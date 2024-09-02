newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 11:03

Published 2 сентября, 11:03

Modified 2 сентября, 11:03

Updated 2 сентября, 11:03

Акцент на прозрачность: как использовать стеклоблоки в интерьере

Акцент на прозрачность: как использовать стеклоблоки в интерьере

2 сентября 2024, 11:03
Фото: 1MI
Акцент на прозрачность: как использовать стеклоблоки в интерьере
Оказывается, те самые «кубики» из стекла, которыми были остеклены окна наших школьных спортзалов, прекрасно вписываются в современный интерьер. Правда, уже не в качестве оконных стекол, а как неординарное дизайнерское решение. Рассказываем подробнее в сегодняшнем материале.

Как использовать стеклоблоки

Из стеклоблоков чаще всего возводят стены и перегородки. Поскольку этот материал отличается высокой прочностью, отличной звукоизоляцией и влагостойкостью, результат получается не только красивым, но и функциональным.

Наиболее уместны полупрозрачные архитектурные элементы в столовых, ванных и туалетах. Не менее эффектны они и в студийных пространствах, где с помощью стеклоблоков легко сформировать раздельные зоны. Поскольку блоки бывают разных цветов и форм, интерьер получится по-настоящему уникальным. На кухне стеклоблоки прекрасно подойдут для оформления барной или островной зоны, выступая в роли стильных перегородок.

Стеклоблоки прекрасно подходят для зонирования санузлаСтеклоблоки прекрасно подходят для зонирования санузла
Стеклоблок отлично пропускает свет, при этом будучи непрозрачнымСтеклоблок отлично пропускает свет, при этом будучи непрозрачным
Стеклоблоки позволяют подчеркнуть минимализм помещенияСтеклоблоки позволяют подчеркнуть минимализм помещения
Стеклоблоки прекрасно подходят для зонирования санузла. Фото: pinterest

В современной квартире с помощью стеклоблоков можно оформить перегородку для душевой кабины. Они не пропускают воду и позволяют естественному свету проникать внутрь, при этом будучи не полностью прозрачными. Попробуйте добавить к конструкции дополнительную подсветку — она сделает интерьер еще более привлекательным.

Если вы находитесь в поисках более оригинального применения стеклоблоков в интерьере, рассмотрите такие варианты:

  • полукруглая стойка-остров с подсветкой, комбинирующая функции барной зоны и сервировочного места в столовой;
  • фрагментарные вставки в стену, выполненные в визуально хаотичном, но тщательно продуманном дизайне;
  • оригинальные пол или крыша оранжереи, зимнего сада, мансарды.

Можно сделать даже необычный стол из стеклоблоков. Главное — подобрать прочный каркас, который обеспечит надежность всей конструкции.

Стеклоблоки могут использоваться для деления на зоны жилой комнатыСтеклоблоки могут использоваться для деления на зоны жилой комнаты
Стеклоблоки позволяют сэкономить на шторах и жалюзиСтеклоблоки позволяют сэкономить на шторах и жалюзи
Из стеклоблоков получаются отличные стойки и перегородки для кухниИз стеклоблоков получаются отличные стойки и перегородки для кухни
Стеклоблоки могут использоваться для деления на зоны жилой комнаты. Фото: dzen

Общие правила использования

При планировании интерьера учитывайте, что стеклоблок не подходит для классических стилей, таких как классицизм, ренессанс, барокко, готика и ампир. Он также может оказаться неуместным в сельских стилистических направлениях, например провансе или кантри, где преобладает использование древесных элементов.

Наиболее гармоничным соотношением стеклянных блоков к другим отделочным материалам в одном жилом помещении является соотношение 1 к 10. Однако для таких зон, как туалет и ванная, таких ограничений не существует.

Чтобы конструкции смотрелись интересно, добавьте больше цветаЧтобы конструкции смотрелись интересно, добавьте больше цвета
Стеклоблоки "приживутся" почти в любом современном интерьереСтеклоблоки "приживутся" почти в любом современном интерьере
Хотите больше оригинальности? Добавьте к стеклоблокам подсветкуХотите больше оригинальности? Добавьте к стеклоблокам подсветку
Чтобы конструкции смотрелись интересно, добавьте больше цвета. Фото: Pinterest

Обратите внимание на то, что стеклянные блоки не предназначены для выполнения функции несущих конструкций. Используйте их исключительно для декорирования и оформления пространства.

Если вы решили нестандартно оформить гостиную, но боитесь придать ей казенный вид, компенсируйте присутствие стеклоблоков яркими акцентами.

Читайте также:
Решили обновить шторы? Вот как модно оформлять окна в 2024 годуДизайнер или декоратор: кого выбрать и не потратить лишнего?Опасность в доме: 5 предметов быта, которые незаметно крадут хорошее самочувствие
#Елена Гончарова#Все материалы авторов#Ремонт#Интерьер#Дом и сад#Искусство и дизайн
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика