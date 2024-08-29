Стало известно, где Татьяна Бакальчук черпает силы в сложный период жизни

Posted 29 августа, 11:38
Published 29 августа, 11:38
Modified 10 сентября, 05:58
Updated 10 сентября, 05:58
Татьяна Бакальчук поделилась в своем телеграм-канале фотографиями, на которых она запечатлена в московском Сретенском монастыре, и рассказала о своих впечатлениях от его посещения.
По словам Бакальчук, это «невероятное место силы», и своим подписчикам из числа тех, кто еще не был в Сретенском монастыре, она порекомендовала там побывать.
Пользователи соцсетей отреагировали на пост Татьяны Бакальчук по-разному, однако многие вспомнили, что монастырь в свое время посещала и блогер Анастасия Ивлеева — после того, как она столкнулась с неприятностями после «голой» вечеринки и последующей отмены. Пользователи соцсетей отметили, что Ивлеевой посещение монастыря «не помогло», и предположили, что то же самое произойдет и в случае с Бакальчук.
Напомним, что сейчас Татьяна Бакальчук переживает не самые простые времена — вокруг ее семьи разгорелся самый настоящий скандал. Она заявила о намерении развестись с супругом, Владиславом Бакальчуком, после чего к истории подключились известные личности, в том числе Рамзан Кадыров. Ему о ситуации рассказал супруг Бакальчук, и Кадыров заявил, что «Вайлдберриз» захватили рейдеры, а именно — собственники компании Russ братья Мирзоян. Еще в июне в «Вайлдберриз» сделали заявление о слиянии с этой компанией.
Сама Татьяна Бакальчук ответила, что речи о рейдерском захвате не идет, а решение развестись с мужем она приняла самостоятельно. Позднее в сети было опубликовано интервью Бакальчук и Роберта Мирзояна — ему пользователи соцсетей приписывают роман с бизнес-леди.
На интервью отреагировал Владислав Бакальчук — он опубликовал видео, в котором обозвал братьев Мирзоян и открыто обвинил их в невыполненных обещаниях, отметив, что они взяли в кредит несколько десятков миллиардов рублей.
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