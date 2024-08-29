Пусто, тихо и недорого: морские курорты бархатного сезона — нашли места для бюджетного и спокойного отдыха

Небольшой, но очень уютный и зеленый поселок неподалеку от Туапсе. Здесь всего несколько улиц и все они ведут к морскому побережью. Пляжи галечные, морская вода очень чистая, поскольку в нее не впадают пресные речки с грязью из гор.