newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 17:31

Published 30 августа, 17:31

Modified 10 сентября, 06:37

Updated 10 сентября, 06:37

Скрытый алкоголизм опасен не менее, чем явный

Признаки, по которым можно понять, что ваш знакомый «неровно дышит» к алкоголю

30 августа 2024, 17:31
Фото: Изображение Midjourney
Скрытый алкоголизм опасен не менее, чем явный
Алкоголизм в наши дни может представлять серьезную проблему, а скрытый (латентный) алкоголизм опасен вдвойне, поскольку такие люди уже имеют зависимость, но еще не осознают этого. Как понять, что человек неравнодушен к спиртному — читайте в статье.

Что такое скрытый алкоголизм

Для нарколога «скрытый алкоголик» — это человек, у которого уже сформирована алкогольная зависимость 1-й или даже уже начальной 2-й стадии. Это значит, что психологически человек не представляет своей жизни без спиртного, и у него начинаются проявления зависимости на физическом уровне. А после того, как сформируется полноценная физическая зависимость, он превратится в явного алкоголика, так как скрывать пагубные пристрастия станет уже невозможно.

А начинается все с того, что употребление алкоголя из периодических возлияний за праздничным столом незаметно превращается в некий ежедневный ритуал, причем поначалу спиртное употребляется в малых дозах или небольшой крепости. Например, человек с формирующейся зависимостью вечером не может уснуть без рюмки коньяка или бутылки пива. При этом «скрытые алкоголики» не считают себя таковыми. Они уверены, что в любой момент смогут остановиться и никакая помощь им не нужна.

По мере формирования зависимости скрытый алкоголик начинает выпивать не только по вечерам, но и днемПо мере формирования зависимости скрытый алкоголик начинает выпивать не только по вечерам, но и днем
По мере формирования зависимости скрытый алкоголик начинает выпивать не только по вечерам, но и днем. Фото: Изображение Midjourney

Как определить, что перед вами — латентный алкоголик

К признакам скрытого алкоголизма можно отнести:

  • регулярное употребление алкоголя в малых дозах или небольшой крепости, которое зависимый объясняет необходимостью расслабиться после работы, успокоить нервы, снять напряжение, быстрее уснуть и т. д.;
  • употребление алкоголя в дневное время, чтобы поддержать работоспособность организма;
  • запах спиртного от человека, который можно почувствовать при общении;
  • специфическая манера разговора: человеку с алкогольной зависимостью может быть трудно сформулировать мысль, или его речь заторможена;
  • слишком большое оживление или немотивируемая агрессия в поведении;
  • возможна нелогичность в изложении информации из-за когнитивных нарушений;
  • рассеянность и нарушение концентрации внимания.

В более запущенных случаях также возможно дрожание рук, слишком частые отлучки в туалет и характерные изменения во внешности, такие как одутловатое лицо, мешки под глазами, покраснение склер и др. Кроме того, если у человека с алкогольной зависимостью спросить, как он любит проводить свободное время, он с большой долей вероятности ответит, что предпочитает «потусить» где-нибудь или выпить пива с друзьями.

Читайте также:
Вы будете приятно удивлены: что происходит с организмом курильщика при полном отказе от сигаретМагнитные бури в сентябре 2024 годаОт аккумулятора или от сети: как работать на ноутбуке, чтобы ему не навредить
#Ольга Питиримова#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Полезные советы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика