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Posted 30 августа, 15:42

Published 30 августа, 15:42

Modified 10 сентября, 06:35

Updated 10 сентября, 06:35

Ошибки в твоем загранпаспорте — почему могут забрать загранник

Ошибки в твоем загранпаспорте — почему могут забрать загранник

30 августа 2024, 15:42
Фото: 1MI
Ошибки в твоем загранпаспорте — почему могут забрать загранник
У россиян начали массово изымать загранпаспорта на границе. В документах находили ошибки, и не только орфографические. За что у россиян отбирают паспорта на границе и что с этим делать — реальные примеры и пути решения проблемы.

У кого и почему забирают паспорт

Причин изъятия документа на границе много. Вот несколько примеров ошибок в загранпаспорте, из-за которых россиянам отказывали в выезде за рубеж:

  • Отсутствие кода пола. УФМС, оформлявшее документ, попросту забыло проставить код Ж/М.
  • Неверное написание ФИО на латинице. Например, в УФМС букву «и» на латинице перевели, как ia.
  • Буква «ё». Довольно распространенная проблема. Пограничники считают недействительным паспорт, если в фамилии или отчестве не поставлены точки над буквой «ё». Так что Королёвы и Семёновичи могут вполне попасть впросак.
  • Неверно указаны город или страна. Например, если вы родились до 6 февраля 1992 года, то страна рождения указывается СССР, а не Россия. Имел место случай, когда у женщины забрали загранпаспорт, потому что городом рождения был указан Екатеринбург. Но дело в том, что женщина родилась в 80-х, а в это время город имел другое название — Свердловск
У россиян начали массово изымать загранпаспорта на границеУ россиян начали массово изымать загранпаспорта на границе
У россиян начали массово изымать загранпаспорта на границе. Фото: emigras.ru

Кроме того, в загранпаспортах россиян часто встречаются ошибки в написании места рождения и в дате рождения. Это тоже одна из причин, почему загранпаспорт могут посчитать недействительным и изъять.

Что делать, если в загранпаспорте ошибка?

По закону ни туроператор, ни турагент не несут ответственность за то, что владельца загранпаспорта не пустят за границу из-за ошибки в документе. Это только ваша вина, что вы не убедились в корректности данных при получении документа в УФМС.

Советуем прямо сейчас проверить свой загранпаспорт на предмет орфографических и других ошибок. Если вы обнаружите одну из указанных выше ошибок, обратитесь в территориальное отделение МВД или МФЦ. Подайте заявление об ошибке, и ваш документ будет заменен без изменения срока действия.

Советуем прямо сейчас проверить свой загранпаспорт на предмет орфографических и других ошибокСоветуем прямо сейчас проверить свой загранпаспорт на предмет орфографических и других ошибок
Советуем прямо сейчас проверить свой загранпаспорт на предмет орфографических и других ошибок. Фото: lenta.ru

Но если окажется, что ошибка в паспорте — следствие некорректно заполненных данных в заявлении, то это уже ваша вина. Тогда придется заново оформлять документ и платить госпошлину.

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#Екатерина Непомнящая#Путешествия#Выезд#Загранпаспорт#Граница
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