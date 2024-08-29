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Posted 29 августа, 11:08

Published 29 августа, 11:08

Modified 10 сентября, 05:44

Updated 10 сентября, 05:44

Полупустые морские курорты в августе и сентябре: где отдохнуть недорого и тихо?

Пусто, тихо и недорого: морские курорты бархатного сезона — нашли места для бюджетного и спокойного отдыха

29 августа 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Полупустые морские курорты в августе и сентябре: где отдохнуть недорого и тихо?
Все популярные морские курорты забиты туристами, а цены на отдых зашкаливают. Мы нашли места на море для интровертов. Расскажем, куда поехать на море за тишиной и спокойствием, но чтобы цены не били по карману.

Ильич

Небольшой поселок в Темрюкском районе обладает большим преимуществом — здесь два моря. На песчаной косе Чушка, расположенной в пешей доступности от Ильича, выход к двум морям: Черному и Азовскому.

Здесь всего 10 улиц, и где бы вы ни остановились, море будет в пешей доступности. Развлечений никаких, зато чистое море, песчаные пляжи, теплая вода. Снять жилье в августе–сентябре можно от 700 руб. в сутки.

Небольшой поселок Ильич в Темрюкском районе обладает большим преимуществомНебольшой поселок Ильич в Темрюкском районе обладает большим преимуществом
Небольшой поселок Ильич в Темрюкском районе обладает большим преимуществом. Фото: скриншот/youtube.com/Kudanamore
На песчаной косе Чушка, расположенной в пешей доступности от Ильича, выход к двум морям: Черному и АзовскомуНа песчаной косе Чушка, расположенной в пешей доступности от Ильича, выход к двум морям: Черному и Азовскому
На песчаной косе Чушка, расположенной в пешей доступности от Ильича, выход к двум морям: Черному и Азовскому. Фото: скриншот/youtube.com/Kudanamore

Ольгинка

Находится неподалеку от Туапсе. Но в отличие от раскрученного морского курорта не перенаселена туристами. Поселок небольшой, но здесь много различных пансионатов и баз отдыха. Снять жилье в августе–сентябре можно от 800 руб. в сутки.

В Ольгинке много природных достопримечательностей, отличные галечные пляжи, есть пляжные развлечения, ночные клубы, боулинги, рестораны. Туристов здесь немного, между Ольгинкой и Новомихайловском есть несколько диких пляжей.

Ольгинка находится неподалеку от ТуапсеОльгинка находится неподалеку от Туапсе
Ольгинка находится неподалеку от Туапсе. Фото: скриншот/youtube.com/Kudanamore
В Ольгинке много природных достопримечательностей, отличные галечные пляжи, есть пляжные развлеченияВ Ольгинке много природных достопримечательностей, отличные галечные пляжи, есть пляжные развлечения
В Ольгинке много природных достопримечательностей, отличные галечные пляжи, есть пляжные развлечения. Фото: скриншот/youtube.com/Kudanamore

Межводное

Поселок в Черноморском районе Крыма славится чистыми пляжами с прозрачной водой, отсутствием толп туристов. Недаром его часто сравнивают с европейской Ривьерой.

Туристическая инфраструктура не сильно развита, но природных достопримечательностей очень много. За развлечениями можно съездить в Евпаторию — до нее около 50 км.

Жилье на любой вкус — от элитных гостевых домов до частного сектора, где можно снять комнату в августе–сентябре от 600 рублей в сутки.

Дедеркой

Небольшой, но очень уютный и зеленый поселок неподалеку от Туапсе. Здесь всего несколько улиц и все они ведут к морскому побережью. Пляжи галечные, морская вода очень чистая, поскольку в нее не впадают пресные речки с грязью из гор.

Туристическая инфраструктура не развита. Но есть стандартные пляжные развлечения: бананы, катамараны, таблетки, батуты, прогулки на катерах. Можно отправиться на экскурсию к местным достопримечательностям по вполне демократичным ценам.

Жилье в разном ценовом сегменте. Самое недорогое в частном секторе от 400 руб. за сутки.

Щелкино

Один из самых молодых курортов Крыма расположен на Азовском побережье, удален от больших городов и трасс, поэтому здесь чистый воздух. Несомненный плюс курорта — многокилометровые песчаные пляжи, уютные бухточки с кристально чистой теплой водой.

Поселок активно развивается в туристическом направлении. Есть масса водных развлечений, бассейны, кафе, гостевые дома. В частном секторе можно снять жилье в августе–сентябре от 900 руб. в сутки.

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