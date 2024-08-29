В 40 лет жизнь только начинается — шесть оптимистичных сериалов о женщинах, которые убедят, что все лучшее еще впереди

Posted 29 августа, 08:06
Published 29 августа, 08:06
Modified 10 сентября, 05:59
Updated 10 сентября, 05:59
Джой и Стэн Дилейни являются супругами больше сорока лет. В прошлом оба были звездами тенниса, после чего открыли свою школу, которая принесла им богатство и почет. После продажи бизнеса они решают посвятить жизнь общению с детьми и путешествиям, но вдруг Джой бесследно пропадает. Дети пары ведут собственное расследование и вдруг обнаруживают, что у отца и матери есть множество скелетов в шкафу.
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В этой истории переплетаются детектив и мелодрама, рисующая жизнь тихой американской провинции. Домохозяйка Мадлен, адвокат Селеста и мать-одиночка Джейн, инструктор по йоге Бонни сдружились на почве общих школьных детских дел. Внешне все выглядят благопристойно, но в жизни каждой есть темные пятна. Возможно, кто-то из них причастен к убийству на школьном балу. В фильме искрометный актерский состав: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Шейлин Вудли.
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