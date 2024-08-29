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Posted 29 августа, 11:57

Published 29 августа, 11:57

Modified 10 сентября, 05:41

Updated 10 сентября, 05:41

Эти платья сделают вас стройнее: топ-5 удачных и спасительных фасонов

«Вы не узнаете себя в зеркале»: ТОП-5 платьев, которые сделают вашу фигуру модельной — стилисты раскрывают секреты

29 августа 2024, 11:57
Фото: thevoicemag.ru
Эти платья сделают вас стройнее: топ-5 удачных и спасительных фасонов
Замаскировать недостатки фигуры поможет правильно подобранное платье. Рассказываем, как выбрать наряд с учетом вашей проблемы.

Живот

Несколько сантиметров на линии талии замаскируют платья, в конструкции которых юбки имеют силуэт в виде буквы «А». Такие модели расходятся вниз от участка талии, за счет чего проблемный участок становится совершенно незаметным. Желательно, чтобы у такого платья был силуэтный лиф — он подчеркнет контраст между приталенной верхней частью и пышной юбкой, за счет чего талия визуально сузится.

Еще один удачный вариант — платье-рубашка. Носить его нужно так, чтобы пояс фиксировался непосредственно на талии. Это поможет скрыть живот, а эффект усилят строгие и четкие линии.

Полные руки

Смущает полнота рук? Ее надежно замаскируют длинные и воздушные рукава. Платья с такими рукавами особенно актуальны летом. Если же вы хотели бы скрыть только участки предплечий, рассмотрите наряд с драпированными и слегка спущенными плечами. Летом 2024 года они в топе.

С осторожностью выбирайте платья с рукавами типа «фонарик». Есть риск того, что руки они будут облегать слишком плотно, и в результате акцент будет сделан именно на объеме. Оптимальным решением все-таки остаются именно длинные и свободные рукава.

Вся фигура

Универсальное решение — платье с заниженной талией. Желательно, чтобы длина у него была макси, она действительно стройнит. Что касается цвета, то стоит ориентироваться на монохромные решения, поскольку такой прием зрительно вытягивает силуэт и делает фигуру визуально более стройной.

К такому платью выбирайте правильную обувь — это могут быть мюли на небольшом каблуке или летние босоножки.

Ноги

Хотите, чтобы ваши ноги казались бесконечными? Выбирайте платья с разрезами. Стоит учесть, что разрез должен быть максимально глубоким — такое платье произведет фурор и сделает фигуру более гармоничной.

Что касается фасона, то здесь стоит ориентироваться на несколько моментов. Если вы хотите замаскировать полноту рук, выбирайте платья с длинными рукавами, а если руки вас не смущают, можете смело отдавать предпочтение сарафанам из денима. Удачный выбор — платья макси из тонкого трикотажа с эффектными разрезами на участке подола.

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