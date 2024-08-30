«Столько нервов сэкономили»: узнали, как переехать в другой город без лишних хлопот и трат

В случае, если у вас масштабный переезд, например на другой конец страны, и вы везете с собой вещи в большом количестве, в том числе транспортное средство, имеет смысл рассмотреть контейнерную перевозку. Ваши вещи помещаются в специальный контейнер, который на ваших глазах закрывается, на замок накладывается пломба, а снимается она тоже в вашем присутствии, по прибытии. В этом случае нет причин беспокоиться о сохранности ваших вещей. Стоит отметить, что стоимость такой услуги, как контейнерная перевозка, остается фиксированной, то есть количество личных вещей, его увеличение или уменьшение, на сумму не влияет.