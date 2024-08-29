Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж — ФОТО

Девушка окончила МГУ, где изучала историю искусств. Она творческая натура, увлекается живописью, много рисует и не собирается связывать свою жизнь с кино, как папа, дедушка и тети. В июле Наталья Михалкова вышла замуж ее избранником стал Артем Степаненко — сын крупного чиновника из Агентства по управлению государственным имуществом Дмитрия Степаненко. Молодой человек окончил МГИМО и теперь занимается бизнесом — организовал производство по пошиву военной формы.