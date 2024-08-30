Признаки, по которым можно понять, что ваш знакомый «неровно дышит» к алкоголю

Для нарколога «скрытый алкоголик» — это человек, у которого уже сформирована алкогольная зависимость 1-й или даже уже начальной 2-й стадии. Это значит, что психологически человек не представляет своей жизни без спиртного, и у него начинаются проявления зависимости на физическом уровне. А после того, как сформируется полноценная физическая зависимость, он превратится в явного алкоголика, так как скрывать пагубные пристрастия станет уже невозможно.