newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 11:38

Published 29 августа, 11:38

Modified 10 сентября, 05:58

Updated 10 сентября, 05:58

«Невероятное место силы»: владелица Wildberries посетила монастырь

Стало известно, где Татьяна Бакальчук черпает силы в сложный период жизни

29 августа 2024, 11:38
Фото: соцсети
«Невероятное место силы»: владелица Wildberries посетила монастырь
Владелица крупнейшего интернет-магазина «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук поделилась с подписчиками своего телеграм-канала впечатлениями о посещении Сретенского монастыря.

«Всем рекомендую обязательно»

Татьяна Бакальчук поделилась в своем телеграм-канале фотографиями, на которых она запечатлена в московском Сретенском монастыре, и рассказала о своих впечатлениях от его посещения.

По словам Бакальчук, это «невероятное место силы», и своим подписчикам из числа тех, кто еще не был в Сретенском монастыре, она порекомендовала там побывать.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей отреагировали на пост Татьяны Бакальчук по-разному, однако многие вспомнили, что монастырь в свое время посещала и блогер Анастасия Ивлеева — после того, как она столкнулась с неприятностями после «голой» вечеринки и последующей отмены. Пользователи соцсетей отметили, что Ивлеевой посещение монастыря «не помогло», и предположили, что то же самое произойдет и в случае с Бакальчук.

Напомним, что сейчас Татьяна Бакальчук переживает не самые простые времена — вокруг ее семьи разгорелся самый настоящий скандал. Она заявила о намерении развестись с супругом, Владиславом Бакальчуком, после чего к истории подключились известные личности, в том числе Рамзан Кадыров. Ему о ситуации рассказал супруг Бакальчук, и Кадыров заявил, что «Вайлдберриз» захватили рейдеры, а именно — собственники компании Russ братья Мирзоян. Еще в июне в «Вайлдберриз» сделали заявление о слиянии с этой компанией.

Сама Татьяна Бакальчук ответила, что речи о рейдерском захвате не идет, а решение развестись с мужем она приняла самостоятельно. Позднее в сети было опубликовано интервью Бакальчук и Роберта Мирзояна — ему пользователи соцсетей приписывают роман с бизнес-леди.

На интервью отреагировал Владислав Бакальчук — он опубликовал видео, в котором обозвал братьев Мирзоян и открыто обвинил их в невыполненных обещаниях, отметив, что они взяли в кредит несколько десятков миллиардов рублей.

Читайте также:
Дачу Пугачевой сдает ее внук: он вернулся из США в РоссиюСМИ: Глюкоза категорически отказалась ложиться в рехаб и теперь лечится домаХудожественная неверность: лучшие фильмы о женской измене
#Мария Казак#Общество#Знаменитости
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика