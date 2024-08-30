«Жуть! Как вставные челюсти!»: кто из звезд явно переборщил с белизной зубов

Posted 30 августа, 15:22
Published 30 августа, 15:22
Modified 10 сентября, 05:55
Updated 10 сентября, 05:55
Белоснежная улыбка актрисы многим кажется неестественной. Сама Хилькевич не уточняет, в чем ее секрет, однако есть основания предполагать, что актриса установила виниры. Даже специалисты отмечают: ни одна процедура по отбеливанию зубов не позволила добиться такого блеска и столь идеального цвета. Да и сами зубы Хилькевич смотрятся искусственными.
Звезда телешоу «Дом-2» уже рассказывала о том, что ее ослепительная улыбка — дело рук стоматологов, установивших ей виниры. Как отмечала сама Феофилактова, на эти изменения она решилась после расставания со своим бойфрендом Антоном Гусевым. По словам Евгении, установка виниров была непростой, и в процессе она потеряла много килограммов — привыкнуть к новым зубам было сложно.
С новой улыбкой Романец появилась на публике еще несколько лет назад. Однако к тому моменту у нее уже были увеличены губы, причем настолько, что за ними новых зубов просто не было видно. Поэтому Виктория решила убрать из губ филлеры, а также слегка изменила оттенок виниров — он стал чуть более естественным, но остался таким же ослепительным.
Модель действительно поражает всех белизной своих зубов, и они смотрятся, как считают пользователи соцсетей, совершенно неестественно. При этом многие отмечают, что в остальном внешность Одинцовой не вызывает нареканий, поэтому виниры все только портят.
Долгое время Мария Горбань страдала от дефекта внешности — так называемой десневой улыбки. Губы будущей звезды соцсетей поднимались чрезмерно высоко — так, что становились видны зубы и их корни. Поэтому виниры для нее, как утверждает сама Горбань, были вынужденной мерой. За счет виниров у стоматологов получилось увеличить в размерах передние зубы девушки. Однако с белизной медики явно переборщили — очевидно, по желанию самой Горбань. Ее улыбка выглядит идеальной, но, увы, не совсем естественной.
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