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Posted 29 августа, 09:05

Published 29 августа, 09:05

Modified 10 сентября, 05:50

Updated 10 сентября, 05:50

ЗОЖ признали опасной зависимостью: врачи и психологи бьют тревогу

ЗОЖ признали опасной зависимостью: врачи и психологи бьют тревогу

29 августа 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
ЗОЖ признали опасной зависимостью: врачи и психологи бьют тревогу
Фанатичный ЗОЖ разрушает здоровье, приводит к проблемам в отношениях и разрушению личности самого зожника. Этот факт доказали ученые. Расскажем об опасностях здорового образа жизни.

Почему ЗОЖ — это плохо

Приверженность к здоровому образу жизни — это само по себе неплохо. Определенный набор привычек и действий направлен на сохранение здоровья и замедление процессов старения.

Но одержимость здоровым питанием и физическими нагрузками приводит к пагубным результатам. Среди них нехватка полезных веществ в организме и, как следствие, болезни ЖКТ, анемия, нервные срывы, стрессы и даже рак. Известны случаи, когда фанатизм в ЗОЖ приводил к смертельным последствиям.

Психотерапевты и ученые уверены: зависимость от ЗОЖ имеет ту же природу, что и наркомания, алкоголизм, азартные игры, — это тяжелая зависимость и ее нужно лечить.

Фанатичная зацикленность на еде — удар по здоровью

Маньяки ЗОЖ уверены, что свиная отбивная или пирожное — это яд, наносящий непоправимый вред здоровью. Это не значит, что нужно злоупотреблять сладостями и жирной пищей.

Но маниакальная погоня за идеальной фигурой и безупречно правильным питанием ведет к расстройствам пищевого поведения. Человек испытывает сильнейший стресс, если вдруг съел что-то неправильное. А это может привести к сбоям всех систем организма, например к гормональным.

Голодовки, веганство, сыроедение, готовка продуктов только тушением и на пару, зацикленность исключительно на полезных продуктах — всё это приводит к нехватке важных веществ, к физическому и психическому истощению.

Зацикленность исключительно на полезных продуктах приводит к нехватке важных веществ, к физическому и психическому истощениюЗацикленность исключительно на полезных продуктах приводит к нехватке важных веществ, к физическому и психическому истощению
Зацикленность исключительно на полезных продуктах приводит к нехватке важных веществ, к физическому и психическому истощению. Фото: Изображение Midjourney

Тренировки — тоже плохо?

Одержимость здоровым питанием обычно сопровождается и зависимостью от ежедневных изнурительных тренировок. Врачи назвали это синдромом спортоголика.

Спортоголик отличается следующими качествами:

  • Выбирает еду не по вкусу и потребностям, а только по полезности.
  • Безжалостно казнит себя, если съел что-то запрещенное. Наказывает себя за это лишней тренировкой или голодовкой.
  • Пропущенную тренировку возмещает усиленной, двойной нагрузкой.
  • Постоянно недоволен результатом: меняет режим питания, диеты, тренировки.

Запойный спортоголик, как и алкоголик, никогда не признает, что уже изуродован своим образом жизни и истощает свой организм до предела, пока тревогу не забьют близкие.

Зависимость от ежедневных изнурительных тренировок называется синдромом спортоголикаЗависимость от ежедневных изнурительных тренировок называется синдромом спортоголика
Зависимость от ежедневных изнурительных тренировок называется синдромом спортоголика. Фото: Изображение Midjourney

А что с психическим здоровьем?

Здесь всё совсем плохо. Фанатичный ЗОЖ полностью меняет фокус внимания человека. В сфере интересов только ЗОЖ, остальные сферы жизни уходят на второй план. Общение с близкими, друзьями, семья, хобби — всё это маньяку-зожнику неинтересно.

Фанатично зависимый от ЗОЖ человек:

  • Делит всех на чужих и своих. С презрением относится ко всем, кто не придерживается ЗОЖ, критикует и агрессивно реагирует.
  • Стремится к тотальному контролю близких, заставляя их делать то же, что и он.
  • Постоянно учит других, поскольку уверен, что именно он поступает правильно.
  • Может часами разговаривать только о здоровом питании и правильной еде. Его речь изобилует медицинскими, биологическими и спортивными терминами.
  • Другие темы, кроме ЗОЖ, ему неинтересны. Если попытаться перевести разговор в другое русло, реагирует агрессивно.
  • Склонен к эгоизму, зацикленности на себе, теряет интерес к друзьям и членам семьи.

Психологи уверены, что одержимость ЗОЖ — это страх смерти, который у фанатиков здорового образа жизни развит больше, чем у других. Это чревато психическими и психосоматическими расстройствами.

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#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Все материалы авторов#Психология#ЗОЖ
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