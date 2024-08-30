Азербайджанская довга: как окрошка, только с южным колоритом

Вся зелень должна быть свежей, а рис следует заранее отварить в подсоленной воде до полуготовности. Яйцо необходимо взбить в отдельной чашке, а всю зелень мелко порубить. В эмалированной или толстостенной кастрюле нужно соединить яйцо, 200 мл (1 стакан) катыка и рис, после чего все хорошенько перемешать и долить оставшийся катык. Эту смесь следует варить на среднем огне до закипания, постоянно помешивая, чтобы избежать разделения массы на творог и сыворотку.