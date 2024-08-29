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Posted 29 августа, 08:32

Published 29 августа, 08:32

Modified 10 сентября, 06:11

Updated 10 сентября, 06:11

3 трендовые модели кроссовок на осень-2024: что купить и с чем носить

Выбор звезд — 3 трендовые модели кроссовок осени-2024: что купить и с чем носить

29 августа 2024, 08:32
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
3 трендовые модели кроссовок на осень-2024: что купить и с чем носить
Этой осенью тренд задают кроссовки. Рассмотрим самые популярные модели кроссовок, рекламируемых звездами стритстайла. Расскажем, с чем носить кроссовки и как с их помощью создать модный лук.

Adidas Samba OG

Несмотря на довольно лаконичный стиль, эта модель уже успела завоевать сердца всех модниц. Фэшен-блогеры считают эти кроссовки топовой базой осеннего сезона. И всё благодаря различным стильным вариациям модели.

Например, один из трендовых вариантов осенних кроссовок — леопардовые Adidas Samba. Тонкая подошва и необычный леопардовый принт привлекают внимание и делают повседневный образ стильным и модным.

В начале осеннего сезона еще можно носить трендовые летние расцветки — синие, красные, конфетно-розовые. А вот для глубокой осени лучше выбирать модели кофейных и молочных оттенков.

Кроссовки подходят под любой образ. Фэшен-дизайнеры советуют их носить этой осенью с длинными носками под длинные юбки. Модель отлично смотрится с молочным костюмом-двойкой, костюмными жилетами, мешковатыми джинсовыми брюками.

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New Balance X Miu Miu 530

Обновленная версия легендарных кроссовок, несколько лет удерживающихся на пьедестале трендов. Дизайнеры представили привычную модель в объединении с роскошным итальянским брендом Miu Miu. На модели можно заметить оба известных логотипа.

Благодаря коллаборации с Miu Miu замшевые кроссовки выглядят более женственно и элегантно. То есть вполне подходят не только для спортивных луков, но и для романтичных образов.

Например, отличное сочетание для осени-2024 — топ в тон обуви и вязаный кардиган пастельных тонов плюс шелковая макси-юбка в тон кроссовкам. Еще один вариант — корсетный топ, плиссированная длинная юбка и жакет.

Adidas SL 72

Стильные Adidas уверенно держат планку самой модной обуви. Популярность стиля 70-х снова сделала актуальной ретромодель кроссовок. Осенью-2024 советуем обратить внимание на модель оттенка капучино с вишневыми вставками. Такие кроссовки носит Белла Хадид.

Пара модных луков на осень-2024 с кроссовками: белая футболка плюс темные джинсы плюс короткая кожаная куртка, свободные длинные брюки плюс укороченная толстовка, серый спортивный костюм.

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#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Тренды#Обувь
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