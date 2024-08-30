newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 03:11

Published 30 августа, 03:11

Modified 10 сентября, 05:47

Updated 10 сентября, 05:47

Гиалуроновая кислота делает кожу сияющей

Гиалуронка никогда не иссякнет в организме, если есть эти продукты

30 августа 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney
Гиалуроновая кислота делает кожу сияющей
Волшебная гиалуронка, которая чудесным образом воздействует на нашу кожу и суставы, уже присутствует в нашем организме. Однако с возрастом ее концентрация снижается, поэтому так важно пополнять ее запасы. Расскажем, какие продукты с этой целью нужно включить в рацион.

Что такое гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота — это сложная цепочка из молекул глюкозы, которая присутствует практически во всех тканях человеческого организма — коже, хрящах, лимфоузлах и пр. При ее дефиците кожа теряет упругость, становится дряблой, появляются нарушения работы суставов, хуже заживают ткани. Что же делать? Где пополнять запасы?

К сожалению, гиалуронка не содержится в продуктах — ни в животных, ни в растительных. Но некоторые продукты, благодаря содержанию полезных минералов и витаминов, могут помочь организму самостоятельно синтезировать гиалуроновую кислоту.

Костный бульон, холодец

Особенно полезными считаются бульоны и студни, когда курица или говядина варится много часов. Именно такой продукт будет содержать различные белки и аминокислоты, участвующие в синтезе гиалуроновой кислоты и коллагена.

Субпродукты

Почки, печень, сердце, язык, желудок — все это субпродукты. Многие не признают их на своем столе, но это неразумно. Субпродукты содержат минимум калорий и максимум полезных веществ. В частности, в них присутствует много коллагена.

Холодец полезен для кожи и суставовХолодец полезен для кожи и суставов
Холодец полезен для кожи и суставов. Фото: Изображение Midjourney

Продукты, богатые магнием

В эту категорию входят зелень (листовые овощи, все виды капусты, укроп, кинза, петрушка, шпинат и пр.), орехи и семечки, бобовые (соя, фасоль, чечевица), морепродукты, бананы и авокадо. Присутствие магния — главное условие выработки гиалуроновой кислоты в организме.

Крахмалистые продукты

Еще одним звеном в производстве гиалуронки является крахмал. Им, как известно, богаты картофель (в том числе батат и топинамбур), кукуруза, картофель, корень петрушки. Помимо всего прочего, все вышеперечисленное — кладезь клетчатки.

Бананы и авокадо содержат магнийБананы и авокадо содержат магний
Бананы и авокадо содержат магний. Фото: Изображение Midjourney

Продукты, изобилующие цинком

Этот элемент легко восполнить в организме, налегая на цельные злаки, яйца, дикий рис, грибы маслята, орехи.

Источники витамина С

Витамин С, как мы знаем, замедляет старение, в том числе и потому, что способствует выработке гиалуронки и коллагена. Его полно в цитрусовых, авокадо, болгарском перце, манго, киви.

Источник витамина СИсточник витамина С
Источник витамина С. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Защитите свои губы: для чего нужна гигиеническая губная помада и как ее применятьКак ухаживать за стопами, чтобы они дольше оставались здоровымиЕшь и молодей: 5 продуктов для красоты и здоровья
#Алла Хан#Здоровье#Красота#Косметика#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика