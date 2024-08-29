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Posted 29 августа, 08:06

Published 29 августа, 08:06

Modified 10 сентября, 05:59

Updated 10 сентября, 05:59

Лучшие сериалы о женщинах

В 40 лет жизнь только начинается — шесть оптимистичных сериалов о женщинах, которые убедят, что все лучшее еще впереди

29 августа 2024, 08:06
Фото: 1MI
Лучшие сериалы о женщинах
После 40 лет у многих женщин наступает в жизни новый период, а будет ли он хорошим или плохим, зависит от того, как себя настроить. Героини этих сериалов доказывают, что если не потерять себя, то все поправимо. Выбирайте любой фильм из подборки, наслаждайтесь просмотром и перенимайте опыт.

«Яблоки никогда не падают» (2024)

Джой и Стэн Дилейни являются супругами больше сорока лет. В прошлом оба были звездами тенниса, после чего открыли свою школу, которая принесла им богатство и почет. После продажи бизнеса они решают посвятить жизнь общению с детьми и путешествиям, но вдруг Джой бесследно пропадает. Дети пары ведут собственное расследование и вдруг обнаруживают, что у отца и матери есть множество скелетов в шкафу.

«Второй шанс Кэрол» (2019–2020)

Кэрол было уже за пятьдесят, когда она оставила работу педагога. Дети давно стали самостоятельными, муж после развода канул в небытие. Поэтому женщина решила исполнить давнюю мечту — стать врачом. Так, окончив медшколу, она становится интерном в больнице. При этом Кэрол так одержима своей идеей, что покоряет новые вершины. Все это приправлено ее острым юмором и комичностью ситуаций.

«Прощай навсегда» (2019–2022)

Мужа Джен Теда насмерть сбила машина. Виновник аварии так и не найден. Джен погрузилась в депрессию и ненавидит весь мир. Однажды в группе поддержки скорбящих она встречает художницу Джуди, которая тоже переживает утрату. Женщины начинают дружить. Но тут выясняется, что Джуди была знакома с Тедом. Главной героине предстоит узнать правду о гибели супруга и открыть его секреты, которые перевернут ее мир.

«Юная» (2015–2021)

В свое время Лиз сделала отличную карьеру в издательстве, но вынуждена была оставить ее ради мужа и дочки. Со временем муж ушел от нее к молоденькой красотке, дочь уехала учиться за рубеж. Лиз сначала впала в апатию, но потом решила вернуться на работу. Благо, она всегда молодо выглядела, поэтому выдала себя за двадцатишестилетнюю. Став ассистенткой в издательстве, Лиз ведет двойную жизнь, а вскоре влюбляется в молодого тату-мастера.

«Большая маленькая ложь» (2017–2019)

В этой истории переплетаются детектив и мелодрама, рисующая жизнь тихой американской провинции. Домохозяйка Мадлен, адвокат Селеста и мать-одиночка Джейн, инструктор по йоге Бонни сдружились на почве общих школьных детских дел. Внешне все выглядят благопристойно, но в жизни каждой есть темные пятна. Возможно, кто-то из них причастен к убийству на школьном балу. В фильме искрометный актерский состав: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Шейлин Вудли.

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#Алла Хан#Общество#Развлечения#Кино#Все материалы авторов
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