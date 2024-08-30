«Жуть! Как вставные челюсти!»: кто из звезд явно переборщил с белизной зубов

С новой улыбкой Романец появилась на публике еще несколько лет назад. Однако к тому моменту у нее уже были увеличены губы, причем настолько, что за ними новых зубов просто не было видно. Поэтому Виктория решила убрать из губ филлеры, а также слегка изменила оттенок виниров — он стал чуть более естественным, но остался таким же ослепительным.