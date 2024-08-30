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Posted 30 августа, 06:11

Published 30 августа, 06:11

Modified 10 сентября, 06:04

Updated 10 сентября, 06:04

Не только сода: чем заменить ее в выпечке

«Теперь готовлю только так»: для вкусной выпечки сода больше не нужна — узнали, чем ее заменить и сэкономить

30 августа 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
Не только сода: чем заменить ее в выпечке
Все еще думаете, что в выпечке без соды не обойтись? Рассказываем о других средствах, которые могут стать достойной альтернативой соде.

Выпечка

Многие готовят выпечку, используя соду, гашеную уксусом. Однако ее вполне можно заменить другими продуктами.

Многие готовят выпечку, используя соду, гашеную уксусом.Многие готовят выпечку, используя соду, гашеную уксусом.
Многие готовят выпечку, используя соду, гашеную уксусом.. Фото: Изображение Midjourney

Разрыхлитель для теста

Можно заменить соду в выпечке обычным разрыхлителем для теста. В нем есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы повысить качество дрожжевого теста, сделать его более объемным, а также улучшить вкус готовой выпечки. Вместо чайной ложки соды рекомендуется использовать две чайные ложки разрыхлителя.

Можно заменить соду в выпечке обычным разрыхлителем для тестаМожно заменить соду в выпечке обычным разрыхлителем для теста
Можно заменить соду в выпечке обычным разрыхлителем для теста. Фото: Изображение Midjourney

Вода с газом

В качестве альтернативы соде подойдет только обычная газированная вода, без ароматизаторов и красителей. Если тесто вы привыкли готовить на воде, то можете брать газировку в том же объеме, что и соду.

Если тесто вы привыкли готовить на воде, то можете брать газировку в том же объеме, что и соду.Если тесто вы привыкли готовить на воде, то можете брать газировку в том же объеме, что и соду.
Если тесто вы привыкли готовить на воде, то можете брать газировку в том же объеме, что и соду.. Фото: Изображение Midjourney

Бикарбонат калия

Для выпечки это отличная замена пищевой соды, особенно если необходимо соблюдать специальную диету с пониженным содержанием соли. Вместо чайной ложки соды нужен аналогичный объем бикарбоната калия. Однако стоит учесть, что соль все-таки нужно будет добавить, пусть и в небольшом количестве — по грамму на каждые пять граммов средства.

Вместо чайной ложки соды нужен аналогичный объем бикарбоната калияВместо чайной ложки соды нужен аналогичный объем бикарбоната калия
Вместо чайной ложки соды нужен аналогичный объем бикарбоната калия. Фото: Изображение Midjourney

Что использовать в блинах и оладьях вместо соды

При приготовлении блинов и оладий тоже можно обойтись без соды. Рассказываем, что может стать ее заменой.

При приготовлении блинов и оладий тоже можно обойтись без содыПри приготовлении блинов и оладий тоже можно обойтись без соды
При приготовлении блинов и оладий тоже можно обойтись без соды. Фото: Изображение Midjourney

Дрожжи

Блины и оладьи, приготовленные на дрожжах, получаются очень вкусными. Простой рецепт — на несколько стаканов муки и молока нужно всего 10 граммов сухих дрожжей.

Блины и оладьи, приготовленные на дрожжах, получаются очень вкусными.Блины и оладьи, приготовленные на дрожжах, получаются очень вкусными.
Блины и оладьи, приготовленные на дрожжах, получаются очень вкусными.. Фото: Изображение Midjourney

Специальная мука

Во многих современных магазинах можно найти необычную муку — самоподнимающуюся. Она действительно помогает при приготовлении теста. Кроме того, можно приобрести уже готовую кулинарную смесь для блинов или аналогичную смесь для оладий.

Во многих современных магазинах можно найти необычную муку — самоподнимающуюсяВо многих современных магазинах можно найти необычную муку — самоподнимающуюся
Во многих современных магазинах можно найти необычную муку — самоподнимающуюся. Фото: Изображение Midjourney

Что использовать вместо соды в кефирном тесте

Если вы готовите кефирное тесто, то без соды можете обойтись достаточно легко. От нее можно в принципе отказаться, поскольку кефир сам по себе справляется с основными задачами и способствует поднятию теста.

Вместо соды можно использовать рассол — огуречный. Так получится поднять тесто и придать ему пикантный ореховый привкус. Еще один способ — добавить углекислый аммоний, который быстро поднимет тесто. Однако стоит учитывать, что при нагревании он может дать не самый приятный запах.

Вместо соды можно использовать рассол — огуречныйВместо соды можно использовать рассол — огуречный
Вместо соды можно использовать рассол — огуречный. Фото: Изображение Midjourney
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