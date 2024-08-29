Звезды едят свиные шкварки и фастфуд: знаменитости рассказали о любимой вредной еде

Супермодель просто обожает еду из «Макдоналдса». Бургеры, молочные коктейли и другие «вредности» популярного фастфуда — так она любит отмечать свой успех. А еще она призналась, что у нее есть традиция — при вылете из Нью-Йорка она всегда лакомится в «Макдоналдсе» куриными наггетсами.