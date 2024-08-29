Все без ума от корейского макияжа — узнали, как сделать его дома и стать похожей на героиню драмы

Posted 29 августа, 15:35
Published 29 августа, 15:35
Modified 10 сентября, 06:05
Updated 10 сентября, 06:05
На самом деле строгих правил у корейского макияжа нет. Однако есть отличительные особенности, в их числе — особые стрелки, «смотрящие» вниз, за счет чего глаза выглядят визуально более круглыми. Еще одна фишка — рисовать мешки под глазами.
Сегодня в тренде финиш полуматового типа. Чтобы добиться такого эффекта, тон нужно наносить в несколько слоев, и они должны быть тонкими. Такой способ обеспечивает максимально естественный вид. Можно использовать плоский и тонкий латексный спонж, который пригодится для растушевки, плоскую кисточку.
Для макияжа бровей в корейском стиле можно использовать карандаш. Им аккуратно заполняются линии бровей, это можно делать, выполняя штрихующие легкие движения. Другой вариант — использовать тинт для бровей. Акцент стоит делать на светлых гаммах, а форма бровей должна быть идеально прямой, без изломов.
Здесь все просто — на подвижную часть век наносятся матовые тени, после чего аккуратно прорисовывается небольшая стрелка. Ее хвост должен заканчивается на участке, откуда начинается бровь. Сама стрелка аккуратно растушевывается, для этого можно использовать тени коричневых оттенков. Далее следует нанести в небольшом количестве тени кремовой текстуры поверх матовых теней и сверху нанести глиттер.
Если речь идет о корейском макияже, то туши должно быть не просто много, а очень много. Подойдут даже накладные ресницы. Можно попробовать другой вариант: при помощи плоской кисти матовые тени наносятся там, где находится линия роста ресниц внизу. Затем при помощи легкой кисти следует нанести бежевые тени, а после этого потребуется кисть с острым и тонким срезом — ей нужно будет прорисовать прямую и четкую линию.
Теперь о макияже губ: тут всего два варианта. Так, можно просто нанести помаду умеренного оттенка и аккуратно растушевать ее на участке верхней губы. А можно сделать более оригинальный макияж — градиентный. Небольшое количество консилера аккуратно наносится на нижнюю губу и на верхнюю часть верхней губы, после чего все растушевывается. Далее потребуется любая розовая помада (обязательно матовая) — ее нужно нанести слоем на консилер, и затем растушевать по границам при помощи кисти или пальца.
Далее вам потребуются румяна — по оттенку они должны подходить теням. Косметика при помощи кисти небольшого размера наносится на границу губ, в процессе ее нужно растушевывать. Затем помада наносится по центру губ, снова растушевывается, и финальным аккордом будет нанесение на губы блеска.
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