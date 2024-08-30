Не делайте этого, если не хотите снизить работоспособность смартфона

На заре появления мобильных устройств связи экраны телефонов были пластиковыми и действительно нуждались в дополнительной защите. Однако со временем производство гаджетов совершенствовалось, и сегодня на смартфоны сразу устанавливаются экраны из закаленного стекла, которые устойчивы к царапинам и с легкостью выдерживают почти любые повреждения и удары.