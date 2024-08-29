ЗОЖ признали опасной зависимостью: врачи и психологи бьют тревогу

Posted 29 августа, 09:05
Published 29 августа, 09:05
Modified 10 сентября, 05:50
Updated 10 сентября, 05:50
Приверженность к здоровому образу жизни — это само по себе неплохо. Определенный набор привычек и действий направлен на сохранение здоровья и замедление процессов старения.
Но одержимость здоровым питанием и физическими нагрузками приводит к пагубным результатам. Среди них нехватка полезных веществ в организме и, как следствие, болезни ЖКТ, анемия, нервные срывы, стрессы и даже рак. Известны случаи, когда фанатизм в ЗОЖ приводил к смертельным последствиям.
Психотерапевты и ученые уверены: зависимость от ЗОЖ имеет ту же природу, что и наркомания, алкоголизм, азартные игры, — это тяжелая зависимость и ее нужно лечить.
Маньяки ЗОЖ уверены, что свиная отбивная или пирожное — это яд, наносящий непоправимый вред здоровью. Это не значит, что нужно злоупотреблять сладостями и жирной пищей.
Но маниакальная погоня за идеальной фигурой и безупречно правильным питанием ведет к расстройствам пищевого поведения. Человек испытывает сильнейший стресс, если вдруг съел что-то неправильное. А это может привести к сбоям всех систем организма, например к гормональным.
Голодовки, веганство, сыроедение, готовка продуктов только тушением и на пару, зацикленность исключительно на полезных продуктах — всё это приводит к нехватке важных веществ, к физическому и психическому истощению.
Одержимость здоровым питанием обычно сопровождается и зависимостью от ежедневных изнурительных тренировок. Врачи назвали это синдромом спортоголика.
Спортоголик отличается следующими качествами:
Запойный спортоголик, как и алкоголик, никогда не признает, что уже изуродован своим образом жизни и истощает свой организм до предела, пока тревогу не забьют близкие.
Здесь всё совсем плохо. Фанатичный ЗОЖ полностью меняет фокус внимания человека. В сфере интересов только ЗОЖ, остальные сферы жизни уходят на второй план. Общение с близкими, друзьями, семья, хобби — всё это маньяку-зожнику неинтересно.
Фанатично зависимый от ЗОЖ человек:
Психологи уверены, что одержимость ЗОЖ — это страх смерти, который у фанатиков здорового образа жизни развит больше, чем у других. Это чревато психическими и психосоматическими расстройствами.
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