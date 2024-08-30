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Posted 30 августа, 09:30

Published 30 августа, 09:30

Modified 10 сентября, 06:35

Updated 10 сентября, 06:35

Мгновенный тест: выбери сумку и узнай о своем характере

Мгновенный тест: выбери сумку и узнай о своем характере

30 августа 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Мгновенный тест: выбери сумку и узнай о своем характере
О характере и стиле жизни девушки говорит не только содержимое сумочки. Модель сумочки может многое рассказать о своей хозяйке. Выбери любимую модель сумки и узнай свой психотип.

Сумка с обвесом

Ты готова хулиганить, тусоваться и развлекаться все свободное время. Ты легко нарушаешь правила и довольно легкомысленно относишься к жизни. Твой девиз — жить сегодняшним днем, а проблемы решать по мере поступления.

Твой девиз — жить сегодняшним днем, а проблемы решать по мере поступленияТвой девиз — жить сегодняшним днем, а проблемы решать по мере поступления
Твой девиз — жить сегодняшним днем, а проблемы решать по мере поступления. Фото: peopletalk.ru

Классическая кросс-боди

Ты всегда готова прийти на помощь, помочь советом и действием. И люди это чувствуют. Они обращаются к тебе с проблемами в уверенности, что всегда найдут поддержку. Ты склонна к перфекционизму, серьезна и любишь порядок во всем.

Ты всегда готова прийти на помощь, помочь советом и действиемТы всегда готова прийти на помощь, помочь советом и действием
Ты всегда готова прийти на помощь, помочь советом и действием. Фото: peopletalk.ru

Сумка через плечо

Довольно легкомысленная сумочка через плечо в стиле нулевых — атрибут легкой в общении девушки. Ты — тот самый «в доску свой парень». С тобой можно поболтать обо всем на свете, ты легко заводишь знакомства и ставишь дружбу превыше всего.

Ты — тот самый «в доску свой парень»Ты — тот самый «в доску свой парень»
Ты — тот самый «в доску свой парень». Фото: peopletalk.ru

Сумка-хобо

Любовь к стильным минималистичным сумочкам — признак тонко чувствующей натуры. Ты можешь часами гулять по городу в одиночестве, посещать выставки и музеи. Ты обладаешь хорошим чувством стиля и тебе плевать на мнение окружающих. Про таких говорят — «тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть».

Ты обладаешь хорошим чувством стиля и тебе плевать на мнение окружающихТы обладаешь хорошим чувством стиля и тебе плевать на мнение окружающих
Ты обладаешь хорошим чувством стиля и тебе плевать на мнение окружающих. Фото: peopletalk.ru

Стеганая сумка

Большая стеганая сумка говорит о том, что ты обожаешь все модные тренды и стараешься их придерживаться. Ты очень ценишь свободу и тщательно оберегаешь свои личные границы. Скучный офис не для тебя — ты обожаешь просторы и общество единомышленников.

Ты очень ценишь свободу и тщательно оберегаешь свои личные границыТы очень ценишь свободу и тщательно оберегаешь свои личные границы
Ты очень ценишь свободу и тщательно оберегаешь свои личные границы. Фото: peopletalk.ru

Клатч

Ты привыкла всё держать в своих руках, в том числе и миниатюрную сумочку. Ты на всё имеешь собственное мнение и не боишься его высказывать. Твой девиз — «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас».

Твой девиз — «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас»Твой девиз — «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас»
Твой девиз — «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Фото: peopletalk.ru

Рюкзак

Интересный факт, но удобные рюкзаки предпочитают те, кого называют душой компанией. Ты активна, общительна и всегда «за любой движ». Ты не стремишься гнаться за новомодными трендами, а просто стараешься быть счастливой.

Ты активна, общительна и всегда «за любой движ».Ты активна, общительна и всегда «за любой движ».
Ты активна, общительна и всегда «за любой движ».. Фото: peopletalk.ru
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#Екатерина Непомнящая#Мода#Характер#Сумка#Стиль жизни
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