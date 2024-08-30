Без лифчика — можно! 5 причин отказаться от бюстгальтера

Платье с глубоким вырезом или открытыми плечами не наденешь. И всё потому, что из-под одежды будет выглядывать бюстгальтер. Необходимо иметь несколько моделей разных цветов и текстур, чтобы подходили под разную одежду. Это очень накладно, найти нужный лифчик под каждый элемент гардероба — тот еще квест.