Акцент на прозрачность: как использовать стеклоблоки в интерьере

Posted 2 сентября, 11:03
Published 2 сентября, 11:03
Modified 2 сентября, 11:03
Updated 2 сентября, 11:03
Из стеклоблоков чаще всего возводят стены и перегородки. Поскольку этот материал отличается высокой прочностью, отличной звукоизоляцией и влагостойкостью, результат получается не только красивым, но и функциональным.
Наиболее уместны полупрозрачные архитектурные элементы в столовых, ванных и туалетах. Не менее эффектны они и в студийных пространствах, где с помощью стеклоблоков легко сформировать раздельные зоны. Поскольку блоки бывают разных цветов и форм, интерьер получится по-настоящему уникальным. На кухне стеклоблоки прекрасно подойдут для оформления барной или островной зоны, выступая в роли стильных перегородок.
В современной квартире с помощью стеклоблоков можно оформить перегородку для душевой кабины. Они не пропускают воду и позволяют естественному свету проникать внутрь, при этом будучи не полностью прозрачными. Попробуйте добавить к конструкции дополнительную подсветку — она сделает интерьер еще более привлекательным.
Если вы находитесь в поисках более оригинального применения стеклоблоков в интерьере, рассмотрите такие варианты:
Можно сделать даже необычный стол из стеклоблоков. Главное — подобрать прочный каркас, который обеспечит надежность всей конструкции.
При планировании интерьера учитывайте, что стеклоблок не подходит для классических стилей, таких как классицизм, ренессанс, барокко, готика и ампир. Он также может оказаться неуместным в сельских стилистических направлениях, например провансе или кантри, где преобладает использование древесных элементов.
Наиболее гармоничным соотношением стеклянных блоков к другим отделочным материалам в одном жилом помещении является соотношение 1 к 10. Однако для таких зон, как туалет и ванная, таких ограничений не существует.
Обратите внимание на то, что стеклянные блоки не предназначены для выполнения функции несущих конструкций. Используйте их исключительно для декорирования и оформления пространства.
Если вы решили нестандартно оформить гостиную, но боитесь придать ей казенный вид, компенсируйте присутствие стеклоблоков яркими акцентами.
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