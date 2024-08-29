Все без ума от корейского макияжа — узнали, как сделать его дома и стать похожей на героиню драмы

Если речь идет о корейском макияже, то туши должно быть не просто много, а очень много. Подойдут даже накладные ресницы. Можно попробовать другой вариант: при помощи плоской кисти матовые тени наносятся там, где находится линия роста ресниц внизу. Затем при помощи легкой кисти следует нанести бежевые тени, а после этого потребуется кисть с острым и тонким срезом — ей нужно будет прорисовать прямую и четкую линию.