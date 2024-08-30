«Кошмар из детства»: как я раз и навсегда избавилась от комочков в манной каше — вы не поверите, как это было просто

У меня двое маленьких детей, и все они едят манную кашу с удовольствием, я часто ее готовлю. Блюдо действительно полезно — как минимум, в силу содержания витаминов группы В, фосфора, магния, железа. К тому же манная каша отлично насыщает — у нее высокая энергетическая ценность.