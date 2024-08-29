newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 06:15

Published 29 августа, 06:15

Modified 10 сентября, 06:11

Updated 10 сентября, 06:11

Как выглядит самая красивая внучка Никиты Михалкова — фото

Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж — ФОТО

29 августа 2024, 06:15
Фото: @mixalkovan/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Как выглядит самая красивая внучка Никиты Михалкова — фото
Никита Михалков — глава большой семьи. У кинорежиссера четверо детей, 11 внуков и 1 правнук. Недавно Никита Сергеевич выдал замуж еще одну внучку — Наталью. На свадьбе гуляла вся большая звездная семья.

Наталья — дочь Артема Михалкова от первого брака с продюсером и журналистом Дарьей. Девушке 22 года, она ведет непубличный образ жизни, но регулярно обновляет соцсети, наполняя их новыми фотографиями. Наталья очень похожа на папу — блондинка с карими глазами, что является большой редкостью. Недаром ее называют самой красивой внучкой Никиты Михалкова.

Девушка окончила МГУ, где изучала историю искусств. Она творческая натура, увлекается живописью, много рисует и не собирается связывать свою жизнь с кино, как папа, дедушка и тети. В июле Наталья Михалкова вышла замуж ее избранником стал Артем Степаненко — сын крупного чиновника из Агентства по управлению государственным имуществом Дмитрия Степаненко. Молодой человек окончил МГИМО и теперь занимается бизнесом — организовал производство по пошиву военной формы.

Как изменилась внучка Александра Маслякова: Таисии исполнилось 18 лет
Узнать подробнее

Напомним, Артем Михалков развелся с мамой Наташи в 2013 году после почти 15 лет брака. Не так давно актер и режиссер обрел счастье по втором союзе. Его вторую супругу тоже зовут Дарья. Она родила Михалкову-младшему сына и дочь.

Читайте также:
Одна прибавила, другая убавила: что сделали с собой звезды в этом годуАндрей Губин поделился в интервью строчками из новой композицииМладший сын Татьяны Булановой вырос и стал мечтой всех школьниц
#Алла Хан#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика