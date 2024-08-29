ЗОЖ признали опасной зависимостью: врачи и психологи бьют тревогу

Но маниакальная погоня за идеальной фигурой и безупречно правильным питанием ведет к расстройствам пищевого поведения. Человек испытывает сильнейший стресс, если вдруг съел что-то неправильное. А это может привести к сбоям всех систем организма, например к гормональным.