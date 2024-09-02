7 неотложных состояний, когда без экстренной врачебной помощи не обойтись

Некоторые люди, заболев, звонят в скорую по малейшему поводу, а кто-то, напротив, оттягивает обращение к медикам до последнего. Хорошо, когда сам заболевший или кто-то из его родственников имеет отношение к медицине и сам может определить срочность вызова врача. А если нет?

Не играйте со смертью, позвоните «03» Как можно скорее вызывайте скоропомощную бригаду, если у вас: сильная боль в животе, которая может сопровождаться повышением температуры тела, тошнотой и рвотой, а также диареей. Такое состояние носит название «острый живот», и пациент подлежит экстренной госпитализации; внезапно развилась сильная давящая боль за грудиной. Такая боль может быть обжигающей, отдавать в левую руку и нижнюю челюсть, человек нередко также жалуется на то, что у него перехватывает дыхание. В этом случае не исключен инфаркт миокарда, поэтому следует вызвать медиков как можно быстрее; Скорее звоните «03», если у вас сильная боль в животе, которая может сопровождаться повышением температуры . Фото: 1MI острая боль спазматического характера в пояснице, может сопровождаться тошнотой. Скорее всего, у вас почечная колика, вызванная мочекаменной болезнью и закупоркой камнем мочевыводящих путей, но не стоит заниматься самолечением и пытаться купировать приступ своими силами и подручными средствами — это может быть опасно, особенно если такое состояние у вас возникло впервые; сильная головная боль и головокружение, на фоне которых отмечаются нарушение зрения, слабость в руке и ноге (чаще всего с одной стороны тела), изменение речи. В данной ситуации очень вероятен инсульт, и счет может идти на часы; Скорее звоните «03», если у вас сильная головная боль и головокружение, на фоне которых отмечаются нарушение зрения . Фото: 1MI резкая боль в правом подреберье, отдающая в плечо или спину, рвота с примесью желчи, повышенная температура тела. Так могут проявляться сразу несколько опасных заболеваний — от камня в желчном пузыре и острого панкреатита (воспаления поджелудочной железы) до прободения язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Такое состояние тоже относят к «острому животу», и пациента с подобными симптомами дома точно не оставят; удушье, особенно если оно усиливается. Это может быть приступ бронхиальной астмы, который не снимается с помощью ингалятора, затруднение дыхания, возникшее после укуса насекомого или употребления непривычной пищи, на которую может быть аллергическая реакция. Тревожными признаками в такой ситуации являются также низкое артериальное давление, посинение кожных покровов, потливость, паническая атака, учащенное сердцебиение, головокружение и другие симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии анафилактического шока; Скорее звоните «03», если у вас удушье, особенно если оно усиливается . Фото: 1MI резкая слабость, головокружение, появление кровоподтеков на теле на фоне приема лекарств для разжижения крови. Данные признаки могут свидетельствовать о внутреннем кровотечении, которое опасно для жизни и может требовать срочного хирургического вмешательства. Читайте также: Как определить микроинсульт у человека: первые признаки, лечение, последствия Помогите, паническая атака: как отличить ее от приступа тревожности и что необходимо предпринять как можно скорее Определяют ли гены нашу судьбу и может ли человек изменить предначертанное