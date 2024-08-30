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Posted 30 августа, 10:01

Published 30 августа, 10:01

Modified 10 сентября, 04:51

Updated 10 сентября, 04:51

Попробуйте приготовить довгу: этот летний суп никого не оставит равнодушным

Азербайджанская довга: как окрошка, только с южным колоритом

30 августа 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
Попробуйте приготовить довгу: этот летний суп никого не оставит равнодушным
Довгу неспроста называют жемчужиной азербайджанской кухни — на ее приготовление тратится не более получаса, она обладает незабываемым вкусом, а отсутствие дорогостоящих ингредиентов позволяет готовить этот летний суп хоть каждый день.

В классическом рецепте довги предусмотрено использование катыка — кисломолочного продукта, внешне и на вкус напоминающего кефир или простоквашу, однако допускается заменять катык йогуртом или мацони со сметаной. Довга может быть как горячей, с фрикадельками, так и холодной. Мы будем готовить именно холодный суп.

Как приготовить классическую азербайджанскую довгу

На 6 порций довги вам потребуются следующие продукты:

  • катык (или простокваша, кефир, мацони) — 1 л;
  • круглый рис — 4 ст. л.;
  • зеленый лук и кинза — по 50 г;
  • укроп, петрушка и щавель — по 25 г;
  • базилик и мята — по 10 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • вода — 500 мл;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Вся зелень должна быть свежей, а рис следует заранее отварить в подсоленной воде до полуготовности. Яйцо необходимо взбить в отдельной чашке, а всю зелень мелко порубить. В эмалированной или толстостенной кастрюле нужно соединить яйцо, 200 мл (1 стакан) катыка и рис, после чего все хорошенько перемешать и долить оставшийся катык. Эту смесь следует варить на среднем огне до закипания, постоянно помешивая, чтобы избежать разделения массы на творог и сыворотку.

После закипания в кастрюлю нужно добавить зелень и, не переставая помешивать, вновь довести суп до кипения, после чего выключить нагрев. Далее необходимо добавить соль, еще раз перемешать суп и охладить его — сначала при комнатной температуре, не закрывая крышкой, а затем в холодильнике, после чего можно подавать приготовленное блюдо на стол. Приятного аппетита!

#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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