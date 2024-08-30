Ошибки в твоем загранпаспорте — почему могут забрать загранник

Posted 30 августа, 15:42
Published 30 августа, 15:42
Modified 10 сентября, 06:35
Updated 10 сентября, 06:35
Причин изъятия документа на границе много. Вот несколько примеров ошибок в загранпаспорте, из-за которых россиянам отказывали в выезде за рубеж:
Кроме того, в загранпаспортах россиян часто встречаются ошибки в написании места рождения и в дате рождения. Это тоже одна из причин, почему загранпаспорт могут посчитать недействительным и изъять.
По закону ни туроператор, ни турагент не несут ответственность за то, что владельца загранпаспорта не пустят за границу из-за ошибки в документе. Это только ваша вина, что вы не убедились в корректности данных при получении документа в УФМС.
Советуем прямо сейчас проверить свой загранпаспорт на предмет орфографических и других ошибок. Если вы обнаружите одну из указанных выше ошибок, обратитесь в территориальное отделение МВД или МФЦ. Подайте заявление об ошибке, и ваш документ будет заменен без изменения срока действия.
Но если окажется, что ошибка в паспорте — следствие некорректно заполненных данных в заявлении, то это уже ваша вина. Тогда придется заново оформлять документ и платить госпошлину.
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