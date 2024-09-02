Акцент на прозрачность: как использовать стеклоблоки в интерьере

Наиболее уместны полупрозрачные архитектурные элементы в столовых, ванных и туалетах. Не менее эффектны они и в студийных пространствах, где с помощью стеклоблоков легко сформировать раздельные зоны. Поскольку блоки бывают разных цветов и форм, интерьер получится по-настоящему уникальным. На кухне стеклоблоки прекрасно подойдут для оформления барной или островной зоны, выступая в роли стильных перегородок.