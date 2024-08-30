«Столько нервов сэкономили»: узнали, как переехать в другой город без лишних хлопот и трат

Posted 30 августа, 18:01
Published 30 августа, 18:01
Modified 10 сентября, 05:26
Updated 10 сентября, 05:26
Итак, дата переезда уже определена, и можно переходить к следующему важному этапу — ревизии того, что у вас есть из вещей. Для удобства такие вещи можно поделить на три блока:
Следующий этап — подготовка вещей из первого блока к упаковке. Вам потребуются соответствующие материалы, в их числе:
После того, как вы разложили вещи по коробкам, обязательно подпишите, что и где лежит. Так вам будет проще уже на месте разбирать свои вещи.
Следующий этап, он же финальный — заказ услуг по перевозке вещей в другой город. Вы можете обратиться в любую транспортную компанию, выбрав перевозчика по стоимости и по отзывам тех, кто пользовался доставкой для переезда.
Не забудьте подготовить документы, которые могут потребоваться вам сразу после прибытия в другой город. Это гражданский паспорт или заграничный паспорт, полис ОМС, ИНН и СНИЛС, а также водительские права. Кроме того, подготовьте и положите в отдельный файл документы, связанные с образованием: аттестаты, дипломы, свидетельства о рождении детей, о разводе и браке. Если с вами едет ребенок, не забудьте документы из школы и характеристику, чтобы устроить его в другом городе в образовательную организацию.
Еще до отъезда стоит подумать, какие бюрократические вопросы следует решить перед тем, как уехать в другой город. В числе таких вопросов — расторжение договора на оказание телекоммуникационных услуг.
Ирина Малыгина, руководитель агентства недвижимости, член Национального совета Российской гильдии риэлторов, подчеркивает, что при переезде финансовый вопрос может стать серьезной проблемой.
«Переезд может оказаться затратным, и проблемы появятся, если не все расходы были учтены на этапе планирования», — предупреждает эксперт.
Малыгина советует детально подсчитать все расходы, включая покупку и аренду жилья, приобретение вещей первой необходимости. Также эксперт отмечает и проблемы, связанные с организацией переезда, если она была непродуманной.
«Следствие такой проблемы — стресс, который может сильно осложнить адаптацию на новом месте жительства. Так что нужно спланировать переезд заранее, составить список наиболее важных дел», — отмечает Малыгина.
Переезд в другой город — достаточно затратное мероприятие, однако итоговая сумма будет зависеть от множества факторов и моментов. В любом случае к переезду стоит подготовиться финансово и к моменту отъезда сформировать так называемую подушку безопасности — накопить сумму денег, которая может вам пригодиться на новом месте.
Как рассчитать, сколько средств должно быть в финансовой подушке безопасности? Учитывайте следующие расходы, с которыми вы, скорее всего, сразу же столкнетесь в новом городе:
Так что можно ориентироваться на сумму, равную бюджету проживания вашей семьи или домохозяйства за два месяца.
Возвращаясь к перевозке вещей в другой город и к выбору транспортной компании (ТК), стоит отметить, что следует ориентироваться на следующие моменты:
Важный момент — страхование компанией перевозимых грузов. Не менее важны и сроки доставки. Лучше выбирать ТК, у которых есть свои грузовые автомобили, поскольку в этом случае услуги с высокой долей вероятности будут оказаны оперативно.
Рекомендуется заранее уточнить в ТК, предоставляются ли услуги грузчиков. Если нет, то вам стоит озаботиться поиском таких специалистов уже на месте для разгрузки прибывших вещей, а в вашем городе — для их погрузки.
Если вы перевозите в другой город бытовую технику, предметы мебели, измерьте их размеры — так будет проще выбрать определенную модель грузового транспорта.
Если у вас немного вещей и переезд запланирован на относительно небольшое расстояние, вовсе не обязательно обращаться в транспортную компанию и заказывать грузовую машину — можно обойтись легковым автомобилем, максимум с прицепом.
В случае, если у вас масштабный переезд, например на другой конец страны, и вы везете с собой вещи в большом количестве, в том числе транспортное средство, имеет смысл рассмотреть контейнерную перевозку. Ваши вещи помещаются в специальный контейнер, который на ваших глазах закрывается, на замок накладывается пломба, а снимается она тоже в вашем присутствии, по прибытии. В этом случае нет причин беспокоиться о сохранности ваших вещей. Стоит отметить, что стоимость такой услуги, как контейнерная перевозка, остается фиксированной, то есть количество личных вещей, его увеличение или уменьшение, на сумму не влияет.
Промежуточный вариант — это перевозка вещей в другой город грузовым транспортом. Такое решение подойдет, если вещей слишком много для перевозки легковушкой, но чересчур мало для заказа контейнера.
Перевозить вещи в другой город можно в чемоданах, в сумках, однако все эти аксессуары должны быть надежными и исправными, особенно в том, что касается замков. В качестве дополнительной меры безопасности чемоданы можно несколько раз обернуть скотчем.
Оптимальный вариант — начинать сборы вещей с наиболее массивных предметов и с тех, которые по прибытии на новое место сразу вам не понадобятся. Их распаковку можно будет ненадолго отложить.
Полезные советы по упаковке вещей для переезда в другой город:
Если вы перевозите в разобранном виде предметы мебели, обязательно положительно отдельно гайки, крепления — в специальные пакеты. Их важно подписать, обозначив, от какой именно мебели эти детали.
Перед переездом в другой город стоит решить, что делать с недвижимостью там, откуда вы уезжаете. Если вы снимали жилье или проживали с родственниками, вопрос решается просто — вы уезжаете, а вот в случае с квартирой в собственности нужно подумать, как следует с ней поступить.
Можно просто закрыть квартиру на ключ и уехать — такой вариант считается рабочим и даже правильным, тем более если ваш переезд будет временным, либо если вы не исключаете возможности возвращения. Однако обязательно дайте дубликат ключей знакомым или приятелям, родственникам — тем, кому вы доверяете, поскольку даже за пустым жильем время от времени нужно будет присматривать. Попросите знакомых периодически посещать квартиру и проверять, не течет ли батарея, все ли в порядке с техникой.
Многие из тех, кто переезжает в другой город, предпочитают сдавать свое жилье в аренду. Этот вариант может показаться оптимальным, ведь в этом случае квартира не остается без присмотра, плюс можно получать дополнительный доход от ее сдачи и компенсировать оплату коммунальных услуг. К сдаче квартиры в этом случае нужно подойти серьезно, и желательно заниматься этим лично — выбирать потенциальных квартирантов, подписывать договор. Если это невозможно в силу тех или иных причин, сдачу квартиры в аренду можно поручить родственнику или знакомому — опять-таки, которому вы доверяете.
Более радикальный вариант — продажа квартиры перед переездом в другой город. Однако это решение нужно принимать взвешенно и серьезно, понимая, что с квартирой вы расстаетесь навсегда. Как правило, этот вариант выбирают те, кто точно знают, что после переезда обратно они не вернутся. Средства, вырученные от продажи жилья, можно потратить на покупку квартиры уже на новом месте.
Согласно российским законам, временная регистрация обязательна в том случае, если вы собираетесь проживать в другой области (регионе) в течение 90 дней и более. Несоблюдение этого требования может повлечь наложение штрафа — в размере от двух до трех тысяч рублей, а в случае с Петербургом и Москвой сумма будет еще выше.
Конечно, многие из тех, кто переехал в другой город, не оформляют временную регистрацию. Однако стоит отметить, что в ряде случаев ее наличие может вам помочь. К примеру, без временной регистрации вы не сможете записать ребенка в образовательное учреждение, в детский сад. Если вы планируете искать на новом месте работу, работодатель может потребовать временную регистрацию, если ее наличие у сотрудников предусмотрено внутренними правилами.
При наличии временной регистрации можно будет получать положенные пособия от государства, пользоваться льготами.
Замена гражданского, заграничного паспорта — сегодня эти процедуры проводятся во всех регионах России и не имеют привязки к месту постоянной регистрации (прописки) заявителя. Однако сроки оформления документов при ее отсутствии могут быть увеличены.
К примеру, без постоянной регистрации в другом городе на оформление внутреннего (гражданского) паспорта уйдет почти месяц, тогда как с ее наличием это займет всего десять дней. Заграничный паспорт делают в течение трех месяцев вместо одного.
Еще сложнее, как показывает практика, получить без временной и постоянной регистрации водительские права. Сроки оформления везде одинаковые, а вот с получением справок придется повозиться. К примеру, справки от врача-нарколога и от врача-психиатра можно получить исключительно в том населенном пункте, где у водителя есть регистрация. В этом случае придется ехать в другой город.
В связи с этим еще один полезный совет: все документы, которые требуют замены или переоформления, нужно сделать еще до переезда в другой город.
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