Желание сбудется! 10 волшебных мест в России, исполняющих мечты — главное правильно загадать желание

Posted 29 августа, 15:20
Published 29 августа, 15:20
Modified 10 сентября, 06:09
Updated 10 сентября, 06:09
Поднимитесь на 560 ступеней Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. Это поможет оставить внизу, в прошлом, всё плохое и воплотить в жизнь задуманное.
Одно из самых мистических и загадочных мест Санкт-Петербурга. В ныне заброшенном здании ранее проводили свои загадочные ритуалы масоны. Поэтому считается, что место обладает сильной энергией и здесь можно запустить во Вселенную свое желание.
Это место в Севастополе считается проводником космической энергии. Чтобы желание сбылось, нужно встать прямо под колоколом и озвучить свою просьбу.
Местные жители уверяют, что это место обладает магической силой. Если встать в центр железного круга и обернуться три раза по часовой стрелке, желание сбудется. А если отвернулась удача, достаточно просто постоять в кругу, чтобы оставить в прошлом весь негатив.
В Куприяновом ущелье неподалеку от Геленджика находятся загадочные сооружения. В точности неизвестно их происхождения. Однако, местные жители уверяют, что пять дольменов отвечают за каждую сферу жизни: благополучие, любовь, удачу, талант, здоровье. Выберите нужный, просуньте руку в отверстие и просто представьте свою мечту.
На мыс Любви стремятся те, кто мечтает обрести свою половинку, а также пары, мечтающие о ребенке. Чтобы желание исполнилось, духа скалы нужно задобрить — принести с собой монетки или сладости.
Неподалеку от Переславля-Залесского проводили свои магические обряды язычники. Место силы расположено на берегу Плещеева озера. Нужно прикоснуться к синему валуну и попросить о самом заветном. Обязательно принести с собой монетку или конфетку, а для закрепления желания повязать на дерево ленточку.
Откуда и когда появились в степи загадочные каменные валуны до сих пор неизвестно. Но местные жители уверяют, что они обладают мистической силой. Чтобы желание сбылось, нужно трижды обойти вокруг каменного столпа, повторяя про себя просьбу.
Место силы, где пересекаются границы четырех стран, считается священным и волшебным. Нельзя тревожить духов горы суетными мыслями.
Если сюда придет человек со злыми помыслами, то дух горы наградит его и его близких болезнями и несчастьями. Но если ваше желание искренне, а мысли чисты, то дух горы поможет воплотить всё задуманное.
На набережной в Петрозаводске находится необычное дерево. Оно имеет ухо, куда можно нашептать желание. Местные жители уверяют, что оно обязательно исполнится.
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