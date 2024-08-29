Смарт-экономия: почему подростки выбирают недопотребление как стиль жизни

Posted 29 августа, 08:46
Published 29 августа, 08:46
Modified 10 сентября, 05:49
Updated 10 сентября, 05:49
Суть этого тренда в том, чтобы ограничить себя в покупке ненужных вещей и рассказать, как это изменило жизнь пользователя платформы. Девушки и парни делятся своими историями о том, как сэкономили деньги, например не покупая акцентные трендовые вещи. Они рассказывают о грамотном составлении базового гардероба, которого вполне достаточно современному человеку для полноценной жизни.
Еще один важный момент, который отражает этот тренд, — разумное отношение к утилизации вещей. Приверженцы недопотребления призывают к тому, чтобы не бездумно выбрасывать одежду в мусор, а найти ей лучшее применение. Например, отдать нуждающимся, использовать как сырье для хендмейда или сдать на переработку.
Тренд завирусился благодаря своей современности — он диктует правила осознанной и экологичной жизни, которая постепенно приходит на смену бездумному потреблению.
Underconsumption core — это:
Тренд на недопотребление настолько устойчив и популярен, что на него откликаются даже компании. Например, некоторые фирмы инициируют бизнес-идеи для совместного потребления: например, аренда велосипедов, книг и других полезных вещей.
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