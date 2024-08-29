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Posted 29 августа, 07:58

Published 29 августа, 07:58

Modified 10 сентября, 06:13

Updated 10 сентября, 06:13

Юлия Высоцкая раскрыла свои секреты красоты

В 51 год Юлия Высоцкая выглядит на 35! Вот один секрет, который помогает актрисе сохранять молодость и красоту

29 августа 2024, 07:58
Фото: Юлия Высоцкая «ВКонтакте»
Юлия Высоцкая раскрыла свои секреты красоты
16 августа Юлии Высоцкой исполнился 51 год. Актриса не выглядит на свои годы, ей смело можно дать на 20 лет меньше. В чем же секрет звездной молодости и красоты? Юлия рассказала об этом в шоу на RuTube «Мне это нравится».

Юлия Высоцкая отмечает, что ей приходится ухаживать за собой в несколько раз тщательнее, ведь ее режим подразумевает ночные репетиции, регулярные спектакли, ненормированные съемки — все это не способствует цветущему внешнему виду. За долгие годы у Высоцкой выработались свои собственные ритуалы красоты.

Спорт, бассейн и купель

«С утра у меня много спорта. Осваиваю тренажер Power Plate, который представляет собой вибрирующую платформу, на которой нужно выполнять разные физические упражнения. Дает очень интересную мышечную нагрузку», — рассказала о своем утре Юлия.

Также в перечень утренних ритуалов Высоцкой входят бассейн, парилка и ледяная купель. Кстати, в бочке с ледяной водой актриса проводит от 30 секунд до минуты при температуре 6 градусов. После чего пьет много теплой воды.

Уход за лицом

Первое, что делает Юлия Высоцкая после утренних гигиенических процедур, это кладет под глаза гидрогелевые патчи, которые борются с отеками, темными кругами, увлажняют кожу и сглаживают мелкие морщинки. Можно вместо патчей наложить тканевую или силиконовую маску на все лицо. Главное после этого — хорошенько очистить лицо, протереть его лосьоном или тоником.

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Лед Юлия также использует и в уходе за лицом. Специально для этого она держит в морозильнике специальные ложки, которыми несколько минут массажирует лицо. За неимением таких аксессуаров она советует использовать просто кубики льда с петрушкой или ромашкой — они хорошо отбеливают лицо и осветляют пигментные пятна.

Эти процедуры артистка назвала обязательными. После них она приступает к нанесению базы для макияжа — это может быть питательный крем или тональный флюид с SPF-фильтром.

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