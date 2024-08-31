Губы Синди Кроуфорд: как сделать эффектный макияж

Posted 31 августа, 16:55
Published 31 августа, 16:55
Modified 10 сентября, 06:38
Updated 10 сентября, 06:38
Несмотря на то, что супермодели Синди Кроуфорд уже исполнилось 58 лет, она по-прежнему следит за своей внешностью и делает тот же самый макияж, что в юные годы. Он стал ее визитной карточкой, однако эксперименты модель тоже любит. Неизменным остается одно — акцент на губах и макияж глаз по принципу «смоки айз».
Матовая основа на губах — базовый принцип макияжа, который делает Синди Кроуфорд. Он отсылает к моде 90-х годов, смотрится элегантно и изысканно.
Перед тем как приступить к макияжу, необходимо подготовить кожу, в том числе увлажнить ее. В этом случае и пудра, и тональный крем будут лежать на коже ровно, не собираясь в складки, без шелушения.
После того как сделан макияж глаз, необходимо уделить внимание губам — если вы хотите добиться того же самого эффекта, что и у модели. Для такого макияжа потребуются нюдовая кремовая помада и карандаш коричневого цвета, а также тинт либо блеск для губ.
Сначала на кожу губ наносится скраб, затем — бальзам для увлажнения. Если на коже осталось средство, его необходимо будет удалить с помощью салфетки. Далее с помощью карандаша обозначается контур губ, затем они обводятся по линии цветом, который должен совпадать с вашим естественным, но при этом иметь слегка коричневый подтон. Такой подход позволит сделать кожу губ более молодой и визуально ровной. Этим же цветом губы можно закрасить полностью перед тем, как нанести помаду, — так результат получится более стойким.
Финальный штрих — нанесение на губы тинта-бальзама, который обеспечит очень красивый глянцевый эффект. Хотите добавить цвету выразительности? Нанесите помаду по центру перед тем, как нанести блеск или тинт.
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