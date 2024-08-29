Пусто, тихо и недорого: морские курорты бархатного сезона — нашли места для бюджетного и спокойного отдыха

Posted 29 августа, 11:08
Published 29 августа, 11:08
Modified 10 сентября, 05:44
Updated 10 сентября, 05:44
Небольшой поселок в Темрюкском районе обладает большим преимуществом — здесь два моря. На песчаной косе Чушка, расположенной в пешей доступности от Ильича, выход к двум морям: Черному и Азовскому.
Здесь всего 10 улиц, и где бы вы ни остановились, море будет в пешей доступности. Развлечений никаких, зато чистое море, песчаные пляжи, теплая вода. Снять жилье в августе–сентябре можно от 700 руб. в сутки.
Находится неподалеку от Туапсе. Но в отличие от раскрученного морского курорта не перенаселена туристами. Поселок небольшой, но здесь много различных пансионатов и баз отдыха. Снять жилье в августе–сентябре можно от 800 руб. в сутки.
В Ольгинке много природных достопримечательностей, отличные галечные пляжи, есть пляжные развлечения, ночные клубы, боулинги, рестораны. Туристов здесь немного, между Ольгинкой и Новомихайловском есть несколько диких пляжей.
Поселок в Черноморском районе Крыма славится чистыми пляжами с прозрачной водой, отсутствием толп туристов. Недаром его часто сравнивают с европейской Ривьерой.
Туристическая инфраструктура не сильно развита, но природных достопримечательностей очень много. За развлечениями можно съездить в Евпаторию — до нее около 50 км.
Жилье на любой вкус — от элитных гостевых домов до частного сектора, где можно снять комнату в августе–сентябре от 600 рублей в сутки.
Небольшой, но очень уютный и зеленый поселок неподалеку от Туапсе. Здесь всего несколько улиц и все они ведут к морскому побережью. Пляжи галечные, морская вода очень чистая, поскольку в нее не впадают пресные речки с грязью из гор.
Туристическая инфраструктура не развита. Но есть стандартные пляжные развлечения: бананы, катамараны, таблетки, батуты, прогулки на катерах. Можно отправиться на экскурсию к местным достопримечательностям по вполне демократичным ценам.
Жилье в разном ценовом сегменте. Самое недорогое в частном секторе от 400 руб. за сутки.
Один из самых молодых курортов Крыма расположен на Азовском побережье, удален от больших городов и трасс, поэтому здесь чистый воздух. Несомненный плюс курорта — многокилометровые песчаные пляжи, уютные бухточки с кристально чистой теплой водой.
Поселок активно развивается в туристическом направлении. Есть масса водных развлечений, бассейны, кафе, гостевые дома. В частном секторе можно снять жилье в августе–сентябре от 900 руб. в сутки.
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