«Зачем она это сделала с собой?!»: во что внешность звезд превратил «Оземпик» — шокирующие фото

Долгие годы американская певица безуспешно боролась с лишними килограммами и в какой-то момент, кажется, смирилась с ними. Однако недавно она снялась сразу в нескольких фотосессиях, в которых предстала в совершенно новой форме. Поклонники отметили, что певице удалось вернуться чуть ли не на 20 лет назад — в пору самого начала карьеры, когда она поражала всех идеальной подтянутой фигурой.