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Posted 30 августа, 10:19

Published 30 августа, 10:19

Modified 10 сентября, 04:59

Updated 10 сентября, 04:59

Осторожно, борщевик: чем он опасен и что делать при ожогах

«Каждая минута на счету»: что делать, если вы получили ожог борщевиком

30 августа 2024, 10:19
Фото: 1MI
Осторожно, борщевик: чем он опасен и что делать при ожогах
Борщевик — опасное растение, которые встречается все чаще. Рассказываем, почему его стоит избегать, и что делать, если вы все-таки получили ожог.

Чем опасен борщевик

Борщевик Сосновского — очень опасное растение, которое может причинить человеку и даже животным серьезный вред. Оно очень живучее и устойчивое — вредители к нему равнодушны, кроме того, разрастается он очень быстро, вытесняя со своего пути другие культуры.

Чем именно опасен борщевик Сосновского:

  • Ожоги — во всех элементах этого растения есть масла с токсическими соединениями, которые делают кожу особенно чувствительной к УФ-лучам. Попадая на кожу, сок растения вызывает серьезные ожоги, вплоть до появления волдырей, причем даже спустя много часов или даже суток. Заживают ожоги очень долго, а в больнице вам, скорее всего, диагностируют ожог III степени.
  • Удушье — в борщевике содержатся мельчайшие частицы, которые вызывают раздражение в области гортани. Результат — тошнота и даже рвота. Так что рядом с борщевиком лучше даже не находиться, только если в специальной маске. В противном случае вы можете почувствовать сильное головокружение и даже потерять сознание. А если у вас есть аллергия на пыльцу этого растения, последствия могут быть и вовсе непредсказуемыми.

Борщевик относится к категории агрессивных растений, он вредит сельскому хозяйству и мешает выращивать другие культуры.

Первая помощь

Что делать в случае, если сок борщевика все же попал на вашу кожу? Первым делом удалите его, используя чистую и мягкую ткань, полотенце либо салфетку. Далее промойте обожженный участок под холодной водой. Травмированную кожу стоит защитить от солнечных лучей. Также необходимо принять любой подходящий вам антигистаминный препарат.

Пока ожог не зажил, нужно отказаться от пребывания на солнце — подождите минимум три дня. Если же ожог сильный и доставляет серьезный дискомфорт, не затягивайте и обращайтесь за медицинской помощью.

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#Мария Казак#Здоровье#Все материалы авторов
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