Близнецы утонут в домашнем уюте, а Рыбы получат новый импульс. Астрологический прогноз на Сентябрь 2024 года

Posted 30 августа, 14:05
Published 30 августа, 14:05
Modified 10 сентября, 06:38
Updated 10 сентября, 06:38
Если вы чувствовали себя потерянными, сентябрь обеспечит ясность и чувство цели, которых вы так долго жаждали. 3 сентября Новолуние войдет в Деву и приземлится в вашем десятом доме, доме вашей карьеры, так что приготовьтесь осуществить свои самые большие и смелые мечты, потому что в этом месяце нужно засучить рукава.
Этот месяц обеспечит эмоциональное исцеление тем Тельцам, которые в нем нуждаются. 1 сентября Уран, который известен как Планета Восстания, начнет свой ретроградный цикл, приоткрывая завесу над изменениями, которые необходимо внести в жизни людей. Когда Уран ретрограден, это обычно отражается в переоценке людьми изменений, которые от них требуются, чтобы соответствовать их самым истинным и сокровенным желаниям.
Если вам казалось, что этот год был чем-то вроде американских горок, тогда приготовьтесь освободиться от оков неопределенности. Новолуние в Деве приземлится в вашем четвертом доме, доме домашнего очага, что успокоит бурные воды, которые вы, возможно, испытывали внутри страны в последнее время. Помните, что удача благоволит смелым, и спокойствие вашей семейной жизни позволит вам сделать шаг вперед. В этом месяце вам не удастся спрятаться в тени.
Не все принимают ваши интересы близко к сердцу, так что в сентябре приготовьтесь к тому, что это может стать для вас откровением. Ретроградный Плутон в Козероге окажется в вашем седьмом доме, доме отношений, поэтому приготовьтесь столкнуться с некоторыми трудностями с людьми вашего окружения. Суровая правда заключается в том, что с некоторыми из ваших близких не все так просто, как может показаться.
Это время станет поворотным для любых решений, ориентированных на карьеру, которые могут появиться на горизонте. Обязательно игнорируйте скептиков, которые не поддерживают вас. Помните, кто вы, откуда пришли и какие имеете уникальные способности. Иногда настойчивость, выдержка и упорство действительно являются ключами к обретению истинного и прочного счастья.
Приготовься укреплять, расширять и лелеять свой круг общения. Убедитесь, что вы проявляете любовь и признательность к людям, которые также безоговорочно поддерживают вас, это одно из немногих настоящих сокровищ в жизни.
Новолуние в Деве может дать толчок идеям и разговорам, так что ожидайте изобилия озарений в этом месяце. Меркурий помогает Деве расставить приоритеты и заново настроить путь к успеху. Просто записывайте все, что приходит вам в голову, так как эти идеи помогут вам.
Если вы чувствовали, что вас поставили на паузу, сентябрь это тот месяц, когда можно снова нажать «воспроизвести». 4 сентября Марс войдет в ваш десятый дом карьеры, что сделает этот месяц ключевым в процессе воплощения мечты в реальность. Полнолуние в Рыбах откроет вам множество классных и креативных идей. Обратите внимание на поток мыслей, которые приходят к вам, и помните, что если вы мечтаете об этом, вы можете это осуществить.
Ваша правящая планета Марс 4 сентября окажется в вашем девятом доме путешествий, образования и убеждений, что ознаменует начало двухмесячного пребывания. Это может спровоцировать проблемы в вашей личной жизни, в которых сложно контролировать себя. Помните, что все, что вам нужно, чтобы пережить шторм, уже есть внутри вас, вполне возможно вам нужно пересмотреть свои приоритеты.
Этот месяц станет периодом переоценки. Новолуние в Деве предоставит возможность прояснить, каковы именно ваши цели и амбиции, так как 4 сентября Меркурий перейдет в знак Льва в вашем девятом доме умственных способностей. Если вы откладывали мозговой штурм, сейчас самое время ковать железо, пока горячо. Те, кто думают, что идут не той дорогой, настало время спросить совета у своих друзей или наставников.
1 сентября Плутон снова входит в знак Козерога. Что это значит для вас? Это означает, что до ноября ваши обретенные силы и упорство будут испытаны до предела. 4 сентября Марс приземлится в седьмом доме значимых людей, что покажет, кто на самом деле ваши настоящие друзья.
В этом месяце ждут перемены, которые побуждают вас противостоять вашим глубочайшим, мрачнейшим страхам относительно удовлетворения от жизни и своей работы. Лунное затмение в Рыбах 17 сентября откроет множество возможностей для заработка. Не стесняйтесь задавать самому себе трудные вопросы.
Ваш партнер может быть немного отстраненным в этом месяце, а должностные обязанности заставят учиться новому, ведь у застоя никогда не было хорошего будущего.
Нет ничего хуже, чем чувствовать себя застрявшим в колее. Но в этом месяце приготовьтесь освободиться от ограничений, которые тяжело давили на вас. Новая волна вдохновения придет к вам во время Лунного затмения в Рыбах 17 сентября — воспользуйтесь импульсом, который принесет вам этот период.
Меняются не только времена года, но и вы сами, и вам не мешало бы напомнить себе об этом. Ничто не остается неизменным, просто не забывайте об этом.
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