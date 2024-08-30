Близнецы утонут в домашнем уюте, а Рыбы получат новый импульс. Астрологический прогноз на Сентябрь 2024 года

Если вы чувствовали, что вас поставили на паузу, сентябрь это тот месяц, когда можно снова нажать «воспроизвести». 4 сентября Марс войдет в ваш десятый дом карьеры, что сделает этот месяц ключевым в процессе воплощения мечты в реальность. Полнолуние в Рыбах откроет вам множество классных и креативных идей. Обратите внимание на поток мыслей, которые приходят к вам, и помните, что если вы мечтаете об этом, вы можете это осуществить.