«Тихие и медленные убийцы»: от какой обуви вам нужно избавиться прямо сейчас

Только с виду эти модели кажутся безобидными. На самом деле, они могут нанести здоровью вред, особенно если носить их часто. У них те же недостатки, что и у балеток: шлепанцы не поддерживают стопу, в результате возникает гиперпронация, и, как следствие, начинают страдать суставы.