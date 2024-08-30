Гиалуронка никогда не иссякнет в организме, если есть эти продукты

Posted 30 августа, 03:11
Published 30 августа, 03:11
Modified 10 сентября, 05:47
Updated 10 сентября, 05:47
Гиалуроновая кислота — это сложная цепочка из молекул глюкозы, которая присутствует практически во всех тканях человеческого организма — коже, хрящах, лимфоузлах и пр. При ее дефиците кожа теряет упругость, становится дряблой, появляются нарушения работы суставов, хуже заживают ткани. Что же делать? Где пополнять запасы?
К сожалению, гиалуронка не содержится в продуктах — ни в животных, ни в растительных. Но некоторые продукты, благодаря содержанию полезных минералов и витаминов, могут помочь организму самостоятельно синтезировать гиалуроновую кислоту.
Особенно полезными считаются бульоны и студни, когда курица или говядина варится много часов. Именно такой продукт будет содержать различные белки и аминокислоты, участвующие в синтезе гиалуроновой кислоты и коллагена.
Почки, печень, сердце, язык, желудок — все это субпродукты. Многие не признают их на своем столе, но это неразумно. Субпродукты содержат минимум калорий и максимум полезных веществ. В частности, в них присутствует много коллагена.
В эту категорию входят зелень (листовые овощи, все виды капусты, укроп, кинза, петрушка, шпинат и пр.), орехи и семечки, бобовые (соя, фасоль, чечевица), морепродукты, бананы и авокадо. Присутствие магния — главное условие выработки гиалуроновой кислоты в организме.
Еще одним звеном в производстве гиалуронки является крахмал. Им, как известно, богаты картофель (в том числе батат и топинамбур), кукуруза, картофель, корень петрушки. Помимо всего прочего, все вышеперечисленное — кладезь клетчатки.
Этот элемент легко восполнить в организме, налегая на цельные злаки, яйца, дикий рис, грибы маслята, орехи.
Витамин С, как мы знаем, замедляет старение, в том числе и потому, что способствует выработке гиалуронки и коллагена. Его полно в цитрусовых, авокадо, болгарском перце, манго, киви.
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