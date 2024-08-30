Без лифчика — можно! 5 причин отказаться от бюстгальтера

Posted 30 августа, 19:22
Published 30 августа, 19:22
Modified 10 сентября, 06:29
Updated 10 сентября, 06:29
Это доказанный учеными факт. Кроме того, медики считают, что с возрастом ношение лифчика даже может навредить. Грудные мышцы без нагрузки расслабляются и обвисают еще больше.
Даже самые современные модели не защищают от дискомфорта. От давления лямок могут начать болеть шея, грудь и плечи. А если еще и модель бюстгальтера подобрана неверно, то начнутся боли в грудной клетке. Медики советую не носить даже самые удобные модели более 12 часов.
Асимметричную грудь имеют больше половины женщин. Им не подходит обычный лифчик и приходится делать бюстгальтер на заказ. Это дорого и неудобно. А обычные модели будут постоянно сползать или натирать.
Платье с глубоким вырезом или открытыми плечами не наденешь. И всё потому, что из-под одежды будет выглядывать бюстгальтер. Необходимо иметь несколько моделей разных цветов и текстур, чтобы подходили под разную одежду. Это очень накладно, найти нужный лифчик под каждый элемент гардероба — тот еще квест.
Красивое нижнее белье нравится мужчинам. Частично это правда. Но большинство мужчин признается, что нет ничего лучше естественной красоты, которую очень сложно разглядеть под чашечками. Кроме того, мужчины терпеть не могут возиться с застежками лифчиков.
Нет. Есть ситуации, когда их ношение необходимо. По медицинским показателям или по естественным потребностям — если вы чувствуете, что без бюстгальтера грудь болит и сильно обвисает. Но если вы чувствуете дискомфорт при ношении лифчика, то терпеть не стоит.
Замените бюстгальтер более удобными моделями. Например, браллетами или спортивными эластичными топами.
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