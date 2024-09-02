6 пород собак со сложным характером и склонностью к агрессии

Posted 2 сентября, 20:51
Published 2 сентября, 20:51
Modified 2 сентября, 21:13
Updated 2 сентября, 21:13
Как сообщает peopletalk.ru, это маленькие собачки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно безобидными, а также внушающие опасение крупные породы.
Пекинес нуждается во внимании и не потерпит неуважительного отношения к своей персоне. Разозленная собака может искусать даже хозяина, особенно ее раздражает поведение маленьких детей из-за их излишней активности. Кроме того, пекинесы нередко дерутся между собой.
В ответ на любую грубость со стороны хозяев и посторонних людей джек-рассел-терьер может напасть. Такого пса лучше выгуливать на поводке для безопасности окружающих. Порода не очень ладит с детьми.
С первого взгляда таксы кажутся забавными и миролюбивыми, однако некоторые представители породы бывают достаточно капризными и злыми. Их поведение зависит от охотничьих инстинктов, которые наиболее ярко проявляются в отношении детей и мелких зверьков.
Случаи нападения хаски на людей, несмотря на их высокую коммуникабельность и добрый нрав, были неоднократно зафиксированы. Причиной агрессии данной породы могут являться пробелы в социализации и намеренная жестокость.
Порода, которую отличает мгновенная реакция, острый слух и подозрительность по отношению к каждому незнакомцу. Чтобы атаковать недоброжелателя, такая огромная овчарка способна в считанные секунды преодолеть любую преграду, и даже вмешательство хозяина не сможет остановить нападение. Чтобы собака не несла потенциальной угрозы для людей, лучше отправить ее щенком на обучение к кинологу.
Сенбернар может быть опасен в случае нападения из-за своего размера. Обычно эта порода отличается добротой и дружелюбием, ведь именно из сенбернаров зачастую готовят спасателей и служебных собак. При этом от нанесения вреда крупным псом во время игры, например, никто не застрахован, поэтому лучше не оставлять сенбернара наедине с маленькими детьми.
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