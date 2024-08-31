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Posted 31 августа, 17:25

Published 31 августа, 17:25

Modified 10 сентября, 05:39

Updated 10 сентября, 05:39

Не носите эту обувь: 6 опасных для здоровья моделей

«Тихие и медленные убийцы»: от какой обуви вам нужно избавиться прямо сейчас

31 августа 2024, 17:25
Фото: Изображение Midjourney
Не носите эту обувь: 6 опасных для здоровья моделей
Красивая женская обувь может таить в себе неочевидную опасность. Рассказываем, от каких моделей стоит отказаться, а какие нужно носить с особой осторожностью.

Балетки

Если у вас проблемы с коленями, от балеток следует решительно отказаться. Обувь на плоской подошве не поддерживает свод стопы, поэтому не исключены проблемы не только с коленями, но и со спиной, бедрами. Также есть риск развития пяточной шпоры — фасциита.

Обувь на высоком каблуке

Об опасности обуви на высоком каблуке сказано немало, но мы напомним: такие туфли, босоножки и другие модели в разы повышают нагрузку на колени. Кроме того, обувь способствует напряжению мышц, в результате начинают болеть суставы.

Обувь на платформе

Вряд ли платформу можно назвать хорошей альтернативой высоким каблукам — такая конструкция обуви тоже опасна, поскольку стопа в ней не изгибается. Это негативно влияет на колени, а еще нарушает ходьбу, точнее — ее естественную динамику. Как результат, мышцы стопы и суставы становятся менее подвижными, и нагрузка с них распределяется на колени.

Шлепанцы

Только с виду эти модели кажутся безобидными. На самом деле, они могут нанести здоровью вред, особенно если носить их часто. У них те же недостатки, что и у балеток: шлепанцы не поддерживают стопу, в результате возникает гиперпронация, и, как следствие, начинают страдать суставы.

Босоножки и другие модели с открытыми пальцами

Такая обувь позиционируется как самая удобная для физической нагрузки и отдыха — считается, что она имитирует ходьбу босиком. В то же время конструкция моделей не дает стопе находиться в естественном положении. У такой обуви плоская подошва, амортизации нет, за счет чего ударная нагрузка на суставы коленей увеличивается.

Кроссовки с поддерживающим эффектом

Считается, что обувь, поддерживающая свод стопы, удобна и полезна. Однако это не совсем так. Стопа во время бега или ходьбы должна двигаться естественно, а при наличии дополнительной поддержки этого не происходит. То есть при перекате мышцы работают некорректно, нарушается распределение ударной нагрузки. В результате могут пострадать суставы.

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