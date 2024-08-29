В 40 лет жизнь только начинается — шесть оптимистичных сериалов о женщинах, которые убедят, что все лучшее еще впереди

Джой и Стэн Дилейни являются супругами больше сорока лет. В прошлом оба были звездами тенниса, после чего открыли свою школу, которая принесла им богатство и почет. После продажи бизнеса они решают посвятить жизнь общению с детьми и путешествиям, но вдруг Джой бесследно пропадает. Дети пары ведут собственное расследование и вдруг обнаруживают, что у отца и матери есть множество скелетов в шкафу.