В 51 год Юлия Высоцкая выглядит на 35! Вот один секрет, который помогает актрисе сохранять молодость и красоту

Posted 29 августа, 07:58
Published 29 августа, 07:58
Modified 10 сентября, 06:13
Updated 10 сентября, 06:13
Юлия Высоцкая отмечает, что ей приходится ухаживать за собой в несколько раз тщательнее, ведь ее режим подразумевает ночные репетиции, регулярные спектакли, ненормированные съемки — все это не способствует цветущему внешнему виду. За долгие годы у Высоцкой выработались свои собственные ритуалы красоты.
«С утра у меня много спорта. Осваиваю тренажер Power Plate, который представляет собой вибрирующую платформу, на которой нужно выполнять разные физические упражнения. Дает очень интересную мышечную нагрузку», — рассказала о своем утре Юлия.
Также в перечень утренних ритуалов Высоцкой входят бассейн, парилка и ледяная купель. Кстати, в бочке с ледяной водой актриса проводит от 30 секунд до минуты при температуре 6 градусов. После чего пьет много теплой воды.
Первое, что делает Юлия Высоцкая после утренних гигиенических процедур, это кладет под глаза гидрогелевые патчи, которые борются с отеками, темными кругами, увлажняют кожу и сглаживают мелкие морщинки. Можно вместо патчей наложить тканевую или силиконовую маску на все лицо. Главное после этого — хорошенько очистить лицо, протереть его лосьоном или тоником.
Лед Юлия также использует и в уходе за лицом. Специально для этого она держит в морозильнике специальные ложки, которыми несколько минут массажирует лицо. За неимением таких аксессуаров она советует использовать просто кубики льда с петрушкой или ромашкой — они хорошо отбеливают лицо и осветляют пигментные пятна.
Эти процедуры артистка назвала обязательными. После них она приступает к нанесению базы для макияжа — это может быть питательный крем или тональный флюид с SPF-фильтром.
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