«Вы не узнаете себя в зеркале»: ТОП-5 платьев, которые сделают вашу фигуру модельной — стилисты раскрывают секреты

Несколько сантиметров на линии талии замаскируют платья, в конструкции которых юбки имеют силуэт в виде буквы «А». Такие модели расходятся вниз от участка талии, за счет чего проблемный участок становится совершенно незаметным. Желательно, чтобы у такого платья был силуэтный лиф — он подчеркнет контраст между приталенной верхней частью и пышной юбкой, за счет чего талия визуально сузится.