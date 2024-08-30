Азербайджанская довга: как окрошка, только с южным колоритом

Posted 30 августа, 10:01
Published 30 августа, 10:01
Modified 10 сентября, 04:51
Updated 10 сентября, 04:51
В классическом рецепте довги предусмотрено использование катыка — кисломолочного продукта, внешне и на вкус напоминающего кефир или простоквашу, однако допускается заменять катык йогуртом или мацони со сметаной. Довга может быть как горячей, с фрикадельками, так и холодной. Мы будем готовить именно холодный суп.
На 6 порций довги вам потребуются следующие продукты:
Вся зелень должна быть свежей, а рис следует заранее отварить в подсоленной воде до полуготовности. Яйцо необходимо взбить в отдельной чашке, а всю зелень мелко порубить. В эмалированной или толстостенной кастрюле нужно соединить яйцо, 200 мл (1 стакан) катыка и рис, после чего все хорошенько перемешать и долить оставшийся катык. Эту смесь следует варить на среднем огне до закипания, постоянно помешивая, чтобы избежать разделения массы на творог и сыворотку.
После закипания в кастрюлю нужно добавить зелень и, не переставая помешивать, вновь довести суп до кипения, после чего выключить нагрев. Далее необходимо добавить соль, еще раз перемешать суп и охладить его — сначала при комнатной температуре, не закрывая крышкой, а затем в холодильнике, после чего можно подавать приготовленное блюдо на стол. Приятного аппетита!
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