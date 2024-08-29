В 51 год Юлия Высоцкая выглядит на 35! Вот один секрет, который помогает актрисе сохранять молодость и красоту

Спорт, бассейн и купель Уход за лицом

16 августа Юлии Высоцкой исполнился 51 год. Актриса не выглядит на свои годы, ей смело можно дать на 20 лет меньше. В чем же секрет звездной молодости и красоты? Юлия рассказала об этом в шоу на RuTube «Мне это нравится».