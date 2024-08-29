Звезды едят свиные шкварки и фастфуд: знаменитости рассказали о любимой вредной еде

Posted 29 августа, 16:06
Published 29 августа, 16:06
Modified 10 сентября, 05:35
Updated 10 сентября, 05:35
Любимое блюдо голливудской звезды — свиные шкварки. Актриса попробовала это блюдо в английских пабах, где его подают к пиву. Кэмерон утверждает, что готова ими хрустеть дни напролет, совсем не вспоминая про холестерин и калории.
Актер не раз признавался, что ему нелегко держать идеальный вес, поскольку он обожает много, вкусно и вредно поесть. «Бутерброд мечты» от Татума: белый хлеб, смазанный арахисовым маслом, сверху много виноградного желе, а сверху еще один ломоть белого хлеба. И всё это заедая чипсами.
Российская актриса предпочитает фастфуду другое вредное лакомство, родом из детства. Она признается, что не может себе отказать в бутерброде из мягкого белого хлеба с толстым слоем масла, обильно посыпанного сахарным песком.
Голливудская звезда не в силах отказаться от куриных крылышек «Баффало». Она не только постоянно заказывает это блюдо в ресторанах, но иногда и готовит сама. И чем острее крылышки, тем лучше!
Супермодель просто обожает еду из «Макдоналдса». Бургеры, молочные коктейли и другие «вредности» популярного фастфуда — так она любит отмечать свой успех. А еще она призналась, что у нее есть традиция — при вылете из Нью-Йорка она всегда лакомится в «Макдоналдсе» куриными наггетсами.
Российская актриса утверждает, что вместе с мужем Максимом Матвеевым старается придерживаться правильного питания. Но иногда они устраивают настоящий пир. И любимые блюда на нем — жареная картошка, салат с майонезом и торт «Наполеон».
Актер активно пропагандирует правильное питание, но признается в любви к итальянской кухне. Правда, это сказывается на его фигуре. Поэтому актеру приходится ограничивать себя в пицце, картофельных блинчиках и кальцоне. Но вот от пасты он так и не смог отказаться.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14