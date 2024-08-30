«Каждая минута на счету»: что делать, если вы получили ожог борщевиком

Posted 30 августа, 10:19
Published 30 августа, 10:19
Modified 10 сентября, 04:59
Updated 10 сентября, 04:59
Борщевик Сосновского — очень опасное растение, которое может причинить человеку и даже животным серьезный вред. Оно очень живучее и устойчивое — вредители к нему равнодушны, кроме того, разрастается он очень быстро, вытесняя со своего пути другие культуры.
Чем именно опасен борщевик Сосновского:
Борщевик относится к категории агрессивных растений, он вредит сельскому хозяйству и мешает выращивать другие культуры.
Что делать в случае, если сок борщевика все же попал на вашу кожу? Первым делом удалите его, используя чистую и мягкую ткань, полотенце либо салфетку. Далее промойте обожженный участок под холодной водой. Травмированную кожу стоит защитить от солнечных лучей. Также необходимо принять любой подходящий вам антигистаминный препарат.
Пока ожог не зажил, нужно отказаться от пребывания на солнце — подождите минимум три дня. Если же ожог сильный и доставляет серьезный дискомфорт, не затягивайте и обращайтесь за медицинской помощью.
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