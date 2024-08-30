«Теперь готовлю только так»: для вкусной выпечки сода больше не нужна — узнали, чем ее заменить и сэкономить

Можно заменить соду в выпечке обычным разрыхлителем для теста. В нем есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы повысить качество дрожжевого теста, сделать его более объемным, а также улучшить вкус готовой выпечки. Вместо чайной ложки соды рекомендуется использовать две чайные ложки разрыхлителя.