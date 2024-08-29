Вечно молодой — какие знаки зодиака дольше всех не стареют

Застенчивые и скромные Девы в молодости могут показаться неприметными. Но с возрастом они больше начинают ценить собственные качества, становятся мудрее и рассудительней. Это освобождает их от ограничений, и в любом возрасте они чувствуют себя сильными и молодыми.