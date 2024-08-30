«Теперь готовлю только так»: для вкусной выпечки сода больше не нужна — узнали, чем ее заменить и сэкономить

Posted 30 августа, 06:11
Published 30 августа, 06:11
Modified 10 сентября, 06:04
Updated 10 сентября, 06:04
Многие готовят выпечку, используя соду, гашеную уксусом. Однако ее вполне можно заменить другими продуктами.
Можно заменить соду в выпечке обычным разрыхлителем для теста. В нем есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы повысить качество дрожжевого теста, сделать его более объемным, а также улучшить вкус готовой выпечки. Вместо чайной ложки соды рекомендуется использовать две чайные ложки разрыхлителя.
В качестве альтернативы соде подойдет только обычная газированная вода, без ароматизаторов и красителей. Если тесто вы привыкли готовить на воде, то можете брать газировку в том же объеме, что и соду.
Для выпечки это отличная замена пищевой соды, особенно если необходимо соблюдать специальную диету с пониженным содержанием соли. Вместо чайной ложки соды нужен аналогичный объем бикарбоната калия. Однако стоит учесть, что соль все-таки нужно будет добавить, пусть и в небольшом количестве — по грамму на каждые пять граммов средства.
При приготовлении блинов и оладий тоже можно обойтись без соды. Рассказываем, что может стать ее заменой.
Блины и оладьи, приготовленные на дрожжах, получаются очень вкусными. Простой рецепт — на несколько стаканов муки и молока нужно всего 10 граммов сухих дрожжей.
Во многих современных магазинах можно найти необычную муку — самоподнимающуюся. Она действительно помогает при приготовлении теста. Кроме того, можно приобрести уже готовую кулинарную смесь для блинов или аналогичную смесь для оладий.
Если вы готовите кефирное тесто, то без соды можете обойтись достаточно легко. От нее можно в принципе отказаться, поскольку кефир сам по себе справляется с основными задачами и способствует поднятию теста.
Вместо соды можно использовать рассол — огуречный. Так получится поднять тесто и придать ему пикантный ореховый привкус. Еще один способ — добавить углекислый аммоний, который быстро поднимет тесто. Однако стоит учитывать, что при нагревании он может дать не самый приятный запах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14