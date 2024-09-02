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Posted 2 сентября, 20:51

Published 2 сентября, 20:51

Modified 2 сентября, 21:13

Updated 2 сентября, 21:13

6 пород собак со сложным характером и склонностью к агрессии

6 пород собак со сложным характером и склонностью к агрессии

2 сентября 2024, 20:51
Фото: Изображение Midjourney
Существует шесть пород собак, которые способны проявлять свой злой нрав в ситуации с каким-либо раздражителем.

Как сообщает peopletalk.ru, это маленькие собачки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно безобидными, а также внушающие опасение крупные породы.

Пекинес

Пекинес нуждается во внимании и не потерпит неуважительного отношения к своей персоне. Разозленная собака может искусать даже хозяина, особенно ее раздражает поведение маленьких детей из-за их излишней активности. Кроме того, пекинесы нередко дерутся между собой.

ПекинесПекинес
Пекинес. Фото: pxhere.com

Джек-рассел-терьер

В ответ на любую грубость со стороны хозяев и посторонних людей джек-рассел-терьер может напасть. Такого пса лучше выгуливать на поводке для безопасности окружающих. Порода не очень ладит с детьми.

Джек-рассел-терьерДжек-рассел-терьер
Джек-рассел-терьер. Фото: Изображение Midjourney

Такса

С первого взгляда таксы кажутся забавными и миролюбивыми, однако некоторые представители породы бывают достаточно капризными и злыми. Их поведение зависит от охотничьих инстинктов, которые наиболее ярко проявляются в отношении детей и мелких зверьков.

ТаксаТакса
Такса. Фото: Изображение Midjourney

Хаски

Случаи нападения хаски на людей, несмотря на их высокую коммуникабельность и добрый нрав, были неоднократно зафиксированы. Причиной агрессии данной породы могут являться пробелы в социализации и намеренная жестокость.

ХаскиХаски
Хаски. Фото: 1MI

Кавказская овчарка

Порода, которую отличает мгновенная реакция, острый слух и подозрительность по отношению к каждому незнакомцу. Чтобы атаковать недоброжелателя, такая огромная овчарка способна в считанные секунды преодолеть любую преграду, и даже вмешательство хозяина не сможет остановить нападение. Чтобы собака не несла потенциальной угрозы для людей, лучше отправить ее щенком на обучение к кинологу.

Кавказская овчаркаКавказская овчарка
Кавказская овчарка. Фото: 1MI

Сенбернар

Сенбернар может быть опасен в случае нападения из-за своего размера. Обычно эта порода отличается добротой и дружелюбием, ведь именно из сенбернаров зачастую готовят спасателей и служебных собак. При этом от нанесения вреда крупным псом во время игры, например, никто не застрахован, поэтому лучше не оставлять сенбернара наедине с маленькими детьми.

СенбернарСенбернар
Сенбернар. Фото: Изображение Midjourney
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#Марина Никишина#Общество#Тренировка собаки#Собаки#Питомцы
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