Не делайте этого, если не хотите снизить работоспособность смартфона

Posted 30 августа, 06:43
Published 30 августа, 06:43
Modified 10 сентября, 05:47
Updated 10 сентября, 05:47
С самого момента появления мобильных устройств связи владельцы старались защитить дорогостоящие гаджеты от внешний повреждений. Одним из способов обезопасить мобильник стало защитное стекло, которое наклеивалось на экран для того, чтобы уберечь последний от царапин и потертостей, а также от растрескивания при случайном падении. Но использование защитного стекла имело и обратную сторону, мешая чувствительности сенсора экрана.
Ниже вы узнаете о 3 причинах, почему современные мобильные устройства больше не нуждаются в подобной защите.
Сенсор экрана, накрытый сверху защитным стеклом или пленкой, обладает меньшей чувствительностью. Причем скорость его срабатывания замедляется при использовании даже дорогих стекол, а с их дешевыми аналогами экран будет реагировать на ваши прикосновения в разы медленнее.
Стекло, наклеенное на экран мобильного телефона, может защитить ваш гаджет при падении, например на землю или пол, покрытый ковром. Но если устройство приземлится экраном на камень или ударится о твердую поверхность углом, защита не сработает.
На заре появления мобильных устройств связи экраны телефонов были пластиковыми и действительно нуждались в дополнительной защите. Однако со временем производство гаджетов совершенствовалось, и сегодня на смартфоны сразу устанавливаются экраны из закаленного стекла, которые устойчивы к царапинам и с легкостью выдерживают почти любые повреждения и удары.
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