Как жить и строить отношения с человеком, страдающим пограничным расстройством личности

В разгоревшемся конфликте скажите своему партнеру: «Я не буду участвовать в том, что вредно для здоровья». Нужно настаивать на своем и иметь жесткую позицию, чтобы люди с ПРЛ не делали вещи, которые не приятным вам. Это может означать даже уход, если ваш партнер кричит или принижает вас.