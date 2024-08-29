newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 08:46

Published 29 августа, 08:46

Modified 10 сентября, 05:49

Updated 10 сентября, 05:49

Свежий тренд на недопотребление: почему у подростков стало модно экономить

Смарт-экономия: почему подростки выбирают недопотребление как стиль жизни

29 августа 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
Свежий тренд на недопотребление: почему у подростков стало модно экономить
Тренды и коры (core), то есть особые стили, множатся в TikTok настолько быстро, что за ними сложно уследить. Однако одно из модных веяний, популярное у зумеров, поистине достойно внимания. Речь о underconsumption core — недопотреблении.

Смысл тренда

Суть этого тренда в том, чтобы ограничить себя в покупке ненужных вещей и рассказать, как это изменило жизнь пользователя платформы. Девушки и парни делятся своими историями о том, как сэкономили деньги, например не покупая акцентные трендовые вещи. Они рассказывают о грамотном составлении базового гардероба, которого вполне достаточно современному человеку для полноценной жизни.

Девушки и парни делятся своими историями о том, как сэкономили деньги, например не покупая акцентные трендовые вещиДевушки и парни делятся своими историями о том, как сэкономили деньги, например не покупая акцентные трендовые вещи
Девушки и парни делятся своими историями о том, как сэкономили деньги, например не покупая акцентные трендовые вещи. Фото: Изображение Midjourney

Еще один важный момент, который отражает этот тренд, — разумное отношение к утилизации вещей. Приверженцы недопотребления призывают к тому, чтобы не бездумно выбрасывать одежду в мусор, а найти ей лучшее применение. Например, отдать нуждающимся, использовать как сырье для хендмейда или сдать на переработку.

Приверженцы недопотребления призывают к тому, чтобы не бездумно выбрасывать одежду в мусор, а найти ей лучшее применениеПриверженцы недопотребления призывают к тому, чтобы не бездумно выбрасывать одежду в мусор, а найти ей лучшее применение
Приверженцы недопотребления призывают к тому, чтобы не бездумно выбрасывать одежду в мусор, а найти ей лучшее применение. Фото: Изображение Midjourney

Секрет популярности недопотребления

Тренд завирусился благодаря своей современности — он диктует правила осознанной и экологичной жизни, которая постепенно приходит на смену бездумному потреблению.

Underconsumption core — это:

  • Превалирование качества над количеством. Лучше одна фирменная футболка, чем пять дешевых вещей, которые быстро придут в негодность.
  • Экономия пространства. Современному человеку, живущему в цифровом мире, необязательно загромождать комнату кучей девайсов, книг и вещей, доступных по одному клику.
  • Минимализм как стиль жизни. Минимализм уже давно перерос из обычного дизайнерского хода в целую модную философию.
Минимализм уже давно перерос из обычного дизайнерского хода в целую модную философиюМинимализм уже давно перерос из обычного дизайнерского хода в целую модную философию
Минимализм уже давно перерос из обычного дизайнерского хода в целую модную философию. Фото: Изображение Midjourney

Тренд на недопотребление настолько устойчив и популярен, что на него откликаются даже компании. Например, некоторые фирмы инициируют бизнес-идеи для совместного потребления: например, аренда велосипедов, книг и других полезных вещей.

Читайте также:
Яблочный Спас — 2024: обычаи, приметы, праздничные блюдаЗнакомые лица: актеры из нашей юности, которые снялись в современных сказкахМаменькины сынки, которые стали великими актерами: 5 реальных историй
#Елена Гончарова#Общество#Соцсети#Все материалы авторов#Тренды
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика