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Posted 31 августа, 15:26

Published 31 августа, 15:26

Modified 10 сентября, 05:40

Updated 10 сентября, 05:40

«Потеряла себя»: что сделал «Оземпик» с внешностью звезд

«Зачем она это сделала с собой?!»: во что внешность звезд превратил «Оземпик» — шокирующие фото

31 августа 2024, 15:26
Фото: woman.ru
«Потеряла себя»: что сделал «Оземпик» с внешностью звезд
Многие звезды шоу-бизнеса за последнее время значительно потеряли в весе и сегодня демонстрируют новую фигуру в открытых и откровенных нарядах. Однако далеко не все из них признаются, как получилось достичь таких форм, а все дело в препарате «Оземпик». Кого из звезд он изменил особенно заметно?

Барби Феррейра

Звезда популярного сериала «Эйфория» с юности имела пышные формы и совершенно по этому поводу не комплексовала — по крайней мере, в этом она уверяла журналистов и поклонников. Однако недавно она сбросила внушительное количество килограммов и призналась, что на самом деле ей было очень трудно принять свое тело.

На новых фото Феррейру просто не узнать — она позирует в эффектных облегающих нарядах, демонстрирующих удивительно стройную фигуру. Многие поклонники предположили, что все дело в «Оземпике», однако сама актриса в его употреблении пока не призналась. Надо сказать, что далеко не всем понравились ее новые формы — многие поклонники убеждены: потеряв вес, Феррейра утратила свою индивидуальность, «потеряла себя».

Кристина Агилера

Долгие годы американская певица безуспешно боролась с лишними килограммами и в какой-то момент, кажется, смирилась с ними. Однако недавно она снялась сразу в нескольких фотосессиях, в которых предстала в совершенно новой форме. Поклонники отметили, что певице удалось вернуться чуть ли не на 20 лет назад — в пору самого начала карьеры, когда она поражала всех идеальной подтянутой фигурой.

Сама Агилера не спешит раскрывать секреты своего похудения, но есть основания предполагать, что ей, как и многим другим, помог именно «Оземпик».

Кто из звезд изменился с «Оземпиком»

Среди тех, кто за последнее время серьезным образом потерял в весе и кого подозревают в употреблении препарата для диабетиков, — британская певица Адель, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян.

Многих удивили новые формы Дженнифер Лопес, которая, скорее всего, также прибегала к помощи «Оземпика». Кроме того, быстро и существенно похудели певицы Кэти Перри, Келли Кларксон и Леди Гага.

Кто признался в употреблении «Оземпика»? Телеведущая Опра Уинфри не стала скрывать, как ей удалось сбросить вес, и рассказала, что ей помог «Оземпик». Аналогичное признание сделала Келли Осборн, которая, впрочем, закрыла тему лишнего веса для себя еще несколько лет назад, сделав операцию по ушиванию желудка.

#Мария Казак#Здоровье#Знаменитости#Похудение#Все материалы авторов#Лекарства#Оземпик
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