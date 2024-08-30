«Кошмар из детства»: как я раз и навсегда избавилась от комочков в манной каше — вы не поверите, как это было просто

Posted 30 августа, 04:46
Published 30 августа, 04:46
Modified 10 сентября, 06:07
Updated 10 сентября, 06:07
У меня двое маленьких детей, и все они едят манную кашу с удовольствием, я часто ее готовлю. Блюдо действительно полезно — как минимум, в силу содержания витаминов группы В, фосфора, магния, железа. К тому же манная каша отлично насыщает — у нее высокая энергетическая ценность.
Дети терпеть не могут манную кашу с комочками, но я готовлю ее без них — расскажу, как это делать в кастрюле и в мультиварке.
Как я готовлю манную кашу в кастрюле:
Процесс занимает не более двух минут, а затем я убираю кастрюлю с плиты. Далее я жду буквально пять минут — каша должна настояться. Блюдо готово, подавать его к столу можно с маслом, вареньем, да с чем угодно.
Как я готовлю манную кашу без комочков в мультиварке:
Затем я закрывают емкость крышкой и активирую режим «Молочная каша». На моей мультиварке он называется именно так, возможно, в случае с вашей моделью это будет другой режим.
После того, как каша сварится, я ее перемешиваю максимально тщательно и оставляю настаиваться. Перед подачей к столу в кашу я добавляю сливочное масло, ягоды, варенье — все, что захочет семья.
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