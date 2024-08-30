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Posted 30 августа, 04:46

Published 30 августа, 04:46

Modified 10 сентября, 06:07

Updated 10 сентября, 06:07

Как я готовлю манную кашу без комочков в мультиварке и в кастрюле

«Кошмар из детства»: как я раз и навсегда избавилась от комочков в манной каше — вы не поверите, как это было просто

30 августа 2024, 04:46
Фото: Изображение Midjourney
Как я готовлю манную кашу без комочков в мультиварке и в кастрюле
Как приготовить идеальную манную кашу без комочков? Своими лайфхаками делится наш редактор.

Почему моя семья ест манную кашу

У меня двое маленьких детей, и все они едят манную кашу с удовольствием, я часто ее готовлю. Блюдо действительно полезно — как минимум, в силу содержания витаминов группы В, фосфора, магния, железа. К тому же манная каша отлично насыщает — у нее высокая энергетическая ценность.

Дети терпеть не могут манную кашу с комочками, но я готовлю ее без них — расскажу, как это делать в кастрюле и в мультиварке.

Манная каша без комочков в кастрюле

Как я готовлю манную кашу в кастрюле:

  • Беру кастрюлю с толстым дном и наливаю в нее литр молока, добавляют немного соли, сахара, а иногда и ванилин.
  • Ставлю кастрюлю на плиту, добавляю четыре столовые ложки крупы в процессе варки — до того, как молоко закипит.
  • Чтобы не было комочков, в процессе варки я тщательно перемешиваю кашу ложкой.

Процесс занимает не более двух минут, а затем я убираю кастрюлю с плиты. Далее я жду буквально пять минут — каша должна настояться. Блюдо готово, подавать его к столу можно с маслом, вареньем, да с чем угодно.

Манная каша отлично насыщает — у нее высокая энергетическая ценностьМанная каша отлично насыщает — у нее высокая энергетическая ценность
Манная каша отлично насыщает — у нее высокая энергетическая ценность. Фото: Изображение Midjourney

Манная каша без комочков в мультиварке

Как я готовлю манную кашу без комочков в мультиварке:

  • Наливаю в емкость мультиварки молоко — примерно три стакана, затем добавляют стакан воды, мед, сахар, немного растительного масла.
  • Добавляю в емкость манную крупу — требуется примерно половина стакана.
  • Все тщательно перемешиваю.

Затем я закрывают емкость крышкой и активирую режим «Молочная каша». На моей мультиварке он называется именно так, возможно, в случае с вашей моделью это будет другой режим.

Перед подачей к столу в кашу я добавляю сливочное масло, ягоды, варенье — все, что захочет семьяПеред подачей к столу в кашу я добавляю сливочное масло, ягоды, варенье — все, что захочет семья
Перед подачей к столу в кашу я добавляю сливочное масло, ягоды, варенье — все, что захочет семья. Фото: Изображение Midjourney

После того, как каша сварится, я ее перемешиваю максимально тщательно и оставляю настаиваться. Перед подачей к столу в кашу я добавляю сливочное масло, ягоды, варенье — все, что захочет семья.

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