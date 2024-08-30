Как все-таки можно сгубить «тещин язык» — 5 важных советов с приходом осени

Posted 30 августа, 12:57
Published 30 августа, 12:57
Modified 10 сентября, 06:37
Updated 10 сентября, 06:37
Сансевиерия — это действительно неприхотливое и эффектное растение, которое подходит даже тем, кто забывает поливать цветы и не обращает внимание на освещение. Однако с приходом осенних холодов стоит знать некоторые нюансы, которые влияют на «щучий хвост».
Наверняка вы уже в курсе, что сансевиерия прекрасно растет даже в местах с недостаточным освещением. Однако, что растение было более ярким и зеленым, ему все же необходимо солнце, поэтому с приходом коротких дней стоит подвинуть его ближе к окну.
Сансевиерия не любит, когда температура ниже 16 градусов по Цельсию, поэтому не стоит его «морозить», ставя на сквозняках, оставляя на балконе и у промерзшего прохладного окна.
Растение лучше всего растет на песчаной почве, в которой обычная земля смешаны с песком или гравием.
Между поливами дайте почве полностью просохнуть, только тогда вы сможете опять полить растение. При таком «питомце» стоит знать, что лучше недолить, чем перелить.
Сансевиерия растет быстро, поэтому не забывайте пересаживать ее в горшок большего размера, чтобы она развивалась.
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