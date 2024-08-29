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Posted 29 августа, 16:06

Published 29 августа, 16:06

Modified 10 сентября, 05:35

Updated 10 сентября, 05:35

Фастфуд, спагетти, свиные шкварки — какую вредную еду любят знаменитости

Звезды едят свиные шкварки и фастфуд: знаменитости рассказали о любимой вредной еде

29 августа 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney
Фастфуд, спагетти, свиные шкварки — какую вредную еду любят знаменитости
Иногда кажется, что все знаменитости — сплошь сторонники правильного питания и ЗОЖ. Это не так. Многие из них совсем не прочь устроить праздник живота и побаловать себя вредными вкусностями.

Кэмерон Диаз

Любимое блюдо голливудской звезды — свиные шкварки. Актриса попробовала это блюдо в английских пабах, где его подают к пиву. Кэмерон утверждает, что готова ими хрустеть дни напролет, совсем не вспоминая про холестерин и калории.

Ченнинг Татум

Актер не раз признавался, что ему нелегко держать идеальный вес, поскольку он обожает много, вкусно и вредно поесть. «Бутерброд мечты» от Татума: белый хлеб, смазанный арахисовым маслом, сверху много виноградного желе, а сверху еще один ломоть белого хлеба. И всё это заедая чипсами.

Агата Муцениеце

Российская актриса предпочитает фастфуду другое вредное лакомство, родом из детства. Она признается, что не может себе отказать в бутерброде из мягкого белого хлеба с толстым слоем масла, обильно посыпанного сахарным песком.

Скарлетт Йоханссон

Голливудская звезда не в силах отказаться от куриных крылышек «Баффало». Она не только постоянно заказывает это блюдо в ресторанах, но иногда и готовит сама. И чем острее крылышки, тем лучше!

Ирина Шейк

Супермодель просто обожает еду из «Макдоналдса». Бургеры, молочные коктейли и другие «вредности» популярного фастфуда — так она любит отмечать свой успех. А еще она призналась, что у нее есть традиция — при вылете из Нью-Йорка она всегда лакомится в «Макдоналдсе» куриными наггетсами.

Елизавета Боярская

Российская актриса утверждает, что вместе с мужем Максимом Матвеевым старается придерживаться правильного питания. Но иногда они устраивают настоящий пир. И любимые блюда на нем — жареная картошка, салат с майонезом и торт «Наполеон».

Леонардо Ди Каприо

Актер активно пропагандирует правильное питание, но признается в любви к итальянской кухне. Правда, это сказывается на его фигуре. Поэтому актеру приходится ограничивать себя в пицце, картофельных блинчиках и кальцоне. Но вот от пасты он так и не смог отказаться.

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