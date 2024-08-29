Стало известно, где Татьяна Бакальчук черпает силы в сложный период жизни

Напомним, что сейчас Татьяна Бакальчук переживает не самые простые времена — вокруг ее семьи разгорелся самый настоящий скандал. Она заявила о намерении развестись с супругом, Владиславом Бакальчуком, после чего к истории подключились известные личности, в том числе Рамзан Кадыров. Ему о ситуации рассказал супруг Бакальчук, и Кадыров заявил, что «Вайлдберриз» захватили рейдеры, а именно — собственники компании Russ братья Мирзоян. Еще в июне в «Вайлдберриз» сделали заявление о слиянии с этой компанией.