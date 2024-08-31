Губы Синди Кроуфорд: как сделать эффектный макияж

Сначала на кожу губ наносится скраб, затем — бальзам для увлажнения. Если на коже осталось средство, его необходимо будет удалить с помощью салфетки. Далее с помощью карандаша обозначается контур губ, затем они обводятся по линии цветом, который должен совпадать с вашим естественным, но при этом иметь слегка коричневый подтон. Такой подход позволит сделать кожу губ более молодой и визуально ровной. Этим же цветом губы можно закрасить полностью перед тем, как нанести помаду, — так результат получится более стойким.