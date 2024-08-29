«Вы не узнаете себя в зеркале»: ТОП-5 платьев, которые сделают вашу фигуру модельной — стилисты раскрывают секреты

Posted 29 августа, 11:57
Published 29 августа, 11:57
Modified 10 сентября, 05:41
Updated 10 сентября, 05:41
Несколько сантиметров на линии талии замаскируют платья, в конструкции которых юбки имеют силуэт в виде буквы «А». Такие модели расходятся вниз от участка талии, за счет чего проблемный участок становится совершенно незаметным. Желательно, чтобы у такого платья был силуэтный лиф — он подчеркнет контраст между приталенной верхней частью и пышной юбкой, за счет чего талия визуально сузится.
Еще один удачный вариант — платье-рубашка. Носить его нужно так, чтобы пояс фиксировался непосредственно на талии. Это поможет скрыть живот, а эффект усилят строгие и четкие линии.
Смущает полнота рук? Ее надежно замаскируют длинные и воздушные рукава. Платья с такими рукавами особенно актуальны летом. Если же вы хотели бы скрыть только участки предплечий, рассмотрите наряд с драпированными и слегка спущенными плечами. Летом 2024 года они в топе.
С осторожностью выбирайте платья с рукавами типа «фонарик». Есть риск того, что руки они будут облегать слишком плотно, и в результате акцент будет сделан именно на объеме. Оптимальным решением все-таки остаются именно длинные и свободные рукава.
Универсальное решение — платье с заниженной талией. Желательно, чтобы длина у него была макси, она действительно стройнит. Что касается цвета, то стоит ориентироваться на монохромные решения, поскольку такой прием зрительно вытягивает силуэт и делает фигуру визуально более стройной.
К такому платью выбирайте правильную обувь — это могут быть мюли на небольшом каблуке или летние босоножки.
Хотите, чтобы ваши ноги казались бесконечными? Выбирайте платья с разрезами. Стоит учесть, что разрез должен быть максимально глубоким — такое платье произведет фурор и сделает фигуру более гармоничной.
Что касается фасона, то здесь стоит ориентироваться на несколько моментов. Если вы хотите замаскировать полноту рук, выбирайте платья с длинными рукавами, а если руки вас не смущают, можете смело отдавать предпочтение сарафанам из денима. Удачный выбор — платья макси из тонкого трикотажа с эффектными разрезами на участке подола.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14