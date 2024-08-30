Признаки, по которым можно понять, что ваш знакомый «неровно дышит» к алкоголю

Posted 30 августа, 17:31
Published 30 августа, 17:31
Modified 10 сентября, 06:37
Updated 10 сентября, 06:37
Для нарколога «скрытый алкоголик» — это человек, у которого уже сформирована алкогольная зависимость 1-й или даже уже начальной 2-й стадии. Это значит, что психологически человек не представляет своей жизни без спиртного, и у него начинаются проявления зависимости на физическом уровне. А после того, как сформируется полноценная физическая зависимость, он превратится в явного алкоголика, так как скрывать пагубные пристрастия станет уже невозможно.
А начинается все с того, что употребление алкоголя из периодических возлияний за праздничным столом незаметно превращается в некий ежедневный ритуал, причем поначалу спиртное употребляется в малых дозах или небольшой крепости. Например, человек с формирующейся зависимостью вечером не может уснуть без рюмки коньяка или бутылки пива. При этом «скрытые алкоголики» не считают себя таковыми. Они уверены, что в любой момент смогут остановиться и никакая помощь им не нужна.
К признакам скрытого алкоголизма можно отнести:
В более запущенных случаях также возможно дрожание рук, слишком частые отлучки в туалет и характерные изменения во внешности, такие как одутловатое лицо, мешки под глазами, покраснение склер и др. Кроме того, если у человека с алкогольной зависимостью спросить, как он любит проводить свободное время, он с большой долей вероятности ответит, что предпочитает «потусить» где-нибудь или выпить пива с друзьями.
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