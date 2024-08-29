Смарт-экономия: почему подростки выбирают недопотребление как стиль жизни

Суть этого тренда в том, чтобы ограничить себя в покупке ненужных вещей и рассказать, как это изменило жизнь пользователя платформы. Девушки и парни делятся своими историями о том, как сэкономили деньги, например не покупая акцентные трендовые вещи. Они рассказывают о грамотном составлении базового гардероба, которого вполне достаточно современному человеку для полноценной жизни.