучше.
«Последовательность очень важна, — рассказывает Лобель, — потому что люди с ПРЛ постоянно хотят нарушать границы. Если в течение длительного времени вы позволяли их растягивать или ломать, ситуацию не изменить в одночасье».
Но если вы сможете преодолеть этот период и будете непоколебимы, в конце концов люди с пограничным расстройством начнут принимать ваши границы. Они не перестанут испытывать вас на прочность, но будут делать это все реже и реже.
Не существует лекарств, снимающих симптомы пограничного расстройства личности. Но существуют методы, как например диалектическая поведенческая терапия, которая может скорректировать поведение человека.
«Попытка вовлечь их в программу лечения очень полезна, — говорит Лобель, — потому что она учит людей с ПРЛ более здоровым способам реагирования и взаимодействия. Вам необходимо найти терапевта, который имеет опыт работы с людьми, страдающими пограничным расстройством личности».
Конечная точка в отношениях с человеком, у которого ПРЛ, это фраза «Я просто не могу остаться», — считает Лобель. Как узнать, что пришло время провести эту черту? Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание.
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