6 пород собак со сложным характером и склонностью к агрессии

Сенбернар может быть опасен в случае нападения из-за своего размера. Обычно эта порода отличается добротой и дружелюбием, ведь именно из сенбернаров зачастую готовят спасателей и служебных собак. При этом от нанесения вреда крупным псом во время игры, например, никто не застрахован, поэтому лучше не оставлять сенбернара наедине с маленькими детьми.