Как все-таки можно сгубить «тещин язык» — 5 важных советов с приходом осени

Наверняка вы уже в курсе, что сансевиерия прекрасно растет даже в местах с недостаточным освещением. Однако, что растение было более ярким и зеленым, ему все же необходимо солнце, поэтому с приходом коротких дней стоит подвинуть его ближе к окну.