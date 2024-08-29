Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж — ФОТО

Posted 29 августа, 06:15
Published 29 августа, 06:15
Modified 10 сентября, 06:11
Updated 10 сентября, 06:11
Наталья — дочь Артема Михалкова от первого брака с продюсером и журналистом Дарьей. Девушке 22 года, она ведет непубличный образ жизни, но регулярно обновляет соцсети, наполняя их новыми фотографиями. Наталья очень похожа на папу — блондинка с карими глазами, что является большой редкостью. Недаром ее называют самой красивой внучкой Никиты Михалкова.
Девушка окончила МГУ, где изучала историю искусств. Она творческая натура, увлекается живописью, много рисует и не собирается связывать свою жизнь с кино, как папа, дедушка и тети. В июле Наталья Михалкова вышла замуж ее избранником стал Артем Степаненко — сын крупного чиновника из Агентства по управлению государственным имуществом Дмитрия Степаненко. Молодой человек окончил МГИМО и теперь занимается бизнесом — организовал производство по пошиву военной формы.
Напомним, Артем Михалков развелся с мамой Наташи в 2013 году после почти 15 лет брака. Не так давно актер и режиссер обрел счастье по втором союзе. Его вторую супругу тоже зовут Дарья. Она родила Михалкову-младшему сына и дочь.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14