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Posted 2 сентября, 14:59

Published 2 сентября, 14:59

Modified 2 сентября, 14:59

Updated 2 сентября, 14:59

7 неотложных состояний, когда без экстренной врачебной помощи не обойтись

7 неотложных состояний, когда без экстренной врачебной помощи не обойтись

2 сентября 2024, 14:59
Фото: 1MI
7 неотложных состояний, когда без экстренной врачебной помощи не обойтись
Некоторые люди, заболев, звонят в скорую по малейшему поводу, а кто-то, напротив, оттягивает обращение к медикам до последнего. Хорошо, когда сам заболевший или кто-то из его родственников имеет отношение к медицине и сам может определить срочность вызова врача. А если нет?

Не играйте со смертью, позвоните «03»

Как можно скорее вызывайте скоропомощную бригаду, если у вас:

  • сильная боль в животе, которая может сопровождаться повышением температуры тела, тошнотой и рвотой, а также диареей. Такое состояние носит название «острый живот», и пациент подлежит экстренной госпитализации;
  • внезапно развилась сильная давящая боль за грудиной. Такая боль может быть обжигающей, отдавать в левую руку и нижнюю челюсть, человек нередко также жалуется на то, что у него перехватывает дыхание. В этом случае не исключен инфаркт миокарда, поэтому следует вызвать медиков как можно быстрее;
Скорее звоните «03», если у вас сильная боль в животе, которая может сопровождаться повышением температурыСкорее звоните «03», если у вас сильная боль в животе, которая может сопровождаться повышением температуры
Скорее звоните «03», если у вас сильная боль в животе, которая может сопровождаться повышением температуры. Фото: 1MI
  • острая боль спазматического характера в пояснице, может сопровождаться тошнотой. Скорее всего, у вас почечная колика, вызванная мочекаменной болезнью и закупоркой камнем мочевыводящих путей, но не стоит заниматься самолечением и пытаться купировать приступ своими силами и подручными средствами — это может быть опасно, особенно если такое состояние у вас возникло впервые;
  • сильная головная боль и головокружение, на фоне которых отмечаются нарушение зрения, слабость в руке и ноге (чаще всего с одной стороны тела), изменение речи. В данной ситуации очень вероятен инсульт, и счет может идти на часы;
Скорее звоните «03», если у вас сильная головная боль и головокружение, на фоне которых отмечаются нарушение зренияСкорее звоните «03», если у вас сильная головная боль и головокружение, на фоне которых отмечаются нарушение зрения
Скорее звоните «03», если у вас сильная головная боль и головокружение, на фоне которых отмечаются нарушение зрения. Фото: 1MI
  • резкая боль в правом подреберье, отдающая в плечо или спину, рвота с примесью желчи, повышенная температура тела. Так могут проявляться сразу несколько опасных заболеваний — от камня в желчном пузыре и острого панкреатита (воспаления поджелудочной железы) до прободения язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Такое состояние тоже относят к «острому животу», и пациента с подобными симптомами дома точно не оставят;
  • удушье, особенно если оно усиливается. Это может быть приступ бронхиальной астмы, который не снимается с помощью ингалятора, затруднение дыхания, возникшее после укуса насекомого или употребления непривычной пищи, на которую может быть аллергическая реакция. Тревожными признаками в такой ситуации являются также низкое артериальное давление, посинение кожных покровов, потливость, паническая атака, учащенное сердцебиение, головокружение и другие симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии анафилактического шока;
Скорее звоните «03», если у вас удушье, особенно если оно усиливаетсяСкорее звоните «03», если у вас удушье, особенно если оно усиливается
Скорее звоните «03», если у вас удушье, особенно если оно усиливается. Фото: 1MI
  • резкая слабость, головокружение, появление кровоподтеков на теле на фоне приема лекарств для разжижения крови. Данные признаки могут свидетельствовать о внутреннем кровотечении, которое опасно для жизни и может требовать срочного хирургического вмешательства.
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#Ольга Питиримова#Здоровье#Врач#Все материалы авторов#Помощь
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